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Лето наконец-то решило вернуться: погода в Москве и Подмосковье резко изменится к пятнице

Россия » Центр » Московская область

После затянувшегося периода прохлады столичный регион готовится к возвращению летних температур. Несмотря на локальные дожди и грозовую активность, которые сохранятся в начале недели, к выходным погода стабилизируется. Жителей Москвы и Подмосковья ожидает постепенный прогрев воздуха, кульминация которого придется на вторую половину недели.

Дождь в Москве
Фото: Mos.ru by Юрий Иванко, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Дождь в Москве

Температурные качели и грозовой фронт

Вторник, 7 июля, отметится неустойчивым характером атмосферных процессов. В течение суток ожидается переменная облачность, а в светлое время дня в некоторых районах Московской области прогремят грозы. В столице термометры покажут до +21 градуса, в то время как по региону разброс температур составит от +17 до +22 градусов. При этом порывы южного ветра могут достигать 15 метров в секунду.

Среда не принесет кардинальных перемен: облака продолжат закрывать солнце, а местами пройдут кратковременные осадки. К четвергу дожди могут усилиться, переходя в ливни в отдельных муниципалитетах. Однако именно в этот день начнется заметный подъем температурных показателей, что особенно почувствуют жители восточных районов, где воздух прогреется до +27 градусов. Как сообщает интернет-издание "Подмосковье Сегодня", в Москве в этот период ожидается около +22 градусов.

"Такая волнообразная динамика температур характерна для текущего сезона, когда после прохождения циклона в регион начинают поступать более прогретые воздушные массы", — объяснил в беседе с Pravda.Ru метеоролог Александр Ильин.

Пик тепла и прогноз на выходные

Самым благоприятным днем рабочей недели станет пятница. Синоптики прогнозируют прекращение осадков и ослабление ветра, что на фоне солнечной активности обеспечит комфортные +27 градусов. Тем, кто планирует отдых у воды, стоит заранее изучить обновленный список мест, где купание официально разрешено специалистами.

В субботу жара немного отступит из-за возвращения облачности и кратковременных дождей. Столбики термометров днем не поднимутся выше +25 градусов, а ночные температуры зафиксируются в диапазоне +14…+19 градусов. Специалисты отмечают, что, несмотря на осадки, общий фон останется умеренно теплым, закрепляя летний характер погоды в Подмосковье. По словам синоптика Александра Ильина, наиболее высокие показатели сохранятся на востоке региона.

Ответы на популярные вопросы о погоде в Москве

Когда в Москве наступит пик жары на этой неделе?

Наиболее высокие температурные показатели ожидаются в пятницу, когда воздух в столице и области прогреется до +22…+27 градусов при слабом ветре и отсутствии существенных осадков.

Ожидаются ли сильные ливни и грозы в ближайшие дни?

Грозовая активность прогнозируется во вторник и четверг. В четверг в отдельных районах Московской области дожди могут быть интенсивными.

В каких районах Подмосковья будет теплее всего?

Традиционно лидерами по прогреву станут восточные муниципалитеты региона, где уже к четвергу столбики термометров достигнут отметки +27 градусов.

Будет ли погода в выходные подходящей для прогулок?

В субботу ожидается комфортная температура до +25 градусов, однако возможны кратковременные дожди, поэтому при планировании отдыха стоит учитывать наличие облачности.

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Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
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