Заправки превратились в ночлежки: в Красном Сулине люди спят у колонок, но бензина всё равно нет

Жители Красного Сулина столкнулись с жестким дефицитом горючего, который вынуждает автомобилистов проводить ночи в очередях у колонок. Ситуация на заправках Ростовской области к началу июля обострилась: хвосты из машин растягиваются на километры, блокируя движение от железнодорожного вокзала. Водители пытаются занять место заранее, однако даже многочасовое ожидание не гарантирует заправку полного бака. В этом материале разберем причины топливного затора и оценим риски для инфраструктуры региона.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Закрытая АЗС с дорожными конусами

Километровые заторы у колонок

Транспортная система Красного Сулина дала сбой из-за перебоев с поставками бензина. Очереди стали настолько масштабными, что некоторые горожане предпочитают спать в салонах авто прямо на АЗС. Такая тактика оправдана лишь частично: утром станция может объявить технологический перерыв или сообщить о пустых резервуарах. На фоне дефицита перевод авто на газ перестал быть спасением, так как нагрузка на газовые заправки тоже выросла.

"Топливный рынок региона сейчас напоминает перегруженную электросеть, где вылетают предохранители. Задержки в логистике и сезонный спрос создают локальные разрывы, которые невозможно закрыть за сутки", — отметил эксперт Pravda.Ru по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.

Проблемы с горючим накладываются на общую дорожную специфику юга. Пока одни стоят за бензином, другие получают штрафы за очереди на выездах, где камеры фиксируют остановку в неположенных местах. Ситуация на федеральной трассе М-4 Дон остается непредсказуемой, превращая каждую поездку в лотерею с баком.

Риски для региональной экономики

Затянувшийся топливный кризис бьет по аграрному сектору. В условиях, когда аномальный зной выжег поля, любая задержка техники из-за отсутствия бензина или дизеля становится критической. Перебои с горючим могут спровоцировать рост цен на логистику продуктов питания внутри области.

"Дефицит топлива в отдельных районах может замедлить инвестиционные процессы. Если бизнес не видит стабильности в поставках базовых ресурсов, он начинает пересматривать планы развития на текущий квартал", — объяснил специально для Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Параллельно с топливным вопросом обостряются и социальные проблемы. Жители жалуются на запах канализации из кранов и срывы графиков ремонта теплосетей. Сочетание коммунальных неурядиц и транспортного коллапса создает высокую нагрузку на административные ресурсы городов области.

"Муниципальные власти сейчас находятся в режиме тушения пожаров. Важно, чтобы жалобы на чиновников не переросли в системный кризис управления на местах", — подчеркнула эксперт по региональному законодательству Pravda.Ru Светлана Фёдорова.

Ответы на популярные вопросы

Почему возникли очереди именно в Красном Сулине?

Город находится вблизи крупных транспортных узлов, где поток транзитных машин накладывается на внутренний дефицит на локальных заправках.

Поможет ли ночевка на АЗС заправить бак?

Это гарантирует место в первой линии, но не страхует от технических сбоев или отсутствия конкретной марки топлива к моменту открытия смены.

Отразится ли ситуация на стоимости проезда?

При сохранении дефицита перевозчики могут инициировать пересмотр тарифов из-за роста холостого пробега и времени простоя в очередях.

Читайте также