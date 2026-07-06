Волгоградский облизбирком официально утвердил смету на проведение масштабной кампании 2026 года. На организацию процесса, работу комиссий и техническое сопровождение из региональной казны выделяют около 20 миллионов рублей. Сумма распределится между 1200 избирательными участками, которые откроются по всей области.
Основной статьей расходов станет оплата труда сотрудников на местах. В этот раз региональные власти установили фиксированную ставку: час работы члена комиссии обойдется бюджету в 1500 рублей. Итоговые выплаты будут зависеть от нагрузки на конкретном участке и личного вклада каждого специалиста в подготовку голосования.
Помимо зарплат, средства направят на логистику и техническую «начинку». В смету включили обучение персонала, закупку оборудования и расходы на транспортировку документации. Такая финансовая раскладка должна обеспечить бесперебойную работу системы в условиях высокой нагрузки.
"Четкая фиксация почасовой ставки — это способ легализовать и упорядочить нагрузку на персонал в регионах. При дефицитных бюджетах важно, чтобы каждый рубль шел на конкретные часы отработки, а не на абстрактные премии", — отметил в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.
Уникальный хищник с архаичными чертами ломает устоявшиеся представления о возможностях рыб, в одиночку меняя баланс сил в замкнутых и открытых водных системах.