Сыры прибавили 27%, масло — в разы: Вологодчина резко увеличила поставки за рубеж

Агропромышленный комплекс Вологодской области резко прибавил в оборотах на внешних рынках. По итогам первого полугодия поставки местной продукции за рубеж подскочили на 33% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Регион планомерно перестраивает логистику под задачи национального проекта, расширяя географию продаж до 22 стран.

Фото: Pravda.Ru by Валентина Етка is licensed under Все права защищены Сотрудник лаборатории проверяет партии готовой продукции на пищевом заводе

Основную ставку Вологодчина делает на готовую продукцию с высокой добавленной стоимостью. В лидерах по динамике оказалось сливочное масло — его продажи на экспорт взлетели в 3,3 раза. Кондитерские изделия и детское питание также показывают стабильный плюс, формируя костяк торгового оборота области.

"Наблюдаем рост экспорта сразу по нескольким направлениям: сыры прибавили 27%, детское питание — 11%, а масла и жиры — более 32%. Продукцию наших производителей сейчас закупают более двух десятков государств", — подчеркнул губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.

Гастрономический десант: от сладостей до черной икры

Структура экспорта напоминает меню хорошо укомплектованного супермаркета. Кроме традиционных сладостей и молочных продуктов, регион активно отгружает за границу гранулированные корма и животные жиры. Такая диверсификация позволяет аграриям маневрировать между разными рынками, не завися от спроса на один конкретный товар.

Отдельный предмет гордости — экспансия деликатесов. Вологодская область закрепилась в пуле ключевых российских экспортеров черной икры. Продукт, ставший своего рода валютой престижа, находит покупателей в ОАЭ, Сингапуре, Китае и даже в Северной Америке. Несмотря на торговые барьеры, интерес к северному деликатесу в Канаде и США сохраняется.

Группа товаров Рост поставок (%) Сливочное масло 230 (в 3,3 раза) Растительные и животные жиры 32,5 Сыры 27 Кондитерские изделия 17,8

Такая аграрная активность становится серьезным подспорьем для региональной казны. Пока тяжелая промышленность адаптируется к внешнему давлению, пищевой сектор превращается в надежный цех по производству валютной выручки и налоговых отчислений.

"Для северных территорий развитие агроэкспорта — это не только деньги, но и страховка локальной экономики. Когда местный производитель выходит на рынки Сингапура или ОАЭ, он подтягивает стандарты качества под мировой уровень, что выгодно и внутреннему потребителю", — отметил аграрный эксперт Виктор Смирнов.

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