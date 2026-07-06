Власти закрывают лазейку: водители в Петербурге теряют возможность отменять штрафы

В Санкт-Петербурге с 5 июля изменились правила парковки во дворах. Теперь термин "перегораживание" въездов и контейнерных площадок заменен на "размещение", что лишает нарушителей возможности оспаривать штрафы, ссылаясь на наличие узкого прохода для пешеходов или спецтехники.

Фото: commons.wikimedia.org by Алексей Борисович Парыгин, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Дом Бенуа, Санкт Петербург

Финал лингвистических споров в судах

Ранее расплывчатая формулировка позволяла водителям выигрывать дела в судах, доказывая, что их транспортное средство не блокировало доступ к парадной или мусорным бакам полностью. Новая редакция закона об административной ответственности исключает двойные трактовки: любая стоянка в этих локациях признается незаконной. Это особенно важно в периоды, когда затяжные дожди и циклоны требуют оперативной работы коммунальных служб.

"Уточнение терминологии — это в первую очередь защита прав жителей. Раньше каждый шестой оспоренный штраф отменяли именно из-за лингвистических лазеек. Теперь поставил машину у мусорного бака — получил взыскание, без вариантов", — объяснила в беседе с Pravda.Ru юрист по региональному законодательству Светлана Фёдорова.

Запрет не распространяется на автомобили экстренных ведомств: МЧС, скорую помощь и технику, устраняющую дефекты теплосетей. Кроме того, владельцы частных домов могут самостоятельно определять порядок использования своих дворов.

Статистика нарушений и цена вопроса

Администрация города привела конкретные цифры: за 2025 год по статье 32 -1 выписано 12 тысяч постановлений. При этом общее число нарушений правил парковки в Петербурге за первое полугодие 2026 года снизилось на четверть. Водители стали чаще выбирать легальные стоянки, понимая, что проезд к парадным должен быть свободен всегда, даже когда в центре города вводят масштабные ограничения движения.

Категория лица Размер штрафа (руб.) Физические лица 3 000 — 5 000 Юридические лица от 150 000

Благоустройство против автохамов

Борьба за свободные дворы идет не только карательными мерами. В 2025 году муниципалитеты реконструировали 70 проблемных адресов, установив ограждения и малые архитектурные формы. Часто именно плотная застройка в районах, где находятся престижные вузы или старые жилые фонды вроде знаменитых "Крестов", провоцирует транспортные коллапсы.

"Мы видим прямую связь между качеством городской среды и культурой вождения. Когда двор благоустроен, установлены полусферы или столбики, желание бросить машину у парадной отпадает само собой. Это как с ремонтом исторических зданий: чистота провоцирует порядок", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru специалист по благоустройству Ольга Морозова.

Факт: За первые 6 месяцев 2026 года количество зафиксированных нарушений снизилось на 3,4 тысячи случаев, что эксперты связывают с установкой систем автоматической фиксации во дворах.

Ответы на популярные вопросы

Что именно считается "размещением"?

Любой факт нахождения автомобиля на территории перед контейнерной площадкой или входом в здание, независимо от того, остался ли проезд для других.

Касается ли запрет курьеров и такси?

Да, правила едины для всех. Исключение сделано только для машин скорой помощи, пожарных и аварийных служб ЖКХ.

Где чаще всего фиксируют такие нарушения?

В районах со старой застройкой и там, где идет ремонт дорог, например, рядом с участками ремонта КАД, когда водители ищут пути объезда через дворы.

Как оспорить штраф, если машина стояла из-за поломки?

В таком случае необходимо предоставить доказательства форс-мажора (справку из техпомощи или эвакуатора), но сделать это с новой формулировкой закона станет значительно сложнее.

Читайте также