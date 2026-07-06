Карантин до осени: в какой части Омской области объявлена "охота" на смертельно опасный вирус

В Омской области снова нашли бешенство. На этот раз — в деревне Нижняя Бития Саргатского района. После нового случая в эпизоотическом очаге и в радиусе 500 метров ввели ограничения. Карантин продлится до 1 сентября 2026 года.
На время карантина здесь нельзя лечить больных восприимчивых животных. Их также запрещено ввозить, вывозить и перемещать.
Под запрет попадает и визит посторонних. Территорию закрывают жестко, без прогулок и любопытства.
По данным региональных служб, меры вводят, чтобы не дать инфекции уйти дальше. Для таких случаев режим ограничений - не формальность, а обычная санитарная щеколда.
Бешенство смертельно опасно и для животных, и для человека. Если появились клинические признаки, болезнь уже не лечится.
"Когда бешенство дошло до симптомов, медицина уже работает с опозданием. Тут важны вакцинация и быстрая изоляция контактов", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru эксперт по чрезвычайным ситуациям Ирина Петрова.
В 2026 году бешенство в Омской области выявляли не раз. Случаи фиксировали в Называевском, Большеуковском, Нововаршавском, Марьяновском, Одесском, Горьковском, Азовском, Любинском, Полтавском, Русско-Полянском и других районах.
В этом же году в регионе зарегистрировали три смерти людей от бешенства. Это уже не тревожный звоночек, а сирена во весь двор.
"При бешенстве счет идет не на дни, а на часы после контакта. Если был укус или ослюнение, нужна немедленная обработка и обращение к врачам", — предупредила в беседе с Pravda. Ru эксперт по чрезвычайным ситуациям Ирина Петрова.
|Параметр
|Что меняется
|Граница карантина
|Эпизоотический очаг и 500 метров вокруг него
|Срок
|До 1 сентября 2026 года
|Запреты
|Лечение, перемещение, ввоз и вывоз животных, посещение посторонними
Сразу промыть место контакта и обратиться к врачам. Медлить здесь опасно.
Да, но с ограничениями. Перемещать их, лечить и вывозить нельзя.
Бешенство быстро распространяется через укусы и слюну. Узкий коридор помогает удержать очаг.
Да. Для человека бешенство тоже смертельно опасно без своевременной помощи.
Уникальный хищник с архаичными чертами ломает устоявшиеся представления о возможностях рыб, в одиночку меняя баланс сил в замкнутых и открытых водных системах.