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Без новостей и сериалов: в каких населенных пунктах Омской области отключат ТВ с 6 по 12 июля

Россия » Сибирь » Омск

Жителей нескольких районов Омской области в середине лета ждет временное возвращение к аналоговой тишине. С 6 по 12 июля 2026 года в регионе запланированы профилактические работы на объектах связи, из-за чего эфирное телевещание уйдет на технический перерыв. Сигнал будет отсутствовать в дневные часы, когда нагрузка на сети традиционно снижается, однако для тех, кто привык следить за новостями или смотреть сериалы после полудня, это станет ощутимой помехой.

Пульт от телевизора
Фото: unsplash.com by Glenn Carstens-Peters is licensed under Free to use under the Unsplash License
Пульт от телевизора

График и география отключений

Профилактика затронет три населенных пункта. Основной удар по телеэфиру придется на вторник и среду. В Екатеринославке профилактика намечена на 7 июля: телевизоры перестанут принимать сигнал в интервале с 11:00 до 17:00. Аналогичный сценарий ждет село Вольное 8 июля — инженеры займут те же шесть часов для проверки оборудования.

Дольше всех без ТВ останутся жители Полтавки. Здесь работы разбиты на два этапа. В четверг, 9 июля, вещание прервется с 11:00 до 17:00, а в пятницу, 10 июля, профилактика сместится на утренний блок — с 9:00 до 15:00. На фоне грядущей аномальной жары, которая ожидается в эти даты, технические сбои могут добавить дискомфорта тем, кто планировал переждать пекло дома за просмотром передач.

"Любые плановые работы на вышках вещания необходимы для предотвращения аварийных ситуаций. Износ оборудования или необходимость тонкой настройки передатчиков диктуют жесткий график", — разъяснила в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.

Погодные риски и технический регламент

Специалисты цифрового эфирного телевидения подчеркивают: график не является окончательным. В случае грозы, сильного ветра или ливня работы на высоте будут немедленно прекращены, а отключения перенесены на неопределенный срок. Учитывая региональную специфику, когда даже мелкий инцидент может спровоцировать кризис на коммунальных сетях, связисты стараются не рисковать персоналом.

Населенный пункт Период отсутствия сигнала
Екатеринославка 7 июля, 11:00-17:00
Село Вольное 8 июля, 11:00-17:00
Полтавка 9 июля (11-17), 10 июля (09-15)

Для жителей это время может стать поводом переключиться на интернет-ресурсы, однако и здесь стоит сохранять бдительность. При смене режима работы инфраструктуры часто возникают сопутствующие сложности с качеством связи. В условиях Омска, где наблюдались экстренные меры безопасности на стратегических объектах, стабильность информационного поля становится приоритетом номер один.

"В периоды климатических аномалий, когда влажность и температура бьют рекорды, техническое состояние мачт и передатчиков требует повышенного контроля для снижения рисков отказа электроники", — констатировала в беседе с Pravda. Ru эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова.

Ответы на популярные вопросы

Вернут ли деньги за отсутствие вещания в эти часы?

Нет, плановые профилактические работы на эфирных каналах являются частью регламента и не предполагают компенсаций.

Коснутся ли отключения кабельного ТВ?

В большинстве случаев кабельные и спутниковые операторы продолжают трансляцию, если они получают сигнал по независимым каналам связи.

Почему профилактика проводится в будни?

Это стандартная практика: работы выполняются в рабочее время бригад, когда аудитория у телевизоров минимальна по сравнению с выходными.

Что делать, если после указанного времени экран не показывает?

Рекомендуется перезагрузить приставку или телевизор и провести автоматический поиск каналов заново.

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Экспертная проверка: эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех, эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова
Автор Дейл Фостер
Дейл Фостер — журналист с 4-летним опытом. Специализируется на региональных новостях, общественной жизни и повседневных событиях в России
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