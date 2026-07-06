Хлеб ещё не в амбаре, а убытки уже на счету: дизель спутал планы фермеров Кубани

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Россия » Юг » Краснодар

Аграрный сектор Краснодарского края столкнулся с резким удорожанием дизельного топлива в разгар жатвы 2026 года. Стоимость горючего для фермеров подскочила более чем в два раза, создавая дополнительное давление на себестоимость будущего урожая зерновых. В то время как официальные ведомства отчитываются о наличии запасов, хозяйства вынуждены искать способы заправки негабаритной техники в условиях сложной логистики. В материале разберем реальную рыночную цену тонны дизеля, оценим риски продовольственной безопасности и узнаем предложения по стабилизации ситуации от самих производителей.

Комбайн Полесье убирает пшеницу на поле
Фото: Pravda.Ru by Петр Ермилин is licensed under Все права защищены
Комбайн Полесье убирает пшеницу на поле

Биржевой скачок против розницы

Ситуация на южных АЗС лишь отдаленно напоминает реальное положение дел в полях. Пока розничный литр дизеля торгуется в районе 76 рублей, оптовые закупки с доставкой в хозяйства обходятся аграриям существенно дороже. Цены на биржевых торгах диктуют условия для посредников, снабжающих технику в отдаленных районах края.

"С конца апреля дизельное топливо подорожало с 70 тысяч до 140 тысяч рублей за тонну. С учетом логистики цена для фермеров превысила 150 000 рублей, что делает экспорт горючего при дефиците на внутреннем рынке малопонятным процессом", — отметил специально для Pravda.Ru эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова.

Многие хозяйства создали резервы заранее, однако мощностей для хранения на весь сезон хватает не всем. Сейчас в закромах накоплено около половины от необходимого объема горючего. Параллельно с топливными трудностями регион пытается решить вопросы модернизации ЖКХ и обновления скрытых коммуникаций в краевой столице.

Влияние цен на продовольствие

Рост затрат на ГСМ напрямую давит на будущие ценники в магазинах. Даже если вода чиста на курортном побережье, аграрии смотрят не на море, а на цифры в контрактах. Стартовая стоимость зерновых культур уже учитывает двукратный рост топливной составляющей, что может спровоцировать дефицит продуктов первой необходимости в розничных сетях.

"Цены выросли кратно, но большинство хозяйств успели сформировать подушку безопасности для текущей жатвы. Основная сложность — подготовка почвы к будущему сезону, где рентабельность при нынешних затратах на ГСМ вызывает вопросы", — объяснил аграрный эксперт Виктор Смирнов в беседе с Pravda.Ru.

На фоне этого аграрии предлагают разрешить закупку топлива на АЗС общего пользования без ограничений на тару. Сейчас действует запрет на отпуск горючего в емкости, что парализует работу техники, находящейся далеко от дорог. Дополнительным фактором риска остается штормовое предупреждение, способное замедлить темпы сбора урожая.

Цифры топливной кампании

Показатель Значение (июль 2026)
Потребность АПК в дизтопливе 51,3 тысячи тонн
Текущий запас в хозяйствах 29,6 тысячи тонн (58%)
Цена тонны с доставкой свыше 150 000 рублей

Местные элиты надеются на федеральные меры регулирования экспорта, которые позволят насытить внутренний рынок. Несмотря на ограничения на заправках в отдельных курортных городах, для сельскохозяйственных территорий требуется особый режим поставок.

"Региональные бюджеты уже ощущают нагрузку от необходимости дотировать аграрный сектор. Если рынок не стабилизируется, это затормозит инвестиции в развитие территорий и выполнение нацпроектов", — подчеркнул эксперт Pravda.Ru Валерий Козлов.

Пока власти призывают не драматизировать события, аграрии продолжают работу в полях, готовясь к осени. Важно учитывать, что любые задержки в логистике могут повлиять на внешнюю торговлю и обязательства региона по поставкам продовольствия.

Ответы на популярные вопросы

Почему фермеры не заправляются на обычных АЗС?

Сельхозтехника имеет огромные габариты, которые не позволяют проехать к колонке. Кроме того, перегон тракторов и комбайнов с полей на заправку и обратно требует огромных непроизводительных затрат горючего.

Как рост цен на топливо повлияет на цену хлеба?

Доля ГСМ в себестоимости сельхозпродукции значительна. При росте затрат в два раза фермеры вынуждены закладывать эти издержки в цену реализации зерна, что со временем отразится на розничных ценниках.

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Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
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