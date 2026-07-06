Сыктывкар обошел всех: стало известно о рекордах зарплат в энергетике

РИА «Новости» обновило рейтинг городов России по уровню зарплат. Как показало исследование, в столице Коми, Сыктывкаре, самым высокооплачиваемым направлением оказалась энергетика. На этом фоне неожиданный лидер сменил финансовый сектор, который занимал первые позиции два года назад.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Линия электропередач

Динамика зарплат в разных отраслях

По данным РИА «Новости», в первом квартале 2026 года среднемесячная зарплата в России возросла до 108 тысяч рублей до вычета налогов. Интересно, что в разных масштабах экономики наблюдается существенная разница. Например, данные Росстата показывают, что зарплата в банковском секторе составила 227,4 тысячи рублей, в то время как в гостиничной отрасли она едва дотянула до 70,2 тысячи рублей. Такой разрыв составляет 3,2 раза.

Ситуация в регионах

В чем-то Сыктывкар выделяется на фоне других городов. В этом году он занял 63-е место по уровню зарплат, что связано с высоким доходом в энергетическом секторе. Зарплата здесь достигла 116 тысяч рублей с учетом зафиксированного увеличения по сравнению с 87 тысячами годом ранее. За два года город поднялся в рейтинге: в 2024-м он занимал 65-е место с доходами госслужащих на уровне 83 тысяч рублей.

Согласно исследованию, наиболее высокие зарплаты отмечаются в IT и телекоммуникациях, которые возглавляют список в 18 городах. В 17 населённых пунктах лидируют банки и финансовые услуги. Существует также значительное количество городов, в которых главной отраслью становится обрабатывающее производство и научная деятельность.

Экологические и социальные тенденции оказывают влияние на зарплаты в различных отраслях. "Рост зарплат в некоторых секторах может отразить состояние экономики и уровень квалификации работников", — отметил в беседе с Pravda.Ru Артур Волков, специалист по недвижимости и рынку жилья.

"Нужен анализ, чтобы понять сектор, который мы поддерживаем. Инвестиции в энергию могут сыграть роль в развитии местной экономики", — сказал в беседе с Pravda.Ru Евгений Блех, эксперт по ЖКХ и тарифам.

"Региональное развитие в контексте новых затрат на жилищные услуги также важно. Оно может влиять на зарплаты на местах", — заявил в беседе с Pravda.Ru Виктор Смирнов, аграрный эксперт.

Ответы на популярные вопросы

Как изменилась зарплата в энергетическом секторе?

Средняя зарплата в секторе энергетики в Сыктывкаре составила 116 тысяч рублей, что на 29 тысяч больше, чем годом ранее.

Какие отрасли все еще показывают низкие зарплаты?

Наиболее низкие зарплаты наблюдаются в гостиничном бизнесе, где среднемесячная зарплата составила 70,2 тысячи рублей.

Кто еще может повлиять на рост зарплат в регионах?

Анализ влияния местных подрядчиков и условий труда может обнаружить дополнительные факторы для роста зарплат.

Что было на первом месте в 2024 году?

В 2024 году в Сыктывкаре высокие зарплаты были у госслужащих, их среднее значение составило 83 тысячи рублей.

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