Нефтяная корона съехала набок: в Сургуте самая денежная отрасль оказалась совсем другой

Рынок труда в северных мегаполисах демонстрирует неожиданные маневры: привычная нефтяная игла больше не гарантирует самый высокий доход. Свежее исследование, опирающееся на данные Росстата за первый квартал 2026 года, показало смену фаворитов в зарплатном секторе Тюменской матрешки. Пока одни города держатся за добычу ресурсов, другие делают ставку на генерацию энергии и цифровые технологии. Анализ зарплатных ведомостей ста крупнейших городов страны выявил новые точки притяжения для специалистов, ищущих максимальную отдачу от своей квалификации.

Фото: Pravda.Ru by Вольдемар Курицын is licensed under Все права защищены Офисный стресс: мужчина в хаосе из летящих документов

Энергетика обходит добычу ресурсов

Сургут преподнес сюрприз: звание самого прибыльного направления отошло от нефтедобычи к энергетическому сектору. Средняя номинальная зарплата в городе зафиксировалась на отметке 147 тысяч рублей, однако энергетики уверенно перешагнули этот порог. В среднем специалисты этой отрасли получают около 200 тысяч рублей ежемесячно. Такие доходы позволяют сотрудникам сектора активно инвестировать в недвижимость Нижневартовска и других крупных центров региона.

"Смена лидера в Сургуте объясняется масштабной инвестпрограммой по обновлению мощностей. Когда в отрасль вливаются средства на модернизацию сетей ХМАО, спрос на квалифицированных инженеров растет быстрее, чем в традиционной добыче", — отметил в беседе с Pravda.Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.

Интересно, что финансовый разрыв наблюдается не только между отраслями, но и внутри бюджетного сектора. Например, недавно опубликованные отчеты продемонстрировали, что доходы руководителей образования в Сургуте могут существенно отличаться в зависимости от профиля учебного заведения.

География высоких доходов

Тюмень и Ханты-Мансийск сохраняют верность нефтяному сектору. В Тюмени зафиксирован ценовой рекорд для отрасли — 276 тысяч рублей. Окружная столица отстает: здесь в "нефтянке" платят на 55 тысяч меньше. При этом общий уровень оплаты труда по всем сферам в Ханты-Мансийске выглядит привлекательнее — 149 тысяч против 118 тысяч в Тюмени. Высокий уровень доходов позволяет властям внедрять передовые системы защиты, включая умные домофоны и нейросети для безопасности.

"Тюмень окончательно закрепила за собой статус управленческого хаба. Здесь аккумулируются финансовые потоки, что отражается на зарплатах топ-менеджмента и специалистов добывающих компаний", — рассказал специально для Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Город Топовая отрасль Сургут Энергетика (200 тыс. руб.) Тюмень Добыча нефти (276 тыс. руб.) Ханты-Мансийск Добыча нефти (221 тыс. руб.)

В общероссийском масштабе картина еще более диверсифицирована. Самым денежным направлением остаются IT и связь (лидерство в 18 городах), а также банковский сектор (в 17 городах). Это создает дополнительные возможности для жителей Севера, учитывая, что в ХМАО активно развиваются жилищные программы ХМАО и другие меры поддержки.

"Возможность получить выплаты многодетным Югра в виде наличных вместо земли — это отражение высокого бюджетного потенциала региона, который подпитывается заработками в ключевых отраслях", — подчеркнула эксперт по социальной политике Елена Романова.

Ответы на популярные вопросы

Где в России платят больше всего в сфере IT?

Согласно исследованию, сектор информационных технологий лидирует по уровню зарплат в каждом пятом крупном городе страны. Конкретные цифры зависят от уровня квалификации и сложности проектов.

Почему в Сургуте энергетика обошла нефтянку?

Это связано с активным развитием инфраструктуры. На подготовку к отопительному сезону и перекладку сетей выделяются значительные средства, что повышает ценность специалистов.

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