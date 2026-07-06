Левый берег ждет мегастройка: мэрия Новосибирска решила перекроить 86 гектаров у Оби

Мэрия Новосибирска утвердила масштабную перестройку левобережья. Вместо тихих прогулочных зон на 86,5 гектарах у Оби вырастет гигантский деловой и развлекательный кластер. Глава города Максим Кудрявцев подписал проект, который перечеркивает планы двухлетней давности. Если раньше акцент делали на экологии, то теперь территорию возле бывшего пляжа "Наутилус" превратят в бетонно-стеклянный центр притяжения.

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Деловая застройка до 2030 года

Первая очередь проекта, рассчитанная на ближайшие шесть лет, напоминает стройку полноценного "Сити". Центральной фигурой станет культурно-деловой центр площадью до 300 тысяч квадратных метров. Его возведут на пересечении улицы Стартовой и трассы к новой ледовой арене. Параллельно город намерен реконструировать пляж "Наутилус", вытянуть набережную на 1,1 километра и достроить транспортный узел "Спортивная".

"Масштаб в 300 тысяч квадратов коммерческой недвижимости — это серьезный вызов для локального рынка. Городу придется не просто построить стены, а найти арендаторов, способных заполнить такие площади в условиях, когда общая экономика Новосибирска демонстрирует тревожные симптомы снижения маржинальности бизнеса", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Диснейленд на Оби: второй этап

После 2030 года освоение берега перейдет в фазу развлечений. В планах — тематический парк аттракционов на 5,6 гектара. Инфраструктура включает круглогодичное здание с активити-парком, водные горки и колесо обозрения. Инвестор закладывает создание пристани для теплоходов и отдельного пляжа, что должно оживить водный трафик в районе дамбы Октябрьского моста.

Объект Характеристики Деловой центр 300 000 кв. м, финал в 2030 г. Парк аттракционов 5,6 га, включая всесезонный блок Набережная Протяженность 1100 метров

Дорожная сеть и развязки

Чтобы новый кластер не задохнулся в пробках, проект предусматривает многоуровневые развязки. Основные узлы появятся на Стартовой и в месте примыкания к четвертому мосту. Логистика района изменится за счет новой дороги длиной 840 метров, которая свяжет два моста. Власти обещают пустить сюда дополнительные маршруты транспорта, однако эксперты смотрят на дорожный оптимизм с осторожностью, учитывая общую нагрузку на левый берег.

"Любая плотная застройка в этой пойменной части требует ювелирного расчета дренажных систем и устойчивости полотна. Дорога между мостами — это артерия, которая может встать при первом же паводке или сбое в ливневке, поэтому благоустройство здесь неотделимо от инженерной безопасности", — отметила в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.

Кто строит: детали о бенефициарах

За масштабными планами стоит ООО СЗ "Метрополь", зарегистрированное летом 2024 года. Основной капитал компании контролируется через структуру "1К Инвестментс". Ключевые фигуры проекта — Евгений Груздев и Айрат Ямаев, также в составе учредителей значится Николай Машкарин. Проекты этой зоны уже включены в инвестиционный паспорт города, что дает застройщику зеленый свет на реализацию амбиций.

Ответы на популярные вопросы

Что будет с пляжем "Наутилус"?

Его ждет полная реконструкция в рамках первого этапа реализации проекта до 2030 года.

Появятся ли в парке развлечения зимой?

Да, проектом предусмотрен крытый активити-парк площадью 10 тысяч квадратов для круглогодичного посещения.

Будут ли сносить деревья в пойме?

Проект предполагает трансформацию территории, что подразумевает замену дикой растительности на благоустроенную набережную и объекты инфраструктуры.

Откуда пойдут деньги на дороги?

Строительство дорог и развязок планируется в рамках государственно-частного партнерства и бюджетных программ развития городской среды.

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