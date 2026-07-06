Пороховая бочка в шее: Ачинские врачи начали разминировать пациентов от инсульта

В Ачинске запускают конвейер по спасению мозгов от ишемического штурма. Местная межрайонная больница (АМРБ) официально переходит на стентирование сонных артерий — методику, которая раньше требовала логистических квестов в краевой центр. Артерии шеи — это не просто трубы, а магистрали, сужение которых из-за бляшек превращает голову в пороховую бочку. Теперь "разминировать" пациентов с критическим стенозом будут на месте.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Хирург в операционной

Хирургический блок вместо "капельниц для сосудов"

Доказательная медицина неумолима: если просвет сонной артерии забит холестериновым "мусором" более чем на 70%, никакие ноотропы или "чистки сосудов" не спасут от катастрофы. Нужна жесткая превентивная мера — эндоваскулярное вмешательство. В Ачинск для настройки процесса прибыл десант из Красноярской краевой клинической больницы в лице Никиты Литвинюка. Задача — превратить технически сложные операции в рутину, исключив из цепочки спасения лишние часы на транспортировку.

"Мы не изобретаем велосипед, а внедряем в Ачинске золотой стандарт мировой практики. Если есть сужение артерии, питающей мозг — его нужно расширять механически, а не лечить плацебо-препаратами. Здесь есть база и, главное, руки", — объяснил в беседе с Pravda. Ru врач-кардиолог (гипертония, риск инфаркта/инсульта) Валерий Климов.

Цифры на операционном столе: опыт Ачинска

Местные рентген-хирурги — не новички в "сосудистых лабиринтах". С 2016 года ангиоблок пропустил через себя тысячи пациентов. Врачи годами восстанавливали кровоток в ногах и спасали сердца при инфарктах. Но переход к брахиоцефальным артериям (сосудам шеи) — это выход на другой уровень ответственности. Каждое движение инструмента здесь должно быть выверенным, как в часовом механизме, ведь цена ошибки — мгновенное повреждение нейронных сетей.

Показатель работы АМРБ Значение за год Малоинвазивные вмешательства (всего) свыше 1 200 Коронарографии (диагностика сердца) около 1 200 Стентирования артерий 400 Выявлено кандидатов на стентирование шеи 50

Обнаружить критические сужения удалось благодаря ангиографии — исследованию сосудов с контрастом под рентгеном. Это единственный достоверный способ увидеть "пробки" в кровотоке. Пятьдесят человек уже отобраны для операций. Это не статистика, а пятьдесят предотвращенных инвалидностей.

"При сужении сосудов шеи мозг живет в режиме гипоксического голодания. Стентирование возвращает нормальный напор крови. Это база профилактики ишемического инсульта, у которой нет альтернатив в виде таблеток", — отметил в беседе с Pravda. Ru врач-невролог (инсульт, деменции, реабилитация маршрута) Артём Синицын.

Механика против инсульта: как это работает

Стентирование — это установка металлического каркаса внутри сосуда через прокол в бедре или руке. Хирург подводит баллон к месту сужения, раздувает его, вминая бляшку в стенку, и фиксирует результат стентом. Вся операция проходит без общего наркоза: пациент находится в сознании, пока врачи восстанавливают его внутреннюю гидравлику. Это не магия, а физика в чистом виде.

"Любая операция на сосудах — это риск, но жизнь с бляшкой в сонной артерии — это гарантированная катастрофа. Теперь ачинцам доступны современные протоколы без утомительных поездок. Важно лишь вовремя проходить УЗИ-скрининг сосудов шеи после 50 лет", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru врач-терапевт (доказательная профилактика, диспансеризация) Анна Кузнецова.

Ответы на популярные вопросы о здоровье сосудов

Можно ли растворить бляшки в сосудах таблетками?

Нет. Статины могут замедлить рост бляшки или сделать её "стабильной", чтобы она не оторвалась. Но "растворить" уже сформировавшуюся преграду невозможно — её можно только раздавить механически с помощью стента.

Как понять, что сонная артерия сужена?

Часто — никак. Стеноз может протекать бессимптомно до самого момента инсульта. Иногда бывают "звоночки": кратковременное онемение руки, расплывчатость зрения или головокружение. Золотой стандарт диагностики — УЗДГ сосудов шеи.

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