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Офисный планктон в недоумении: квалифицированные кадры в Астрахани стали новой элитой

Россия » Юг » Астрахань

Медианная зарплата в регионе к июню 2026 года достигла 66,3 тысячи рублей. С начала года прирост составил 11%. Данные hh.ru фиксируют перегрев спроса на кадры, подталкивающий оклады вверх.

Офисные работники
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Офисные работники

Секторы лидеры

Работодатели увеличивают бюджеты на найм, пытаясь удержать персонал. Дефицит кадров превращает рынок труда в аукцион. Активнее всего ставки растут в сфере услуг и стройке.

"Бизнес перекармливает рынок окладами, пытаясь закрыть дыры в штатном расписании здесь и сейчас. Это инфляционная спираль — компании закладывают рост ФОТ в цену конечного продукта", — [отметила] в беседе с Pravda.Ru Ирина Костина.

Цифры прироста

Сфера туризма и общепита показала рост на 13%, достигнув 50 тысяч рублей. Строительный сектор удерживает высокую планку — 123 тысячи рублей, прибавив 12%.

Отрасль Медианная зарплата (руб.)
Строительство 123 000
Рабочий персонал 104 400
Продажи 56 000
Туризм и HoReCa 50 000

Розничная торговля подняла планку до 46 тысяч рублей (+9%). Рабочий персонал в среднем получает 104,4 тысячи рублей (+7%).

"Рост медианы не означает автоматического повышения чека каждого сотрудника. Это отражение борьбы за редких квалифицированных кандидатов", — [подчеркнул] в беседе с Pravda.Ru Артём Логинов.

Ответы на популярные вопросы

Что такое медианная зарплата?

Это значение, разделяющее выборку на две равные части. Половина вакансий предлагает оплату выше этой цифры, половина — ниже.

Почему зарплаты растут так резко?

Компании адаптируются к дисбалансу предложения и спроса. Низкий уровень безработицы вынуждает нанимателей повышать оклады для привлечения людей.

"Ставки растут быстрее производительности труда. Это риск для маржинальности бизнеса в среднесрочной перспективе", — [объяснил] в беседе с Pravda.Ru Никита Волков.

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Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
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