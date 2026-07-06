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Выдающиеся металлурги: Как НЛМК отметил лучших из лучших

Россия » Центр » Липецк

На сталеплавильном и аглодоменном производстве прошла первая церемония вручения корпоративных наград за выдающиеся достижения. Среди отмеченных — Татьяна Воробьёва, слесарь-ремонтник конвертерного цеха №1, работающая 25 лет на участке энергетического оборудования. Она получила звание «Ветеран труда НЛМК».

Липецк. НЛМК
Фото: creativecommons.org by Усерд, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Липецк. НЛМК

«Горжусь своей наградой. Это большой праздник не только для меня, но и для моей семьи», — отметила Татьяна.

Почётные грамоты также были вручены Ивану Репину, горновому доменной печи №3. С 2023 года он совмещает работу с учёбой в Липецком техническом университете по специальности «Черная металлургия».

«Работа горнового сложная, но интересная. Я горжусь стремлением своих коллег и благодарю руководство за признание», — заявил Иван.

Всего в торжественной обстановке будут награждены более 1000 сотрудников предприятия. Им вручат благодарности, почётные грамоты, почётные знаки НЛМК I и II степени, а также звания «Ветеран труда НЛМК». Особое внимание получат 167 сотрудников, представленных к госнаградам, 27 из которых ожидают высоких наград от государства.

Церемонии награждения продлятся две недели и завершатся 17 июля накануне Дня металлурга.

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Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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