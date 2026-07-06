Тайные чаты взаимопомощи и 40 минут ожидания: где в Новосибирске еще можно залить АИ-95

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Россия » Сибирь » Новосибирск

В Новосибирске уже шестой день водители ищут бензин по карте и слухам. На части АЗС топливо есть, но туда тянутся длинные очереди. На других заправках шлагбаум, как на техобслуживании без записи.

Очередь на АЗС
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Очередь на АЗС

Что происходит на АЗС

По сообщениям водителей, на Кропоткина, 199 бензин есть, но ждать приходится около 40 минут. На Шипилова, 2 очередь растягивается почти на два часа. Там продают только АИ-95.

На Доватора стоят 40-50 машин. Часть из них заняла даже кольцо. На Димитровском мосту пробка упирается в заправку. Очереди также видят на Никитина и Гусинобродском шоссе.

Ситуация уже перешла из режима ожидания в режим пробки. Дефицит бензина в регионе ударил по обычным поездкам и по рабочим маршрутам.

Почему станций меньше в работе

Губернатор Андрей Травников на совещании заявил, что многие АЗС не работают. По его словам, независимые нефтетрейдеры не могут купить топливо по прежним ценам. Либо берут его на опте дороже, либо остаются без поставок.

"Когда опт уходит вверх, независимая заправка первой встаёт на обочину. Ей просто нечем закрывать продажи", — объяснил в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.

Власти поручили экономить топливо. Для города это звучит как совет ехать тише, когда у машины уже горит лампа резерва.

Что это значит для города

Чем длиннее очередь у колонки, тем быстрее тормозит весь район. Люди тратят время на ожидание. Такси поднимают цену. Доставка срывает график. АЗС становятся узким горлышком на городской развязке.

"Если бензин продают рывками, это тут же бьёт по малому бизнесу и личным расходам. Запас хода у города резко сокращается", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru специалист по социальной политике и демографии регионов Елена Романова.

Пока проблема не снята, водителям остаётся следить за сообщениями о работающих станциях и не ехать с пустым баком. Иначе маршрут легко превращается в затяжную стоянку.

Ответы на популярные вопросы

Почему очереди не исчезают?

Потому что часть АЗС не работает, а работающие точки быстро набирают поток.

Почему продают только отдельные марки бензина?

Запас по конкретному топливу у заправки может быть ограничен. Тогда отпускают только то, что есть.

Что делать водителям сейчас?

Проверять актуальные сообщения о работе АЗС и планировать поездки с запасом топлива.

Может ли это повлиять на цены?

Да, если оптовая закупка остаётся дорогой, давление на розницу сохраняется.

Экспертная проверка: эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех, эксперт по социальной политике и демографии регионов Елена Романова
Автор Дейл Фостер
Дейл Фостер — журналист с 4-летним опытом. Специализируется на региональных новостях, общественной жизни и повседневных событиях в России
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