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Почти 100 новинок за полгода: где на Кубани стало еще больше дорожных камер

Россия » Юг » Краснодар

Краснодарский край подтвердил статус одного из самых контролируемых регионов страны. По данным аналитиков агентства "ПромРейтинг" на июль 2026 года, Кубань прочно удерживает второе место в России по плотности дорожного наблюдения. За последние полгода дорожную сеть края уплотнили, установив 98 новых комплексов фиксации нарушений.

Дорожная камера
Фото: freepik.com by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Дорожная камера

Цифровой контроль: кто в лидерах

Сейчас на кубанских трассах работают 3046 устройств. Регион уступает в этом "соревновании" только Москве, где сосредоточена гигантская сеть из 14 265 камер. Кубанская система мониторинга трафика развивается динамично, несмотря на периодические сложности с логистикой и ресурсами. Например, владельцы автотранспорта уже сталкивались с тем, что число активных точек заправки в краевой столице может резко сократиться за сутки, но количество "всевидящих очей" на перекрестках только растет.

"Увеличение числа камер — это не только попытка дисциплинировать водителей, но и серьезная нагрузка на региональный бюджет в плане обслуживания IT-инфраструктуры. Однако в условиях дефицита средств такие системы быстро окупаются за счет собираемости штрафов, становясь стабильным источником пополнения казны", — констатировал в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Регион Всего камер (ед.)
Москва 14 265
Краснодарский край 3 046
Башкортостан 2 290

Региональные маневры и новые рубежи

В топе федерального рейтинга произошли заметные перестановки. Новосибирская область в короткие сроки внедрила 325 новых приборов, что позволило ей занять седьмую строчку. На пятки лидерам наступает Башкортостан, где за шесть месяцев установили 232 камеры. На этом фоне даже модернизация скрытых коммуникаций в жилых массивах Краснодара выглядит менее масштабной, чем автоматизация контроля на асфальте.

Интересно, что камера на дороге скоро не будет единственным способом контроля. В столице Кубани активно обсуждают запуск поминутного мониторинга парковочных зон. Пока одни службы следят за чистотой обочин, а другие сообщают, что берег окончательно избавился от мусора, дорожные инспекторы делают ставку на автоматику в борьбе с лихачами.

"Систематическое расширение сети видеофиксации напрямую связано с задачами национального проекта по безопасности дорожного движения. Для Краснодарского края, как транзитного узла, это критично. Камеры позволяют снизить риски на участках, где часто случаются аварии из-за превышения скорости", — подчеркнула специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.

Ответы на популярные вопросы

Сколько новых камер появилось на Кубани с начала года?

В первом полугодии 2026 года в Краснодарском крае ввели в эксплуатацию 98 новых устройств фотовидеофиксации.

Какое место занимает регион в общероссийском рейтинге?

Краснодарский край стабильно удерживает вторую позицию, пропуская вперед только Москву.

Кто еще входит в пятерку лидеров по числу камер?

Помимо Москвы и Кубани, в топ-5 входят Республика Башкортостан, Московская область и Санкт-Петербург.

Уменьшается ли где-то количество камер?

Да, из топ-10 выбыла Ленинградская область, где зафиксировано небольшое сокращение числа технических средств мониторинга.

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Автор Дейл Фостер
Дейл Фостер — журналист с 4-летним опытом. Специализируется на региональных новостях, общественной жизни и повседневных событиях в России
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