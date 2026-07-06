Зарплатный рейтинг: на каком месте оказалась Уфа и где искать работу с высокими доходами

Российский рынок труда пошел на взлет: средние зарплаты в стране достигли 108 тысяч рублей, прибавив за год внушительные 13,4%. Однако за красивым фасадом статистики скрывается жесткое расслоение. Пока одни регионы выжимают максимум из ресурсов, другие пытаются догнать лидеров за счет финансовых инструментов.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Пачка 5000 рублей

Где платят больше всего: города-магниты

География сверхдоходов в России четко привязана к сырьевой базе и управленческим центрам. Сахалинская область удерживает первенство благодаря добыче нефти и газа. В Южно-Сахалинске специалисты отрасли получают свыше полумиллиона рублей в месяц, что в разы превышает средние показатели по городу. Москва традиционно остается финансовым хабом, где банковские служащие приближаются к порогу в 400 тысяч рублей.

"Разрыв в доходах между регионами обусловлен не только наличием природных ресурсов, но и мобильностью капитала. Сосредоточение головных офисов корпораций в столицах перетягивает на себя налоговые и зарплатные потоки, создавая дисбаланс в стратегиях выживания бизнеса в провинции", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Уфа в зеркале цифр: банковская крепость

Столица Башкирии в общероссийском табеле о рангах заняла 51-ю строчку. Здесь основной финансовый рычаг находится в руках банкиров. Средний чек специалиста в финансовом секторе Уфы составляет 129 тысяч рублей, в то время как город в целом ориентируется на отметку в 94 тысячи. На фоне соседей результат выглядит сдержанным: Казань и Екатеринбург ушли далеко вперед за счет IT-сектора и более развитых сервисных моделей. Тем не менее, активное строительство жилья и развитие территорий поддерживают стабильный спрос на кредитные услуги.

Город Лучшая отрасль / Зарплата (руб.) Южно-Сахалинск Добыча / 528 000 Москва Финансы / 398 000 Екатеринбург IT и связь / 209 000 Уфа Банки и финансы / 129 000

Отраслевой разрыв: лидеры и аутсайдеры

Транспортный узел Стерлитамака также попал в прицел аналитиков, заняв 92-е место. Логистика и хранение приносят местным работникам около 88 тысяч рублей. Примечательно, что самым "бедным" сектором по стране остаются общепит и гостиничный бизнес — там платят чуть более 70 тысяч. Это создает серьезные демографические риски, так как молодежь стремится уехать в города с более высокой социальной поддержкой родителей и высокими окладами.

"Низкие зарплаты в сфере обслуживания провоцируют отток кадров, что ведет к старению населения в малых городах. Без пересмотра бюджетной помощи опекунам и семьям, мы рискуем получить дефицит рабочих рук в ключевых сервисных отраслях", — отметила в интервью Pravda. Ru эксперт по социальной политике Елена Романова.

Ответы на популярные вопросы

Где в России платят больше всего?

Абсолютным лидером является Южно-Сахалинск, где в добывающей промышленности средний доход превышает 500 тысяч рублей.

Какая сфера самая выгодная в Уфе?

Наиболее высокие оклады зафиксированы в банковском секторе и финансовой деятельности — около 129 тысяч рублей.

Какая отрасль считается самой низкооплачиваемой?

Меньше всего зарабатывают сотрудники гостиниц и предприятий общественного питания — в среднем около 70 тысяч рублей.

Попали ли другие города Башкирии в рейтинг?

Да, Стерлитамак занял 92-е место, где лидирующей сферой стала транспортировка и хранение грузов.

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