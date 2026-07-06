Дизельное воскрешение в Краснодаре: топливо вернулось, но бензин стал редчайшей вещью

Краснодарский топливный рынок напоминает сложный логистический механизм, который постепенно настраивает свои шестерни. К утру 6 июля ситуация с дизельным топливом в городе выровнялась: солярка появилась в свободной продаже на 43 из 48 работающих АЗС. Водители подтверждают — очереди на заправках заметно поредели.
С бензином дорожная навигация пока выстраивается сложнее. Дефицит высокооктанового топлива сохраняется, а найти нужную марку можно далеко не везде. На многих станциях введен «режим ручного управления»: горючее отпускают строго в баки автомобилей, минуя канистры, чтобы избежать перебоев.
|Марка топлива
|Доступность (кол-во АЗС)
|Дизельное топливо (ДТ)
|43
|АИ-95
|31
|АИ-92
|25
|АИ-100
|8
Из 114 заправочных объектов Краснодара в полноценном строю находится меньше половины. По техническим причинам или из-за отсутствия ресурса 55 станций временно не обслуживают клиентов. Еще 11 точек закрылись на плановое техобслуживание, ремонт или смену бренда.
"Текущую ситуацию можно назвать временной разбалансировкой цепочек поставок. Сейчас важно не перегружать инфраструктуру паническим спросом. Если каждый решит залить полный бак и еще три канистры в гараж, система просто встанет в пробку", — объясняет в беседе с Pravda.Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.
Власти призывают горожан соблюдать «топливную дисциплину». Излишний ажиотаж тормозит нормализацию поставок и создает искусственные заторы на тех заправках, где бензовозы уже разгрузились. Пока топливный рынок города проходит через сложный технический фильтр, жителям рекомендуют объективно оценивать запасы в баке и не провоцировать новые очереди.
Это вынужденная мера для борьбы с перекупами и искусственным дефицитом, чтобы обеспечить топливом максимальное количество транспорта.
Точные сроки зависят от скорости логистики, но частичное улучшение по дизелю говорит о том, что схема снабжения начала восстанавливаться.
Уникальный хищник с архаичными чертами ломает устоявшиеся представления о возможностях рыб, в одиночку меняя баланс сил в замкнутых и открытых водных системах.