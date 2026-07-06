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Путь в Китай станет короче: масштабная стройка в Джалинде перекроит логистику

Россия » Дальний Восток » Благовещенск

В Сковородинском округе Приамурья состоялось выездное совещание, посвященное строительству трансграничного мостового перехода через реку Амур в районе населенных пунктов Джалинда и Мохэ. В обсуждении приняли участие глава Амурской области Василий Орлов, представители Государственной думы, руководство РЖД и представители кабинета министров Якутии. Стороны проанализировали текущую стадию работ и определили финансовую архитектуру этого объекта, который станет новым звеном в системе разворота на Восток, дополняя уже действующий мост Благовещенск — Хэйхэ.

Река Амур
Фото: commons.wikimedia.org by Whatareyoumean, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Река Амур

Четыре варианта переправы и международные стандарты

Технические специалисты подготовили четыре концептуальных решения для будущей конструкции. Эксперты рассматривают как автономные, так и интегрированные автомобильно-железнодорожные системы на разных ярусах. При проектировании инженеры опираются на строительные регламенты Российской Федерации и КНР, чтобы обеспечить бесшовную стыковку транспортных сетей. Реализация проекта потребует не только укладки путей, но и масштабного обновления транспортной инфраструктуры в прилегающих районах.

Как отмечает vostokmedia.com со ссылкой на губернатора Василия Орлова, окончательная экономическая и инженерная модель будет утверждена до конца года. Сразу после этого начнется активная фаза возведения опор и пролетов. По предварительным расчетам властей, полный технологический цикл возведения подобных гидротехнических сооружений занимает порядка четырех лет.

Параллельно с мостом идет подготовка площадки пункта пропуска, где инвестор уже поднял грунт выше отметок затопления и практически завершил сборку каркаса главного корпуса. Василий Орлов подчеркнул, что региону предстоит возвести "не только мост, но и всю инфраструктуру: жильё для сотрудников, производственные участки, развитие станций".

"Строительство в районе Джалинды создаст кратчайший путь для экспорта якутских ресурсов и продукции из южных районов Приамурья в промышленно развитые провинции Китая. Реконструкция этого погранперехода разгрузит Восточный полигон, что критически важно в условиях дефицита провозной способности дорог", — объяснил в беседе с Pravda.Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Экономический импульс для Сковородинского округа

Новый транспортный коридор рассматривается властями не просто как переправа, а как мощный драйвер для развития экономики севера Амурской области. Ожидается, что запуск моста привлечет в Сковородинский округ новые инвестиции и создаст сотни рабочих мест в сфере обслуживания логистических потоков. Это особенно актуально на фоне развития туризма и повышения узнаваемости региона в качестве ключевых "ворот в Китай".

Сейчас усилия сосредоточены на синхронизации действий всех участников концессии и государственных структур. Губернатор уточнил, что возведение объекта сопряжено с решением сложнейшего комплекса задач, включая социальную сферу. Учитывая рост грузооборота, Приамурью потребуется качественное обновление дорог, ведущих к новому узлу, что заложено в долгосрочные планы развития субъекта.

Ответы на популярные вопросы о строительстве моста Джалинда — Мохэ

Почему выбран именно этот участок для строительства?

Местоположение в Сковородинском округе позволяет создать максимально короткий логистический маршрут между ресурсной базой Якутии и северо-восточными регионами Китая, минуя загруженные участки Транссиба.

Какие типы грузов пойдут по новому мосту?

Основной упор сделан на экспорт энергетических ресурсов, в частности угля Буреинского и якутских месторождений, а также лесной продукции и агропромышленных товаров.

Будет ли мост доступен для легковых автомобилей?

Это зависит от финальной концепции (одной из четырех); в случае выбора совмещенного автомобильно-железнодорожного варианта проезд частного и коммерческого транспорта будет предусмотрен.

Когда ожидается запуск движения по мосту?

При утверждении модели до конца 2024 года и начале стройки в 2025-м, расчетный срок завершения работ с учетом четырехлетнего цикла приходится на 2029 год.

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Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
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