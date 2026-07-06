Города просто ушли под воду: стихия в Кузбассе парализовала движение на главных улицах

Кузбасс столкнулся с последствиями разрушительных ливней, которые пришли на смену аномальной тридцатиградусной жаре. Южные районы Кемеровской области оказались во власти стихии: в Новокузнецке осадки привели к глубоким подтоплениям, при которых уровень воды на улицах достигает колен. Тяжелая ситуация наблюдается в Междуреченске и поселке Староабашево, где частные территории превратились в бурлящие потоки, уничтожающие элементы благоустройства и детские площадки.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Машину затопило дождем

Реакция властей и критические зоны подтопления

Мэр Новокузнецка Денис Ильин сообщил о переходе дорожных служб на круглосуточный режим работы из-за неблагоприятных метеоусловий. В городе зафиксированы многочисленные участки, где транспорт с трудом преодолевает водные преграды, сообщает Сiбдепо.

В список наиболее проблемных зон вошли улицы Хлебозаводская, Моховая, Лазо, Транспортная, а также проезд на проспекте Дружбы и перекресток Кутузова – Сеченова. Несмотря на активную работу спецтехники, пропускная способность ливневых канализаций остается недостаточной для таких объемов осадков.

Градоначальник открыто признал, что откачка воды дает лишь кратковременное облегчение, и призвал горожан оперативно связываться с аварийными службами при обнаружении протечек. В Междуреченске ситуация на улице Вокзальной остается критической: автомобили практически полностью уходят под воду. Местные медиа иронично советуют владельцам машин проверять наличие госномеров после проезда через глубокие лужи.

"Резкая смена экстремальной жары на интенсивные ливни часто приводит к перегрузке устаревших инженерных систем, которые не рассчитаны на залповые сбросы воды в таких масштабах", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова.

Ответы на популярные вопросы о потопе в Кузбассе

Почему ливневые канализации не справляются с дождем?

Системы водоотведения проектировались под усредненные нормы осадков, а аномальные ливни создают нагрузку, многократно превышающую технические возможности труб.

Что делать жителям подтопленных частных домов?

Необходимо немедленно обесточить помещения, поднять ценные вещи на верхние этажи и подать заявку в единую дежурно-диспетчерскую службу города для организации откачки.

Как долго продлится сложная метеорологическая обстановка?

По прогнозам синоптиков и заявлениям властей, обильные осадки и риск дальнейших подтоплений сохранятся в регионе в течение ближайших двух суток.

Выплачивается ли компенсация за ущерб от стихии?

Для получения помощи необходимо зафиксировать повреждения имущества на фото или видео и обратиться в администрацию района для работы оценочной комиссии.

Читайте также