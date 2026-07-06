Офисный планктон в недоумении: квалифицированные кадры в Астрахани стали новой элитой

Медианная зарплата в регионе к июню 2026 года достигла 66,3 тысячи рублей. С начала года прирост составил 11%. Данные hh.ru фиксируют перегрев спроса на кадры, подталкивающий оклады вверх.
Работодатели увеличивают бюджеты на найм, пытаясь удержать персонал. Дефицит кадров превращает рынок труда в аукцион. Активнее всего ставки растут в сфере услуг и стройке.
"Бизнес перекармливает рынок окладами, пытаясь закрыть дыры в штатном расписании здесь и сейчас. Это инфляционная спираль — компании закладывают рост ФОТ в цену конечного продукта", — [отметила] в беседе с Pravda.Ru Ирина Костина.
Сфера туризма и общепита показала рост на 13%, достигнув 50 тысяч рублей. Строительный сектор удерживает высокую планку — 123 тысячи рублей, прибавив 12%.
|Отрасль
|Медианная зарплата (руб.)
|Строительство
|123 000
|Рабочий персонал
|104 400
|Продажи
|56 000
|Туризм и HoReCa
|50 000
Розничная торговля подняла планку до 46 тысяч рублей (+9%). Рабочий персонал в среднем получает 104,4 тысячи рублей (+7%).
"Рост медианы не означает автоматического повышения чека каждого сотрудника. Это отражение борьбы за редких квалифицированных кандидатов", — [подчеркнул] в беседе с Pravda.Ru Артём Логинов.
Это значение, разделяющее выборку на две равные части. Половина вакансий предлагает оплату выше этой цифры, половина — ниже.
Компании адаптируются к дисбалансу предложения и спроса. Низкий уровень безработицы вынуждает нанимателей повышать оклады для привлечения людей.
"Ставки растут быстрее производительности труда. Это риск для маржинальности бизнеса в среднесрочной перспективе", — [объяснил] в беседе с Pravda.Ru Никита Волков.
Экспертная проверка: экономист Ирина Костина, макроэкономист Артём Логинов, финансовый аналитик Никита Волков
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