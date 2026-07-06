Земля не приняла: что обнаружили геологи на месте будущих омских захоронений

Мэрия Омска официально свернула проекты по строительству двух крупных муниципальных кладбищ. Масштабные изыскания показали, что выбранные локации не пригодны для захоронений, а логистические и природные барьеры делают стройку бессмысленной. Теперь чиновники переключаются на режим экстренной аренды ресурсов у соседей.

Фото: tgstat.ru Кладбище военных

Почему провалились основные локации

Первый удар по планам нанесла география Андреевского сельского поселения. Выяснилось, что к участку просто невозможно подвести дорогу. Более того, территория оказалась "заперта" внутри лесного фонда — сразу восемь земельных наделов официально относятся к защитным зонам, вырубка которых под ритуальные нужды юридически невозможна.

"Проблема выбора земли под погосты в крупных агломерациях всегда упирается в жесткие СанПиНы. Часто муниципалитеты пытаются освоить неудобья, но в итоге сталкиваются с тем, что цена инженерной подготовки — дренажа или прокладки трасс — превышает все разумные лимиты", — объяснила в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Вторая площадка, расположенная в районе Юго-Восточного кладбища, была забракована из-за "водного фактора". Геологическая экспертиза подтвердила: грунтовые воды залегают слишком близко к поверхности. Любое использование участка привело бы к постоянному подтоплению, что недопустимо по санитарным нормам.

Сравнительный анализ площадок

Городские власти вынуждены искать альтернативы в условиях острого дефицита площадей. Пока одни структуры решают финансовые проблемы в районах, мэрия пытается договориться о передаче земли.

Локация Причина отказа/выбора Андреевское поселение Отсутствие дорог и лесная зона Юго-Восточное (новое) Высокий уровень грунтовых вод Богословское кладбище Готовая инфраструктура и резерв земли

Экспансия в Омский район

Единственным выходом из тупика мэрия считает аннексию Богословского Юго-Восточного кладбища, которое сейчас принадлежит Омскому муниципальному району. Анализ показал, что там имеется "значительный свободный ресурс", а транспортная доступность не требует новых вложений бюджета. Губернатору региона уже направлено прошение о передаче объекта в собственность города.

"Передача объектов между муниципалитетами — это попытка переложить расходы на содержание на более богатый бюджет города. Но для Омска это еще и вопрос социальной стабильности: когда места на погостах заканчиваются, цены на ритуальные услуги в частном секторе взлетают мгновенно", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru политолог Владимир Орлов.

Развитие города требует баланса между созданием комфортной среды и решением бытовых нужд. Пока жители обсуждают безопасность в зонах отдыха, администрация вынуждена латать дыры в земельном кадастре.

Ответы на популярные вопросы

Почему нельзя построить кладбище в лесу?

Земли лесного фонда имеют особый охранный статус. Изменение их назначения требует согласования на федеральном уровне, что занимает годы и редко заканчивается успехом.

Чем опасны грунтовые воды на кладбище?

Близкое залегание вод приводит к размыву могил и загрязнению водных горизонтов продуктами распада, что создает биологическую угрозу для всего района.

Хватит ли места на Богословском кладбище?

По данным мэрии, объект обладает резервом площадей, а прилегающие участки позволяют расширять границы погоста в будущем.

Когда решится вопрос с передачей земли?

Решение зависит от позиции региональных властей и готовности Омского района расстаться с активом. Точные сроки в документе не указаны.

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