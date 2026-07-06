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Скорая забирала детей прямо со сборов: экологический лагерь в Нижнем Новгороде закрыли досрочно из-за отравлений

Россия » Поволжье » Новости Нижнего Новгорода

Шестидневные экологические сборы для 200 нижегородских подростков завершились досрочной эвакуацией. Вместо изучения природы дети столкнулись с бытовыми проблемами и массовым недомоганием. Официальной причиной возвращения к родителям назвали аварию на трубопроводе горячей воды, однако реальная обстановка в лагере напоминает антисанитарный триллер.

Скорая помощь
Фото: unsplash.com by Lukas Neumann is licensed under Free to use under the Unsplash License
Скорая помощь

Из столовой в больницу

Проблемы начались на четвертый день интенсива. Родительский чат взорвался сообщениями о срочном роспуске смен. Пока ведомства отделываются формулировками о ремонте сетей, дети рассказывают о критическом состоянии пищеблока. По словам участников сборов, причиной массовых болей в животе могла стать испорченная курица, которую подавали на ужин.

"Нескольких ребят увезли на скорой. В столовой давали мясо, которое или изначально было протухшим, или испортилось на жаре. Те, кто его съел, сразу почувствовали себя плохо. В корпусах многие жаловались на тошноту", — рассказал в беседе c ГТРК "Нижний Новгород" участница сборов Василина Чикст.

Ситуация осложнялась тем, что медицинская помощь на месте ограничилась выдачей активированного угля. Детей отправляли «отлежаться» в комнаты, пока состояние некоторых не потребовало госпитализации. Министерство здравоохранения региона пока не озвучило окончательный диагноз пострадавших.

Грызуны вместо экологии

Сборы проходили на базе Перевозского строительного колледжа. К бытовым условиям у подростков возникли вопросы с первых же дней. Образовательная программа для многих отошла на второй план из-за борьбы за гигиену. Участники сообщали о засилье насекомых в жилых помещениях и нехватке питьевой воды.

"Условия проживания оказались тяжелыми. В комнатах жили тараканы, а некоторые девочки видели крысу. Первые два дня вода из крана была непригодна даже для чистки зубков. Детям приходилось спать по двое на одной кровати, чтобы не контактировать с насекомыми", — добавила мама одной из участниц Анна Кушнер.

Интересно, что показания участников разнятся. Часть детей заявляет о чистоте и отсутствии претензий к быту. Вероятно, санитарное состояние корпусов колледжа было неравномерным, что лишь добавляет вопросов к организаторам, распределявшим группы по жилым блокам.

Проверка и молчание

Сейчас на территории образовательного учреждения работают сотрудники Роспотребнадзора. Инспекторам предстоит выяснить, почему на профильных сборах допустили соседство подростков с грызунами и насекомыми, а продуктовое снабжение привело к вызову экстренных служб.

"Такие инциденты часто становятся следствием износа инфраструктуры лагерей и попыток сэкономить на подрядчиках по питанию. Когда на одной площадке собирают сотни детей со всей области, контроль за пищеблоком должен быть тройным", — объяснила специалист по инфраструктуре регионов Ольга Морозова.

Региональные министерства образования и здравоохранения пока воздерживаются от прямых обвинений в адрес руководства колледжа. Пока ведомства хранят молчание, родители готовят запросы, чтобы выяснить, кто согласовал проведение детских мероприятий в условиях, далеких от санитарных норм.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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