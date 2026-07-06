Дизельное воскрешение в Краснодаре: топливо вернулось, но бензин стал редчайшей вещью

Краснодарский топливный рынок напоминает сложный логистический механизм, который постепенно настраивает свои шестерни. К утру 6 июля ситуация с дизельным топливом в городе выровнялась: солярка появилась в свободной продаже на 43 из 48 работающих АЗС. Водители подтверждают — очереди на заправках заметно поредели.

Фото: Pravda.Ru by Петр Ермилин is licensed under Все права защищены Очередь людей с канистрами на заправке

С бензином дорожная навигация пока выстраивается сложнее. Дефицит высокооктанового топлива сохраняется, а найти нужную марку можно далеко не везде. На многих станциях введен «режим ручного управления»: горючее отпускают строго в баки автомобилей, минуя канистры, чтобы избежать перебоев.

Марка топлива Доступность (кол-во АЗС) Дизельное топливо (ДТ) 43 АИ-95 31 АИ-92 25 АИ-100 8

Пустые баки и закрытые двери

Из 114 заправочных объектов Краснодара в полноценном строю находится меньше половины. По техническим причинам или из-за отсутствия ресурса 55 станций временно не обслуживают клиентов. Еще 11 точек закрылись на плановое техобслуживание, ремонт или смену бренда.

"Текущую ситуацию можно назвать временной разбалансировкой цепочек поставок. Сейчас важно не перегружать инфраструктуру паническим спросом. Если каждый решит залить полный бак и еще три канистры в гараж, система просто встанет в пробку", — объясняет в беседе с Pravda.Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.

Власти призывают горожан соблюдать «топливную дисциплину». Излишний ажиотаж тормозит нормализацию поставок и создает искусственные заторы на тех заправках, где бензовозы уже разгрузились. Пока топливный рынок города проходит через сложный технический фильтр, жителям рекомендуют объективно оценивать запасы в баке и не провоцировать новые очереди.

Ответы на популярные вопросы

Почему на заправках не льют бензин в канистры?

Это вынужденная мера для борьбы с перекупами и искусственным дефицитом, чтобы обеспечить топливом максимальное количество транспорта.

Когда обстановка полностью стабилизируется?

Точные сроки зависят от скорости логистики, но частичное улучшение по дизелю говорит о том, что схема снабжения начала восстанавливаться.

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