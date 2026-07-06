Ставропольские аграрии преодолели отметку в первый миллион тонн зерна, обработав лишь десятую часть посевных площадей. Несмотря на капризы погоды и проливные дожди, текущая урожайность превышает показатели прошлых лет. Власти региона уже начали перечислять миллиардные субсидии, чтобы поддержать темп работ и обеспечить хозяйства топливом. Высокое качество пшеницы позволяет рассчитывать на серьезную прибыль, которая укрепит экономику края в текущем сезоне.
На еженедельном совещании в правительстве региона под председательством губернатора Владимира Владимирова озвучили первые цифры страды 2026 года. На текущий момент средняя урожайность зафиксирована на уровне 39,8 центнера с гектара. Это достойный результат, учитывая, что подъем уровня воды в местных реках и затяжные осадки регулярно вносят коррективы в график полевых выходов.
Главным поводом для гордости стало состояние урожая. Около 97% собранной пшеницы относится к продовольственным классам, что значительно упрощает реализацию зерна на внутреннем и внешнем рынках. Пока аграрии успели убрать только 10% полей, но динамика внушает оптимизм, сопоставимый с тем, как быстро растет поголовье птицы в фермерских хозяйствах края.
"Ставрополье традиционно держит планку по качеству зерна. Сейчас крайне важно не растерять темп из-за дождей, так как переувлажнение почвы может негативно сказаться на итоговом сборе озимых культур", — отметил специально для Pravda.Ru аграрный эксперт Виктор Смирнов.
Общий фронт работ охватывает 2,2 миллиона гектаров. Помимо пшеницы, хозяйствам предстоит завести в ангары озимый ячмень и горох. Параллельно со сбором урожая усиливается контроль за безопасностью на местах, чтобы пресечь любые попытки совершения диверсий на объектах транспортной и аграрной инфраструктуры.
Для бесперебойной работы техники в регионе сформирован мощный запас горюче-смазочных материалов. В хранилищах находится свыше 57 тысяч тонн дизеля и более 5 тысяч тонн бензина. Снабжением фермеров занимается региональный оператор, что исключает дефицит в разгар страды. Это особенно важно на фоне того, как контроль качества продуктов становится все более жестким, требуя от производителей соблюдения всех технологических цепочек.
"Оперативное доведение бюджетных средств до производителей — это лучший способ поддержать ликвидность сельхозпредприятий. Прямые выплаты позволяют закупать семена и удобрения без привлечения дорогих кредитов", — объяснил в беседе с Pravda.Ru эксперт Валерий Козлов.
Финансовая помощь аграриям в этом году идет с опережением графика. Из запланированных 4,9 миллиарда рублей господдержки земледельцы уже получили около 2 миллиардов. Прозрачность этих потоков находится под пристальным вниманием, чтобы избежать ситуаций, когда недоимки по налогам лишают отрасль необходимых ресурсов. Государственные деньги помогают хозяйствам готовиться и к осени: уже сейчас идет активная закупка минеральных удобрений.
Жара и высокая влажность создают риски не только для техники, но и для людей. Эксперты предупреждают, что в полях активизировались опасные растения, контакт с которыми под палящим солнцем чреват серьезными ожогами. Механизаторам рекомендуют соблюдать меры предосторожности в зонах с дикорастущей флорой.
"Аномальные температурные скачки и резкие ливни — новый вызов для региона. Прогнозирование таких ЧС помогает аграриям минимизировать потери зерна при хранении и транспортировке", — подчеркнула эксперт Pravda.Ru Ирина Петрова.
Пока сельхозрабочие борются за урожай, в городах региона также происходят важные изменения. В Пятигорске усилили проверки общепита после массового отравления, а силовики края получили новые социальные выплаты. Все это части общей стратегии развития края, где успех на полях напрямую конвертируется в устойчивость социальной сферы.
|Параметр
|Значение
|Собрано зерна
|1 млн тонн
|Убранная площадь
|10% от плана
|Доля продовольственной пшеницы
|97%
|Выплаченная господдержка
|2 млрд рублей
Да, в регионе накоплено более 57 тысяч тонн дизтоплива. Этот объем полностью закрывает нужды всех хозяйств, включая мелких фермеров, через систему регионального оператора.
Губернатор поручил ускорить выплаты, чтобы у производителей были свободные средства на текущие расходы: горючее, запчасти для техники и закупку удобрений под будущий осенний сев.
Периодические дожди замедляют выход техники в поля, однако текущая урожайность почти в 40 центнеров с гектара позволяет компенсировать временные простои за счет высокой плотности сбора.
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