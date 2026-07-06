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Родители экономят на самом необходимом: в Новгородской области вводят беспрецедентные меры поддержки

Россия » Северо-Запад » Новгород

В Новгородской области выстроили систему бесплатной аренды детских принадлежностей. Пункты проката предметов первой необходимости для малышей до двух лет открылись в каждом муниципалитете региона. Проект нацелен на поддержку родителей, столкнувшихся с финансовыми трудностями или воспитывающих детей в особых условиях.

Мама с коляской
Фото: www.freepik.com by senivpetro is licensed under Free More info
Мама с коляской

Кто имеет право на поддержку

Сервис ориентирован на адресную помощь. Как пояснили в профильном министерстве региона, воспользоваться услугой могут семьи с детьми до двух лет, имеющие прописку в области. В список льготников включены многодетные родители, студенческие пары, семьи с детьми-инвалидами, а также близкие участников специальной военной операции.

Особое внимание уделяется тем, чьи доходы не позволяют закрыть все бытовые потребности младенца. Пока социальная поддержка многодетных проходит этапы цифровизации выплат, физическая помощь вещами становится надежным подспорьем. С начала текущего года инвентарь уже получили более 300 семей.

Ассортимент доступных вещей

В распоряжение родителей передаются как крупногабаритные предметы, так и электроника для ухода за младенцем.

Категория Доступное оборудование
Сон и гигиена Кроватки, матрасы, пеленальные столики, ванночки
Мобильность Коляски, автокресла, автолюльки
Здоровье и контроль Радионяни, электронные весы, шезлонги

Такой подход помогает семьям избежать лишних трат в условиях, когда колебания цены на продукты и услуги в регионе сложно предсказать. Использование проката — это рациональная эксплуатация вещей, которые требуются ребенку всего на несколько месяцев.

"Для молодых матерей наличие весов, радионяни и других устройств в свободном доступе снижает уровень тревожности и позволяет быстрее адаптироваться к новому статусу", — подчеркнула в разговоре с Pravda.Ru эксперт по социальной политике Елена Романова.

Мнение специалистов

Внедрение системы проката в каждом муниципалитете улучшает бытовые условия малообеспеченных. Это часть общего плана, куда входит и модернизация медицины, и создание комфортной среды.

"Развитие таких сервисов — это показатель зрелости муниципальной власти. Благоустройство должно начинаться не только с плитки во дворах, но и с доступности элементарных удобств для самых маленьких граждан и их родителей внутри квартир", — отметила в беседе с Pravda.Ru специалист по благоустройству Ольга Морозова.

Ответы на популярные вопросы

На какой срок можно взять вещь?

Обычно договор заключается на период до достижения ребенком двухлетнего возраста, но сроки могут варьироваться в зависимости от конкретного предмета и потребности семьи.

Нужно ли платить за аренду?

Нет, услуга предоставляется абсолютно бесплатно для всех категорий граждан, входящих в перечень льготников.

Какие документы нужны для оформления?

Потребуется паспорт родителя, свидетельство о рождении ребенка с регистрацией в Новгородской области и справка, подтверждающая право на льготу (например, о статусе многодетной семьи).

Где найти ближайший пункт проката?

Адреса и контакты опубликованы на официальных сайтах учреждений социального обслуживания в каждом районе области.

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Автор Наталия Смирнова
Наталия Смирнова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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