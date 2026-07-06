Карантин до осени: в какой части Омской области объявлена "охота" на смертельно опасный вирус

В Омской области снова нашли бешенство. На этот раз — в деревне Нижняя Бития Саргатского района. После нового случая в эпизоотическом очаге и в радиусе 500 метров ввели ограничения. Карантин продлится до 1 сентября 2026 года.

Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Пожилая больная в маске

Что запрещено на территории

На время карантина здесь нельзя лечить больных восприимчивых животных. Их также запрещено ввозить, вывозить и перемещать.

Под запрет попадает и визит посторонних. Территорию закрывают жестко, без прогулок и любопытства.

По данным региональных служб, меры вводят, чтобы не дать инфекции уйти дальше. Для таких случаев режим ограничений - не формальность, а обычная санитарная щеколда.

Почему этот вирус так опасен

Бешенство смертельно опасно и для животных, и для человека. Если появились клинические признаки, болезнь уже не лечится.

"Когда бешенство дошло до симптомов, медицина уже работает с опозданием. Тут важны вакцинация и быстрая изоляция контактов", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru эксперт по чрезвычайным ситуациям Ирина Петрова.

Сколько случаев уже было в регионе

В 2026 году бешенство в Омской области выявляли не раз. Случаи фиксировали в Называевском, Большеуковском, Нововаршавском, Марьяновском, Одесском, Горьковском, Азовском, Любинском, Полтавском, Русско-Полянском и других районах.

В этом же году в регионе зарегистрировали три смерти людей от бешенства. Это уже не тревожный звоночек, а сирена во весь двор.

"При бешенстве счет идет не на дни, а на часы после контакта. Если был укус или ослюнение, нужна немедленная обработка и обращение к врачам", — предупредила в беседе с Pravda. Ru эксперт по чрезвычайным ситуациям Ирина Петрова.

Параметр Что меняется Граница карантина Эпизоотический очаг и 500 метров вокруг него Срок До 1 сентября 2026 года Запреты Лечение, перемещение, ввоз и вывоз животных, посещение посторонними

Ответы на популярные вопросы

Что делать после контакта с подозрительным животным?

Сразу промыть место контакта и обратиться к врачам. Медлить здесь опасно.

Можно ли держать животных в зоне карантина?

Да, но с ограничениями. Перемещать их, лечить и вывозить нельзя.

Почему закрывают даже небольшой радиус?

Бешенство быстро распространяется через укусы и слюну. Узкий коридор помогает удержать очаг.

Опасно ли это для людей?

Да. Для человека бешенство тоже смертельно опасно без своевременной помощи.

Экспертная проверка: эксперт по чрезвычайным ситуациям эксперт по чрезвычайным ситуациям Ирина Петрова