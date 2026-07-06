Поля ещё почти нетронуты: Ставрополье уже намолотило первый миллион тонн зерна

Ставропольские аграрии преодолели отметку в первый миллион тонн зерна, обработав лишь десятую часть посевных площадей. Несмотря на капризы погоды и проливные дожди, текущая урожайность превышает показатели прошлых лет. Власти региона уже начали перечислять миллиардные субсидии, чтобы поддержать темп работ и обеспечить хозяйства топливом. Высокое качество пшеницы позволяет рассчитывать на серьезную прибыль, которая укрепит экономику края в текущем сезоне.

Фото: Pravda.Ru by Марк Ульянов is licensed under Все права защищены Фермер управляет трактором на поле во время заката

Золотой стандарт ставропольской пшеницы

На еженедельном совещании в правительстве региона под председательством губернатора Владимира Владимирова озвучили первые цифры страды 2026 года. На текущий момент средняя урожайность зафиксирована на уровне 39,8 центнера с гектара. Это достойный результат, учитывая, что подъем уровня воды в местных реках и затяжные осадки регулярно вносят коррективы в график полевых выходов.

Главным поводом для гордости стало состояние урожая. Около 97% собранной пшеницы относится к продовольственным классам, что значительно упрощает реализацию зерна на внутреннем и внешнем рынках. Пока аграрии успели убрать только 10% полей, но динамика внушает оптимизм, сопоставимый с тем, как быстро растет поголовье птицы в фермерских хозяйствах края.

"Ставрополье традиционно держит планку по качеству зерна. Сейчас крайне важно не растерять темп из-за дождей, так как переувлажнение почвы может негативно сказаться на итоговом сборе озимых культур", — отметил специально для Pravda.Ru аграрный эксперт Виктор Смирнов.

Общий фронт работ охватывает 2,2 миллиона гектаров. Помимо пшеницы, хозяйствам предстоит завести в ангары озимый ячмень и горох. Параллельно со сбором урожая усиливается контроль за безопасностью на местах, чтобы пресечь любые попытки совершения диверсий на объектах транспортной и аграрной инфраструктуры.

Топливный резерв и бюджетное плечо

Для бесперебойной работы техники в регионе сформирован мощный запас горюче-смазочных материалов. В хранилищах находится свыше 57 тысяч тонн дизеля и более 5 тысяч тонн бензина. Снабжением фермеров занимается региональный оператор, что исключает дефицит в разгар страды. Это особенно важно на фоне того, как контроль качества продуктов становится все более жестким, требуя от производителей соблюдения всех технологических цепочек.

"Оперативное доведение бюджетных средств до производителей — это лучший способ поддержать ликвидность сельхозпредприятий. Прямые выплаты позволяют закупать семена и удобрения без привлечения дорогих кредитов", — объяснил в беседе с Pravda.Ru эксперт Валерий Козлов.

Финансовая помощь аграриям в этом году идет с опережением графика. Из запланированных 4,9 миллиарда рублей господдержки земледельцы уже получили около 2 миллиардов. Прозрачность этих потоков находится под пристальным вниманием, чтобы избежать ситуаций, когда недоимки по налогам лишают отрасль необходимых ресурсов. Государственные деньги помогают хозяйствам готовиться и к осени: уже сейчас идет активная закупка минеральных удобрений.

Природные факторы и безопасность

Жара и высокая влажность создают риски не только для техники, но и для людей. Эксперты предупреждают, что в полях активизировались опасные растения, контакт с которыми под палящим солнцем чреват серьезными ожогами. Механизаторам рекомендуют соблюдать меры предосторожности в зонах с дикорастущей флорой.

"Аномальные температурные скачки и резкие ливни — новый вызов для региона. Прогнозирование таких ЧС помогает аграриям минимизировать потери зерна при хранении и транспортировке", — подчеркнула эксперт Pravda.Ru Ирина Петрова.

Пока сельхозрабочие борются за урожай, в городах региона также происходят важные изменения. В Пятигорске усилили проверки общепита после массового отравления, а силовики края получили новые социальные выплаты. Все это части общей стратегии развития края, где успех на полях напрямую конвертируется в устойчивость социальной сферы.

Параметр Значение Собрано зерна 1 млн тонн Убранная площадь 10% от плана Доля продовольственной пшеницы 97% Выплаченная господдержка 2 млрд рублей

Ответы на популярные вопросы

Хватает ли аграриям ГСМ для завершения уборки?

Да, в регионе накоплено более 57 тысяч тонн дизтоплива. Этот объем полностью закрывает нужды всех хозяйств, включая мелких фермеров, через систему регионального оператора.

Почему господдержку начали выплачивать раньше срока?

Губернатор поручил ускорить выплаты, чтобы у производителей были свободные средства на текущие расходы: горючее, запчасти для техники и закупку удобрений под будущий осенний сев.

Как погода влияет на темпы жатвы?

Периодические дожди замедляют выход техники в поля, однако текущая урожайность почти в 40 центнеров с гектара позволяет компенсировать временные простои за счет высокой плотности сбора.

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