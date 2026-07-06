В Волжском районе развернули комиссию по спасению урожая от колоний вредителей

В хуторе Малые Ключи Волжского района Волгоградской области развернули оперативный штаб по борьбе с нашествием саранчи. Администрация района официально сформировала профильную комиссию, которая должна купировать угрозу уничтожения урожая.

Фото: commons.wikimedia.org by Retro Lenses, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Саранча

Решение принято после того, как вредители уже успели "зачистить" несколько гектаров посевов, превратив перспективные угодья в пустую землю.

Механика работы спецкомиссии

В состав новой структуры вошли чиновники, руководители агропредприятий и профильные технические специалисты. Основная цель — выстроить единую вертикаль управления: от мониторинга передвижения стай до точечного применения спецсредств.

Комиссия берет на себя роль диспетчера ресурсов, распределяя химикаты и технику между наиболее пострадавшими участками.

"Сейчас главная задача — перехватить инициативу. Мы не просто фиксируем ущерб, а выстраиваем заслон, чтобы локализовать очаги распространения. Если пропустить момент, саранча встанет на крыло, и тогда масштабы бедствия вырастут в десятки раз", — объяснил в беседе с Pravda. Ru аграрный эксперт Виктор Смирнов.

Власти планируют привлечь к работе дезинсекционные бригады для разработки комплексных схем защиты. В случае если ситуация выйдет из-под контроля, район готов запросить дополнительные резервы и технику у регионального центра. В прошлом году область уже сталкивалась с аналогичной проблемой, что заставляет агрономов действовать на опережение.

Аграрные риски и климатический фактор

Саранча остается самым агрессивным биологическим фактором для сельского хозяйства юга России. Ее аппетиты растут прямо пропорционально температуре воздуха: засушливая погода под Волгоградом служит идеальным инкубатором для вредителя. Мобилизация сил в Малых Ключах — это попытка предотвратить цепную реакцию в масштабах района.

Параметр угрозы Текущий статус Потери посевов Несколько гектаров в Волжском районе Зона риска Весь агросектор Волгоградской области Меры воздействия Химическая обработка и регулярный мониторинг

Специалисты по природным рискам отмечают, что подобные "налеты" становятся системными. Без четкого администрирования и своевременного вмешательства фермеры рискуют остаться с пустыми закромами к концу сезона.

"Мы видим прямую связь между изменением климата и частотой вспышек активности вредителей. Создание таких комиссий — это не бюрократия, а необходимый механизм оперативного реагирования на ЧС, который позволяет быстро перебросить специалистов в эпицентр", — отметила в интервью Pravda. Ru эксперт по чрезвычайным ситуациям Ирина Петрова.

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