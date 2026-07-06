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Холодный товар согрел экономику: экспорт челябинского мороженого подскочил на 76% за полгода

Россия » Урал » Челябинск

Челябинская область превращает холодный десерт в горячую валюту. За первое полугодие 2026 года экспорт мороженого с Южного Урала взлетел на 76%. Местные фабрики отгрузили зарубежным партнерам 680 тонн лакомства, хотя годом ранее поставки едва превышали 385 тонн. Статистику "растопила" Челябинская таможня.

Мороженое
Фото: unsplash.com by Adrian Solomon is licensed under Free to use under the Unsplash License
Мороженое

Рынок сбыта работает по принципу монополии: почти весь объем — 99% — уходит в Казахстан. Соседняя республика остается главным двигателем продаж уральского пломбира. Впрочем, география начала расширяться. В апреле в список покупателей официально вошла Белоруссия, забрав пробные три тонны продукции.

Показатель Данные за полгода
Общий объем экспорта 680 тонн (+76%)
Доля челябинских заводов 96% всех поставок Урала
Мощности (Троицк) До 50 тонн в сутки

Львиную долю экспортного конвейера — 96% — держат именно челябинские предприятия. Начальник Уральского таможенного управления Рафаэль Зверев подчеркнул, что пик отгрузок традиционно приходится на июль. Это значит, что итоговые цифры летнего сезона могут обновить исторический максимум.

"Рост экспорта связан не только с сезонным спросом, но и с эффективным использованием господдержки АПК. Челябинские производители смогли быстро адаптировать логистику под запросы стран СНГ, а наличие мощного аграрного кластера внутри области позволяет удерживать конкурентную себестоимость сырья", — отметил в беседе с Pravda. Ru аграрный эксперт Виктор Смирнов.

Технологические возможности региона позволяют наращивать обороты без сбоев. Например, только на фабрике в Троицке производственные линии способны выдавать 50 тонн мороженого в сутки. Учитывая, что южноуральский АПК сейчас находится на подъеме, дефицита молока для производства вафельных стаканчиков и эскимо не предвидится.

Ответы на популярные вопросы

Какое мороженое чаще всего покупают за границей?

Основной спрос приходится на классический пломбир и сливочное мороженое в порционной упаковке, удобной для быстрой логистики.

Планируется ли выход на рынки дальнего зарубежья?

Челябинские производители рассматривают азиатское направление, однако текущие логистические цепочки максимально отлажены именно с партнерами по ЕАЭС.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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