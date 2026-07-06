Флакон, который перестал быть проблемой: новая разработка сибирский учёных защитит птицу и удержит цены на мясо

Новосибирские ученые из компании "М-геномика" и специалисты предприятия "Академдак" создали отечественный разбавитель для живых ветеринарных вакцин. Эта разработка призвана заменить дорогие импортные препараты, поставки которых в Россию стали нестабильными. Технология не только упростит работу аграриев, но и может затормозить рост цен на мясо птицы в магазинах.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Медицинская документация и вакцинация

Живые вакцины обычно поставляются в концентрированном виде. Чтобы они сработали, их нужно смешивать со специальной химической средой непосредственно перед инъекцией. Долгое время Россия полностью зависела от западных поставок, так как собственных технологий производства таких "растворителей" в стране не существовало.

Фермеры зависели от импорта, который в последнее время шел с перебоями и обходился втридорога. Когда мы предлагаем понятный продукт, который дешевле и который не нужно ждать месяцами, спрос растет мгновенно", — объяснил генеральный директор компании "М-геномика" Эдуард Чуйко.

Биологический предохранитель

В основе сибирской разработки лежат фосфатный буфер и белковый гидролизат. По данным создателей, препарат эффективнее западных аналогов удерживает вирусы в активном состоянии до момента попадания в организм животного. Хотя испытания проводились на селекционных утках, механизм универсален и подходит для вакцинации любого скота или птицы.

Параметр Значение разработки Экономия Снижение затрат на ветеринарную защиту в несколько раз. Безопасность Минимизация рисков массового падежа из-за инфекций. Локализация Полный цикл производства в Новосибирском Академгородке.

Для агрохолдингов появление доступного разбавителя — это вопрос выживания прибыли. Массовая иммунизация защищает предприятия от локальных вспышек инфекций, которые ежегодно "сжигают" бюджеты фермеров. Доступное лекарство позволяет снизить долю ветеринарных расходов в себестоимости каждого килограмма мяса.

"Снижение издержек на агротехнологии напрямую влияет на продовольственную безопасность. Если регион получает независимый инструмент защиты поголовья, это стабилизирует отпускные цены в торговых сетях", — отметил в беседе с Pravda. Ru аграрный эксперт Виктор Смирнов.

Планы на серию

Сейчас в Академгородке выпускают первую опытную партию, сырье для которой уже закуплено. В ближайших планах — промышленные тесты в крупных агрокомплексах региона. Как только эффективность подтвердится в "поле", продукт запатентуют и отправят в массовую продажу.

Ответы на популярные вопросы

Почему импортные разбавители стали проблемой?

Сложная логистика и рост курсов валют сделали зарубежные препараты неподъемными для малых хозяйств, что привело к пропускам обязательной вакцинации.

Подойдет ли препарат для крупных хозяйств?

Да, технология масштабируема и рассчитана на использование в промышленных инкубаторах и птицефабриках.

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