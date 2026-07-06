Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Чудовищный поток под толщей воды: в Чёрном море скрывается река, которая мощнее Волги и Дуная вместе
Почти 100 новинок за полгода: где на Кубани стало еще больше дорожных камер
Кремль сделал жесткий ход: Минобороны и спецслужбы взялись за скрытых подстрекателей
Нефтяная корона съехала набок: в Сургуте самая денежная отрасль оказалась совсем другой
Смета трещит по швам: эти стройматериалы дорожают так быстро, что расчёты устаревают за неделб
Не допустили на прилавки: в Краснодаре перехватили 15 тон зараженных фруктов из Узбекистана
Тревога в омском аэропорту: лайнеры разворачивают в воздухе из-за угрозы безопасности
Власти закрывают лазейку: водители в Петербурге теряют возможность отменять штрафы
Над Киевом сгущается новая угроза: давление привязали к смене курса и уже подняли ставки

Даже нефтяной гигант не устоял: выпуск нефтепродуктов в Татарстане заметно сократился

Россия » Поволжье » Казань

Промышленный сектор Татарстана столкнулся с ощутимым замедлением в нефтепереработке и производстве кокса. По данным официальной статистики, майские показатели просели на 13,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Эта отрасль остается фундаментом региональной экономики, удерживая более пятой части в общем объеме отгруженных товаров. Текущие цифры указывают на структурную перенастройку мощностей, которая сказывается на общих результатах пяти месяцев 2026 года. Тем не менее, другие сектора, такие как химия и машиностроение, продолжают удерживать свои позиции на фоне общей волатильности.

НПЗ
Фото: commons.wikimedia.org by 58togyll, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
НПЗ

Топливный барометр региона

Производственный индекс в сегменте нефтепродуктов за май составил всего 86,8%. С начала года общая динамика также ушла в отрицательную зону, показав снижение на 0,7%. Такая ситуация напрямую влияет на внутренний рынок, где уже зафиксировано, что все марки топлива подорожали за короткий промежуток времени. Нефтехимия и кокс формируют 21,1% отгрузки республики, что делает любые колебания в этой сфере чувствительными для всей бюджетной системы.

"Майское снижение производства нефтепродуктов отражает ремонтные циклы на крупных НПЗ и логистические перебои. Несмотря на просадку в переработке, сырьевая база остается стабильной, ведь в регионе добыли рекордные 432 миллиарда рублей полезных ископаемых", — отметил в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Отраслевые пропорции и доходы

Хотя нефтепереработка занимает доминирующее положение, в затылок ей дышит химическая промышленность с долей 8,3%. Производство транспортных средств, включая прицепы и полуприцепы, обеспечивает 5,8% отгрузки. Разрыв в объемах производства часто коррелирует с уровнем оплаты труда в разных цехах. Сейчас расслоение доходов в Татарстане становится все более заметным: пока нефтехимики справляются с нагрузкой, смежные отрасли пытаются догнать их по уровню выплат.

"Рынок жилья в промышленных центрах республики чутко реагирует на состояние крупных предприятий. Замедление в нефтехимии может охладить потребительский спрос, хотя заказ на инженеров и квалифицированные кадры в регионе только растет", — подчеркнул эксперт Pravda.Ru Артур Волков.

Кадры и муниципальное управление

Турбулентность в ключевых отраслях заставляет власти внимательнее следить за подготовкой специалистов. В республике активно внедряются программы, где студенческие отряды в Татарстане получают свидетельства по рабочим специальностям. На фоне экономических вызовов меняются и правила игры для чиновников. В частности, правительство Татарстана ограничило срок работы временных руководителей районов, чтобы повысить ответственность местных элит за выполнение нацпроектов.

"Любые изменения в промышленном ландшафте требуют политической устойчивости. Новые требования к ротации глав районов помогут избежать застоя в управлении на территориях, где расположены производственные площадки", — объяснил специально для Pravda.Ru политолог Владимир Орлов.

Индустриальный сектор Доля в отгрузке (%)
Кокс и нефтепродукты 21,1
Химические вещества 8,3
Прицепы и полуприцепы 5,8

Ответы на популярные вопросы

Почему упало производство нефтепродуктов?

Основной причиной эксперты называют плановые ремонты на установках разделения нефти и временную переориентацию логистических цепочек на экспорт сырья вместо переработки.

Как это отразится на ценах на АЗС?

Снижение выпуска обычно создает дефицит предложения на бирже, что уже начало толкать розничные цены вверх по всей республике.

Читайте также

Экспертная проверка: региональный экономист Валерий Козлов, специалист по недвижимости Артур Волков, политолог Владимир Орлов
Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Сейчас читают
Слёзы и бессилие в переговорах: визит принца Гарри в Лондон обернулся семейным разрывом
Шоу-бизнес
Слёзы и бессилие в переговорах: визит принца Гарри в Лондон обернулся семейным разрывом
Бензин хлынул в Россию рекордным потоком: неожиданный союз спасает рынок от напряжения
Сырье
Бензин хлынул в Россию рекордным потоком: неожиданный союз спасает рынок от напряжения
Популярное
Она выползает на берег и охотится как зверь: эта рыба нарушает одно правило природы за другим

Уникальный хищник с архаичными чертами ломает устоявшиеся представления о возможностях рыб, в одиночку меняя баланс сил в замкнутых и открытых водных системах.

Она выползает на берег и охотится как зверь: эта рыба нарушает одно правило природы за другим
Огурцы плодоносят как на дрожжах: секретный раствор из йода и золы для спасения грядок
Огурцы плодоносят как на дрожжах: секретный раствор из йода и золы для спасения грядок
Бензин хлынул в Россию рекордным потоком: неожиданный союз спасает рынок от напряжения
От стола за уши не оттащишь: это кабачковое хачапури с кефиром и сыром полюбят все
Последствия кулуарного давления Трампа на ФИФА грозят обрушить турнир в США Любовь Степушова Опасный секрет в Балтийском море: правда о диверсии развалила бы всю коалицию Запада Юрий Бочаров Творцы напуганы зря: легендарный режиссер предсказал финал противостояния человека и нейросетей Анжела Якубовская
Идеальное лакомство к чаю: желе из смородины, что застывает в плотный нежный десерт
Малахитовый саркофаг исчез вместе с ответами: легенда советской экспедиции до сих пор вызывает споры
Сухие баки и лимиты в 10 литров: топливный кризис парализовал трассы на пути к Алтаю
Сухие баки и лимиты в 10 литров: топливный кризис парализовал трассы на пути к Алтаю
Последние материалы
Почти 100 новинок за полгода: где на Кубани стало еще больше дорожных камер
Кремль сделал жесткий ход: Минобороны и спецслужбы взялись за скрытых подстрекателей
Последствия кулуарного давления Трампа на ФИФА грозят обрушить турнир в США
Нефтяная корона съехала набок: в Сургуте самая денежная отрасль оказалась совсем другой
Смета трещит по швам: эти стройматериалы дорожают так быстро, что расчёты устаревают за неделб
Не допустили на прилавки: в Краснодаре перехватили 15 тон зараженных фруктов из Узбекистана
Тревога в омском аэропорту: лайнеры разворачивают в воздухе из-за угрозы безопасности
Власти закрывают лазейку: водители в Петербурге теряют возможность отменять штрафы
Над Киевом сгущается новая угроза: давление привязали к смене курса и уже подняли ставки
Плохой бензин не выводит их из строя: именно эти моторы считают одними из самых надёжных
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.