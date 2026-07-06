Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Смертельная ловушка из прошлого: случай в Брянской области заставил саперов действовать быстро
Небо без единой капли: Алтайский край перешёл в режим повышенной готовности из-за пожаров
Руль на замке до шести утра: в Белгородской области запретили ночные поездки на мотоциклах
Небо над Киевом больше не гарантирует безопасности: критический дефицит перехватчиков оголил фронт
Врачебные справки начнут выдавать по новым правилам: без главного доказательства документ не отдадут
Поставил канистру с бензином на балкон — едва не лишился жилья: одна искра решила бы всё. Вот почему
Приседания оказались не главным упражнением: именно эта пятёрка помогает подтянуть ягодицы
Краны замерли, лопаты в деле: строительство жилья в Курской области просело на 64%
Пустота вместо таланта: Шаляпин жёстко прошёлся по одержимым славой знаменитостям

В Волгоградской области выделили 20 миллионов рублей на подготовку к избирательным процессам

Россия » Юг » Волгоград

Волгоградский облизбирком официально утвердил смету на проведение масштабной кампании 2026 года. На организацию процесса, работу комиссий и техническое сопровождение из региональной казны выделяют около 20 миллионов рублей. Сумма распределится между 1200 избирательными участками, которые откроются по всей области.

Пожилые люди на избирательном участке. Женщина смотрит через стекло с таблицей.
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Все права защищены
Пожилые люди на избирательном участке. Женщина смотрит через стекло с таблицей.

Основной статьей расходов станет оплата труда сотрудников на местах. В этот раз региональные власти установили фиксированную ставку: час работы члена комиссии обойдется бюджету в 1500 рублей. Итоговые выплаты будут зависеть от нагрузки на конкретном участке и личного вклада каждого специалиста в подготовку голосования.

Помимо зарплат, средства направят на логистику и техническую «начинку». В смету включили обучение персонала, закупку оборудования и расходы на транспортировку документации. Такая финансовая раскладка должна обеспечить бесперебойную работу системы в условиях высокой нагрузки.

"Четкая фиксация почасовой ставки — это способ легализовать и упорядочить нагрузку на персонал в регионах. При дефицитных бюджетах важно, чтобы каждый рубль шел на конкретные часы отработки, а не на абстрактные премии", — отметил в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Читайте также

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Секрет прячется на тахометре: двигатель начинает очищаться сам только при нужных оборотах
Авто
Секрет прячется на тахометре: двигатель начинает очищаться сам только при нужных оборотах
Она выползает на берег и охотится как зверь: эта рыба нарушает одно правило природы за другим
Домашние животные
Она выползает на берег и охотится как зверь: эта рыба нарушает одно правило природы за другим
Пять миллиардов против большой воды: Краснодарское водохранилище готовят к масштабному обновлению
Краснодарский край
Пять миллиардов против большой воды: Краснодарское водохранилище готовят к масштабному обновлению
Популярное
Она выползает на берег и охотится как зверь: эта рыба нарушает одно правило природы за другим

Уникальный хищник с архаичными чертами ломает устоявшиеся представления о возможностях рыб, в одиночку меняя баланс сил в замкнутых и открытых водных системах.

Она выползает на берег и охотится как зверь: эта рыба нарушает одно правило природы за другим
Огурцы плодоносят как на дрожжах: секретный раствор из йода и золы для спасения грядок
Огурцы плодоносят как на дрожжах: секретный раствор из йода и золы для спасения грядок
От стола за уши не оттащишь: это кабачковое хачапури с кефиром и сыром полюбят все
Бензин хлынул в Россию рекордным потоком: неожиданный союз спасает рынок от напряжения
Последствия кулуарного давления Трампа на ФИФА грозят обрушить турнир в США Любовь Степушова Опасный секрет в Балтийском море: правда о диверсии развалила бы всю коалицию Запада Юрий Бочаров Творцы напуганы зря: легендарный режиссер предсказал финал противостояния человека и нейросетей Анжела Якубовская
Идеальное лакомство к чаю: желе из смородины, что застывает в плотный нежный десерт
Малахитовый саркофаг исчез вместе с ответами: легенда советской экспедиции до сих пор вызывает споры
Сухие баки и лимиты в 10 литров: топливный кризис парализовал трассы на пути к Алтаю
Сухие баки и лимиты в 10 литров: топливный кризис парализовал трассы на пути к Алтаю
Последние материалы
Приседания оказались не главным упражнением: именно эта пятёрка помогает подтянуть ягодицы
Краны замерли, лопаты в деле: строительство жилья в Курской области просело на 64%
Пустота вместо таланта: Шаляпин жёстко прошёлся по одержимым славой знаменитостям
Региональные запасы достигли критической точки: автовладельцы столкнулись с жесткими ограничениями
Сыктывкар обошел всех: стало известно о рекордах зарплат в энергетике
Холодный товар согрел экономику: экспорт челябинского мороженого подскочил на 76% за полгода
Дизельное воскрешение в Краснодаре: топливо вернулось, но бензин стал редчайшей вещью
Сердце сходит с ума, а тело липнет от пота: когда ночные пробуждения требуют срочного осмотра
Зарплатный рейтинг: на каком месте оказалась Уфа и где искать работу с высокими доходами
Калининград: доходы финансового сектора в 1,8 раза превысили медианные зарплаты по региону
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.