Нефтяная корона съехала набок: в Сургуте самая денежная отрасль оказалась совсем другой

Рынок труда в северных мегаполисах демонстрирует неожиданные маневры: привычная нефтяная игла больше не гарантирует самый высокий доход. Свежее исследование, опирающееся на данные Росстата за первый квартал 2026 года, показало смену фаворитов в зарплатном секторе Тюменской матрешки. Пока одни города держатся за добычу ресурсов, другие делают ставку на генерацию энергии и цифровые технологии. Анализ зарплатных ведомостей ста крупнейших городов страны выявил новые точки притяжения для специалистов, ищущих максимальную отдачу от своей квалификации.
Сургут преподнес сюрприз: звание самого прибыльного направления отошло от нефтедобычи к энергетическому сектору. Средняя номинальная зарплата в городе зафиксировалась на отметке 147 тысяч рублей, однако энергетики уверенно перешагнули этот порог. В среднем специалисты этой отрасли получают около 200 тысяч рублей ежемесячно. Такие доходы позволяют сотрудникам сектора активно инвестировать в недвижимость Нижневартовска и других крупных центров региона.
"Смена лидера в Сургуте объясняется масштабной инвестпрограммой по обновлению мощностей. Когда в отрасль вливаются средства на модернизацию сетей ХМАО, спрос на квалифицированных инженеров растет быстрее, чем в традиционной добыче", — отметил в беседе с Pravda.Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.
Интересно, что финансовый разрыв наблюдается не только между отраслями, но и внутри бюджетного сектора. Например, недавно опубликованные отчеты продемонстрировали, что доходы руководителей образования в Сургуте могут существенно отличаться в зависимости от профиля учебного заведения.
Тюмень и Ханты-Мансийск сохраняют верность нефтяному сектору. В Тюмени зафиксирован ценовой рекорд для отрасли — 276 тысяч рублей. Окружная столица отстает: здесь в "нефтянке" платят на 55 тысяч меньше. При этом общий уровень оплаты труда по всем сферам в Ханты-Мансийске выглядит привлекательнее — 149 тысяч против 118 тысяч в Тюмени. Высокий уровень доходов позволяет властям внедрять передовые системы защиты, включая умные домофоны и нейросети для безопасности.
"Тюмень окончательно закрепила за собой статус управленческого хаба. Здесь аккумулируются финансовые потоки, что отражается на зарплатах топ-менеджмента и специалистов добывающих компаний", — рассказал специально для Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.
|Город
|Топовая отрасль
|Сургут
|Энергетика (200 тыс. руб.)
|Тюмень
|Добыча нефти (276 тыс. руб.)
|Ханты-Мансийск
|Добыча нефти (221 тыс. руб.)
В общероссийском масштабе картина еще более диверсифицирована. Самым денежным направлением остаются IT и связь (лидерство в 18 городах), а также банковский сектор (в 17 городах). Это создает дополнительные возможности для жителей Севера, учитывая, что в ХМАО активно развиваются жилищные программы ХМАО и другие меры поддержки.
"Возможность получить выплаты многодетным Югра в виде наличных вместо земли — это отражение высокого бюджетного потенциала региона, который подпитывается заработками в ключевых отраслях", — подчеркнула эксперт по социальной политике Елена Романова.
Согласно исследованию, сектор информационных технологий лидирует по уровню зарплат в каждом пятом крупном городе страны. Конкретные цифры зависят от уровня квалификации и сложности проектов.
Это связано с активным развитием инфраструктуры. На подготовку к отопительному сезону и перекладку сетей выделяются значительные средства, что повышает ценность специалистов.
Уникальный хищник с архаичными чертами ломает устоявшиеся представления о возможностях рыб, в одиночку меняя баланс сил в замкнутых и открытых водных системах.