Выдающиеся металлурги: Как НЛМК отметил лучших из лучших

На сталеплавильном и аглодоменном производстве прошла первая церемония вручения корпоративных наград за выдающиеся достижения. Среди отмеченных — Татьяна Воробьёва, слесарь-ремонтник конвертерного цеха №1, работающая 25 лет на участке энергетического оборудования. Она получила звание «Ветеран труда НЛМК».
«Горжусь своей наградой. Это большой праздник не только для меня, но и для моей семьи», — отметила Татьяна.
Почётные грамоты также были вручены Ивану Репину, горновому доменной печи №3. С 2023 года он совмещает работу с учёбой в Липецком техническом университете по специальности «Черная металлургия».
«Работа горнового сложная, но интересная. Я горжусь стремлением своих коллег и благодарю руководство за признание», — заявил Иван.
Всего в торжественной обстановке будут награждены более 1000 сотрудников предприятия. Им вручат благодарности, почётные грамоты, почётные знаки НЛМК I и II степени, а также звания «Ветеран труда НЛМК». Особое внимание получат 167 сотрудников, представленных к госнаградам, 27 из которых ожидают высоких наград от государства.
Церемонии награждения продлятся две недели и завершатся 17 июля накануне Дня металлурга.
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