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Тело сковала невыносимая ломота: обычный отпуск во Вьетнаме обернулся параличом

Россия » Юг » Краснодар

Вьетнамский отпуск 35-летней жительницы Краснодара превратился в борьбу за выживание. Вместо пляжного отдыха в Дананге женщина получила диагноз "лихорадка денге" и койку в местном госпитале. Инфекция, которую медики сначала приняли за банальный фарингит, за неделю лишила пациентку способности ходить.

Тропический дом во Вьетнаме
Фото: archdaily.com by Хоанг Лэ is licensed under Free More Info
Тропический дом во Вьетнаме

Маскировка под ОРВИ: как распознать угрозу

Болезнь началась обманчиво — с першения в горле. Однако классический сценарий простуды быстро сменился кошмаром: температура взлетела до 39 градусов, тело сковала невыносимая ломота. Первичные тесты ничего не показали, и врачи отправили женщину лечиться домой витаминами. Через сутки состояние ухудшилось: давление упало, а мышечная боль стала такой сильной, что на шестой день пациентку пришлось доставлять в клинику на инвалидной коляске.

"При лихорадке денге часто возникают сильные боли в мышцах и суставах, которые врачи называют "костоломной лихорадкой". Опасность в том, что на ранних стадиях симптомы легко спутать с гриппом, но последствия для организма куда серьезнее, включая повреждение сосудов", — отметил в беседе с Pravda.Ru врач-невролог Артём Синицын.

Ситуация осложнилась специфическим воздействием вируса на кровь.  Вирус денге резко обрушивает уровень тромбоцитов, превращая любое кровотечение в потенциально летальное из-за нарушения свертываемости. В таких случаях влияние стресса на кровь только усугубляет состояние пациента.

Вьетнамский эпидемический капкан

Минздрав Вьетнама фиксирует аномальный всплеск заболеваемости: за пять месяцев 2026 года выявлено более 50 тысяч заболевших. Это в 2,5 раза больше, чем в прошлом году. Инфекция перестала подчиняться привычным сезонным графикам. Если раньше пик ждали строго в сезон дождей, то теперь вспышки фиксируются хаотично даже в крупных туристических центрах, где опасность фумигатора порой кажется меньшим злом по сравнению с укусом насекомого.

Признак Критическое проявление
Температура Резкий скачок до 39-40°C
Кровь Тромбоцитопения (риск кровотечений)
Суставы Острая боль, потеря мобильности

Вирус денге не передается от человека к человеку напрямую. Единственный посредник — зараженные комары. Это делает профилактику крайне сложной: даже кратковременный выход на улицу без репеллента может закончиться госпитализацией. 

Почему денге опаснее обычного гриппа

Коварство вируса заключается в его способности вызывать геморрагическую форму. Когда проницаемость сосудов растет, плазма буквально "просачивается" в ткани, вызывая внутренние отеки и шок. Это не просто "тяжелая простуда", а системная атака на организм. Даже современная диагностика ИИ не всегда может предсказать скорость развития осложнений у конкретного пациента.

"При лечении таких пациентов мы боремся не только с вирусом, но и с критической интоксикацией. Важно понимать, что специфического антивирусного лекарства от денге не существует, терапия направлена на поддержание жизненных функций и предотвращение кровотечений", — объяснил в беседе с Pravda.Ru врач-инфекционист Светлана Полякова.

Для туристов, посещающих страны Юго-Восточной Азии, важно помнить: любая лихорадка после укусов насекомых требует немедленного анализа крови. Игнорирование симптомов или попытка перенести болезнь "на ногах" может привести к необратимым последствиям, сравнимым по тяжести с теми, что вызывают болезни после Индии.

Ответы на популярные вопросы о тропических лихорадках

Можно ли заразиться денге от другого человека?

Нет, вирус передается только через укусы инфицированных комаров рода Aedes. Больной человек не опасен для окружающих в плане прямого заражения.

Помогает ли обычный парацетамол при этой лихорадке?

Парацетамол используют для снижения температуры, но категорически запрещены аспирин и ибупрофен, так как они разжижают кровь и усиливают риск смертельно опасных кровотечений.

Существует ли вакцина от лихорадки денге?

Вакцины существуют, но их применение ограничено и рекомендуется в основном тем, кто уже переболел одним из типов вируса ранее, чтобы избежать тяжелого повторного заражения.

Как защититься во время путешествия?

Единственный надежный способ — использование репеллентов с высоким содержанием ДЭТА, ношение закрытой одежды и установка сеток на окна. Фумигаторы помогают лишь частично.

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Важно: Информация носит ознакомительный характер. Проконсультируйтесь с врачом. Не занимайтесь самолечением.

Экспертная проверка: врач-невролог Артём Синицын, врач-инфекционист Светлана Полякова
Автор Наталия Смирнова
Наталия Смирнова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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