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Рыба просто ушла с мест: июльский зной на Дону заставил трофеи сменить привычные стоянки

Россия » Юг » Ростов-на-Дону

Середина лета на Дону считается золотым временем для рыболовов, однако июльский зной диктует свои правила игры. К середине месяца вода в реках прогревается до максимальных значений, что заставляет подводных обитателей менять привычные стоянки и график питания. Опытный рыболов Александр Пшеничный поделился тактикой ловли, которая поможет не остаться без улова в самый жаркий период года.

Сазан в рыболовном садке
Фото: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сазан в рыболовном садке

Трофеи летнего Дона: от сома до сазана

Главным объектом охоты в июле становится сом, который активизируется в ночные часы или при пасмурной погоде. Пшеничный рекомендует использовать для его поимки мощные донные снасти или спиннинг с объемными приманками. Не менее популярен у донских рыбаков сазан, который в пик жары спасается в глубоких ямах, выходя на кормежку лишь на утренней или вечерней заре.

Помимо крупных хищников, в июле стабильно клюет судак, предпочитающий речные перекаты и бровки русла. Как сообщает rostovgazeta.ru, клыкастый хищник охотно атакует воблеры и силикон, если рыболов правильно определил место его стоянки. Также в уловах часто встречаются лещ, крупный карась, плотва и щука, но их активность напрямую зависит от температуры воды и уровня кислорода в водоеме.

"Июльская рыбалка требует от человека выдержки и понимания биологии реки. В условиях, когда грязная вода из крана беспокоит горожан, чистые притоки Дона становятся убежищем не только для рыбы, но и для людей, хотя поймать капризную добычу в это время под силу только терпеливому мастеру", -- подчеркнул в беседе с Pravda.Ru ихтиолог Илья Калашников.

Где искать рыбу и какую наживку выбрать

Для успешной ловли Пшеничный советует выбирать участки с проточной водой, например, район станицы Раздорской или хутора Пухляковского. В стоячих водоемах и водохранилищах в июле начинается цветение воды, что создает дефицит кислорода и делает рыбу вялой. "Но опытного рыбака такая ситуация не спугнет, а вот новичкам будет сложно", — отмечает Александр Пшеничный. По его словам, наиболее перспективна сейчас рыбалка с лодки, позволяющая добраться до глубоких русловых свалов.

Особое внимание стоит уделить времени выхода на водоем: оптимальный интервал длится с четырех до десяти часов утра. Днем рыба уходит на глубину и практически игнорирует приманки, возобновляя активность только после шести вечера. В качестве насадки Александр рекомендует классический набор — червя, опарыша и кукурузу, но советует не бояться экспериментов с кузнечиками или стрекозами, на которые в жару нередко попадаются неожиданно крупные экземпляры.

Ответы на популярные вопросы о рыбалке в июле

В какое время суток лучше всего клюет рыба в июле?

Наиболее продуктивной считается утренняя ловля с 04:00 до 10:00 и вечерняя — после 18:00 и до захода солнца. В ночное время повышаются шансы на поимку сома.

Какие снасти наиболее эффективны на Дону летом?

Для донной рыбы (сазан, лещ) оптимальны фидер и закидушки, для хищника — спиннинг. На сома профессионалы советуют использовать специализированные мощные донки.

Почему рыба плохо клюет в стоячих прудах в середине лета?

Из-за высокой температуры воды начинается процесс гниения водорослей, что резко снижает концентрацию кислорода. Рыба становится пассивной или уходит в самые глубокие точки.

На какие наживки стоит делать ставку в жару?

Помимо стандартных червя и кукурузы, стоит пробовать живых насекомых — мух, кузнечиков и стрекоз, которые являются естественным кормом в этот период.

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Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
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