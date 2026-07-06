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Испытания на прочность: в каких районах Петербурга петербуржцы рискуют остаться без воды до 10 июля

Россия » Северо-Запад » Санкт-Петербург

В Петербурге стартует масштабная ревизия тепловых магистралей. До 10 июля специалисты проведут 61 гидравлическое испытание в 14 районах города. Трубы проверят на прочность повышенным давлением, чтобы выявить слабые звенья до наступления холодов. Такой "экзамен" для коммуникаций позволяет избежать аварийных фонтанов и ледяного душа в квартирах зимой.

Рабочие в насосной станции
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Все права защищены
Рабочие в насосной станции

Кто и где проверяет трубы

График распределен между основными игроками энергетического рынка. АО "ТЭК СПб" берет на себя 21 проверку. Под прицелом окажутся тепловые артерии в Выборгском, Красногвардейском, Курортном, Московском, Невском, Пушкинском и Красносельском районах. Параллельно транспортная сеть города также проходит через летние ограничения из-за плановых ремонтов.

"Теплосеть Петербурга" сосредоточится на Адмиралтейском и Кировском районах. Самый большой объем работ у ООО "Петербургтеплоэнерго" — 33 испытания, которые охватят центр, Петроградскую сторону и пригородные Курортный и Петродворцовый районы. Еще пять участков в Приморском, Фрунзенском и других локациях проверит ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО".

"Гидравлические испытания — это жесткая, но необходимая мера. Мы сознательно создаем избыточное давление, которое в 1,25 раза превышает рабочее. Если труба изношена, она лопнет сейчас, в контролируемых условиях. Это куда безопаснее, чем прорыв в тридцатиградусный мороз, когда ремонт требует слива всей системы дома", — объяснил в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.

Сводные данные по испытаниям

Горожан просят проявлять бдительность. При виде пара или вытекающей воды из-под асфальта нужно немедленно звонить по номерам 112 или 004. Важно помнить, что даже если на улице стоит аномальная жара, вода в трубах во время тестов может быть горячей, а давление воздуха внутри сети — опасным для жизни при прорыве.

Компания Количество проверок
ООО "Петербургтеплоэнерго" 33 испытания (максимальный объем)
АО "ТЭК СПб" 21 испытание в 7 районах
ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО" 5 испытаний

"Стоимость содержания сетей в Петербурге постоянно растет из-за высокой доли износа исторического фонда. Каждое такое испытание — это инвестиция в стабильность бюджета. Предупредить аварию дешевле, чем устранять последствия масштабного залива и выплачивать компенсации жителям", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Ответы на популярные вопросы

Зачем отключают горячую воду, если проверяют только трубы?

Давление при испытаниях настолько велико, что внутридомовое оборудование (батареи и бойлеры) может его не выдержать. Системы домов отсекают от магистралей ради безопасности квартир.

Сколько длятся такие испытания?

Активная фаза проверки конкретного участка занимает одни сутки, однако технологический цикл включения и прогрева воды может затянуться до 14 дней.

Что делать, если увидел парение на улице?

Не подходите близко и не пытайтесь проехать через зону разлива на автомобиле. Немедленно сообщите в аварийную службу по номеру 004.

Как узнать точный график по своему адресу?

Информацию публикуют на официальных сайтах поставщиков тепла ("ТЭК СПб", "Теплосеть Петербурга") в разделах "Летняя кампания".

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Экспертная проверка: эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех, региональный экономист Валерий Козлов
Автор Дейл Фостер
Дейл Фостер — журналист с 4-летним опытом. Специализируется на региональных новостях, общественной жизни и повседневных событиях в России
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