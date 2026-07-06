Земля не приняла: что обнаружили геологи на месте будущих омских захоронений

Мэрия Омска официально свернула проекты по строительству двух крупных муниципальных кладбищ. Масштабные изыскания показали, что выбранные локации не пригодны для захоронений, а логистические и природные барьеры делают стройку бессмысленной. Теперь чиновники переключаются на режим экстренной аренды ресурсов у соседей.
Первый удар по планам нанесла география Андреевского сельского поселения. Выяснилось, что к участку просто невозможно подвести дорогу. Более того, территория оказалась "заперта" внутри лесного фонда — сразу восемь земельных наделов официально относятся к защитным зонам, вырубка которых под ритуальные нужды юридически невозможна.
"Проблема выбора земли под погосты в крупных агломерациях всегда упирается в жесткие СанПиНы. Часто муниципалитеты пытаются освоить неудобья, но в итоге сталкиваются с тем, что цена инженерной подготовки — дренажа или прокладки трасс — превышает все разумные лимиты", — объяснила в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.
Вторая площадка, расположенная в районе Юго-Восточного кладбища, была забракована из-за "водного фактора". Геологическая экспертиза подтвердила: грунтовые воды залегают слишком близко к поверхности. Любое использование участка привело бы к постоянному подтоплению, что недопустимо по санитарным нормам.
Городские власти вынуждены искать альтернативы в условиях острого дефицита площадей. Пока одни структуры решают финансовые проблемы в районах, мэрия пытается договориться о передаче земли.
|Локация
|Причина отказа/выбора
|Андреевское поселение
|Отсутствие дорог и лесная зона
|Юго-Восточное (новое)
|Высокий уровень грунтовых вод
|Богословское кладбище
|Готовая инфраструктура и резерв земли
Единственным выходом из тупика мэрия считает аннексию Богословского Юго-Восточного кладбища, которое сейчас принадлежит Омскому муниципальному району. Анализ показал, что там имеется "значительный свободный ресурс", а транспортная доступность не требует новых вложений бюджета. Губернатору региона уже направлено прошение о передаче объекта в собственность города.
"Передача объектов между муниципалитетами — это попытка переложить расходы на содержание на более богатый бюджет города. Но для Омска это еще и вопрос социальной стабильности: когда места на погостах заканчиваются, цены на ритуальные услуги в частном секторе взлетают мгновенно", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru политолог Владимир Орлов.
Развитие города требует баланса между созданием комфортной среды и решением бытовых нужд. Пока жители обсуждают безопасность в зонах отдыха, администрация вынуждена латать дыры в земельном кадастре.
Земли лесного фонда имеют особый охранный статус. Изменение их назначения требует согласования на федеральном уровне, что занимает годы и редко заканчивается успехом.
Близкое залегание вод приводит к размыву могил и загрязнению водных горизонтов продуктами распада, что создает биологическую угрозу для всего района.
По данным мэрии, объект обладает резервом площадей, а прилегающие участки позволяют расширять границы погоста в будущем.
Решение зависит от позиции региональных властей и готовности Омского района расстаться с активом. Точные сроки в документе не указаны.
Уникальный хищник с архаичными чертами ломает устоявшиеся представления о возможностях рыб, в одиночку меняя баланс сил в замкнутых и открытых водных системах.