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Не допустили на прилавки: в Краснодаре перехватили 15 тон зараженных фруктов из Узбекистана

Россия » Юг » Краснодар

В Краснодаре дорожный контроль остановил крупную партию импортных плодов, которые могли спровоцировать биологическую диверсию в южных садах. Более 15 тонн нектаринов, абрикосов и персиков из Узбекистана оказались заражены опасным вредителем — западным цветочным трипсом. Груз, прибывший на Кубань автомобильным транспортом, не прошел фитосанитарное сито Россельхознадзора.

Транспортировка персиков
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Транспортировка персиков

Состав зараженного груза

Инспекторы Южного межрегионального управления выявили нарушения во время досмотра 29 июня 2026 года. Фруктовый "набор" состоял из наиболее востребованных летних позиций. Специалисты зафиксировали превышение норм по содержанию карантинных объектов в трех группах товаров.

Вид продукции Вес партии (тонны)
Нектарины 8,0
Абрикосы 5,2
Персики 2,3

Данный инцидент произошел на фоне активного развития международной логистики в регионе, что требует предельной концентрации от таможенных и ветеринарных служб. Любое послабление контроля может обернуться для аграриев миллиардными убытками.

Чем опасен цветочный трипс

Западный цветочный трипс (Frankliniella occidentalis Perg.) — крайне агрессивный вредитель. Он не только уничтожает завязи плодов, но и переносит опасные вирусные заболевания растений. Лабораторная экспертиза Краснодарского филиала ФГБУ "ВНИИЗЖ" подтвердила жизнеспособность насекомых в узбекских фруктах.

"Для сельского хозяйства региона такие находки сродни пороховой бочке. Трипс мгновенно распространяется в теплицах и открытом грунте, снижая урожайность в разы. Если вовремя не пресечь ввоз, расходы фермеров на пестициды сделают производство нерентабельным", — констатировал в беседе с Pravda. Ru аграрный эксперт Виктор Смирнов.

Учитывая, что сейчас на юге страны стоимость полевых работ растет из-за цен на топливо, появление нового вредителя стало бы критическим ударом по продовольственной безопасности.

Реакция надзорных органов

В ведомстве подчеркнули, что свободное обращение продукции такого качества на территории России запрещено. Чтобы локализовать угрозу, все 15,5 тонн косточковых были отправлены на процедуру принудительного обеззараживания. Только после полного уничтожения насекомых и повторных проб товар может быть допущен к реализации.

"Ситуация с карантинными объектами в импорте требует жестких административных барьеров. Любое нарушение фитосанитарного регламента трактуется как брак всей партии, вне зависимости от того, какая часть груза визуально кажется чистой", — разъяснила в беседе с Pravda. Ru специалист по региональному законодательству Светлана Фёдорова.

Контроль за ввозимым продовольствием остается приоритетом, особенно в период пиковой нагрузки на дорожную инфраструктуру Кубани, когда поток грузового транспорта из ближнего зарубежья увеличивается в несколько раз.

Ответы на популярные вопросы

Можно ли заразиться трипсом человеку?

Нет, этот вредитель опасен только для растений. Однако употребление плодов, поврежденных насекомыми, может вызвать аллергические реакции из-за продуктов их жизнедеятельности.

Как трипс попадает в закрытые партии?

Насекомое крайне мало, оно прячется в складках кожуры и около плодоножек, что делает визуальный осмотр при погрузке в Узбекистане неэффективным без микробиологического анализа.

Что значит "обязательное обеззараживание"?

Это обработка продукции специальными препаратами (фумигация) в герметичных камерах, которая уничтожает вредителя на всех стадиях развития — от личинки до взрослой особи.

Повлияет ли этот случай на цены?

Объем в 15 тонн значителен для одного предпринимателя, но для рынка Краснодарского края это капля в море, поэтому дефицита или скачка цен не ожидается.

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Экспертная проверка: аграрный эксперт Виктор Смирнов, юрист по региональному законодательству Светлана Фёдорова
Автор Дейл Фостер
Дейл Фостер — журналист с 4-летним опытом. Специализируется на региональных новостях, общественной жизни и повседневных событиях в России
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