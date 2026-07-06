Рыба просто ушла с мест: июльский зной на Дону заставил трофеи сменить привычные стоянки

Середина лета на Дону считается золотым временем для рыболовов, однако июльский зной диктует свои правила игры. К середине месяца вода в реках прогревается до максимальных значений, что заставляет подводных обитателей менять привычные стоянки и график питания. Опытный рыболов Александр Пшеничный поделился тактикой ловли, которая поможет не остаться без улова в самый жаркий период года.
Главным объектом охоты в июле становится сом, который активизируется в ночные часы или при пасмурной погоде. Пшеничный рекомендует использовать для его поимки мощные донные снасти или спиннинг с объемными приманками. Не менее популярен у донских рыбаков сазан, который в пик жары спасается в глубоких ямах, выходя на кормежку лишь на утренней или вечерней заре.
Помимо крупных хищников, в июле стабильно клюет судак, предпочитающий речные перекаты и бровки русла. Как сообщает rostovgazeta.ru, клыкастый хищник охотно атакует воблеры и силикон, если рыболов правильно определил место его стоянки. Также в уловах часто встречаются лещ, крупный карась, плотва и щука, но их активность напрямую зависит от температуры воды и уровня кислорода в водоеме.
"Июльская рыбалка требует от человека выдержки и понимания биологии реки. В условиях, когда грязная вода из крана беспокоит горожан, чистые притоки Дона становятся убежищем не только для рыбы, но и для людей, хотя поймать капризную добычу в это время под силу только терпеливому мастеру", -- подчеркнул в беседе с Pravda.Ru ихтиолог Илья Калашников.
Для успешной ловли Пшеничный советует выбирать участки с проточной водой, например, район станицы Раздорской или хутора Пухляковского. В стоячих водоемах и водохранилищах в июле начинается цветение воды, что создает дефицит кислорода и делает рыбу вялой. "Но опытного рыбака такая ситуация не спугнет, а вот новичкам будет сложно", — отмечает Александр Пшеничный. По его словам, наиболее перспективна сейчас рыбалка с лодки, позволяющая добраться до глубоких русловых свалов.
Особое внимание стоит уделить времени выхода на водоем: оптимальный интервал длится с четырех до десяти часов утра. Днем рыба уходит на глубину и практически игнорирует приманки, возобновляя активность только после шести вечера. В качестве насадки Александр рекомендует классический набор — червя, опарыша и кукурузу, но советует не бояться экспериментов с кузнечиками или стрекозами, на которые в жару нередко попадаются неожиданно крупные экземпляры.
Наиболее продуктивной считается утренняя ловля с 04:00 до 10:00 и вечерняя — после 18:00 и до захода солнца. В ночное время повышаются шансы на поимку сома.
Для донной рыбы (сазан, лещ) оптимальны фидер и закидушки, для хищника — спиннинг. На сома профессионалы советуют использовать специализированные мощные донки.
Из-за высокой температуры воды начинается процесс гниения водорослей, что резко снижает концентрацию кислорода. Рыба становится пассивной или уходит в самые глубокие точки.
Помимо стандартных червя и кукурузы, стоит пробовать живых насекомых — мух, кузнечиков и стрекоз, которые являются естественным кормом в этот период.
Уникальный хищник с архаичными чертами ломает устоявшиеся представления о возможностях рыб, в одиночку меняя баланс сил в замкнутых и открытых водных системах.