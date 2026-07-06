139 семей получили пособие задним числом: Соцфонд Брянщины пересмотрел отказы автоматически

Социальный конвейер Брянской области перенастроили в пользу многодетных семей. Региональное отделение Соцфонда (СФР) провело ревизию отказных решений, в результате которой 139 семей получили право на единое пособие. Ранее их заявки отклоняли из-за незначительного — в пределах 10% — превышения порога доходов.
Механика процесса оказалась полностью автоматической. Родителям не пришлось обивать пороги кабинетов, собирать справки или подавать новые заявления. Система сама отфильтровала спорные случаи и запустила выплаты. Суммарно на счета льготников уже направили более 7,5 млн рублей.
"Такой пересмотр — это своего рода социальный амортизатор, который сглаживает жесткие границы критериев нуждаемости. Однако важно понимать: этот алгоритм срабатывает лишь однажды. Если семья уже воспользовалась правом на выплату при небольшом избытке дохода, то при следующем продлении льгота не активируется", — объяснила в беседе с Pravda. Ru эксперт по социальной политике и демографии регионов Елена Романова.
Сумма ежемесячного транша для этих семей составляет 8450 рублей. Это ровно половина детского прожиточного минимума в регионе, который на 2026 год утвержден в размере 16 901 рубля.
|Параметр выплаты
|Значение
|Количество семей
|139
|Размер пособия
|8450 рублей (50% минимума)
|Общий бюджет пересмотра
|7,5 млн рублей
Параллельно в регионе готовятся к еще одной корректировке социальных счетов. С 1 августа в области пересчитают пенсии тем жителям, которые продолжали работать в 2025 году. Процесс также пройдет без участия пенсионеров — данные поступят в СФР от работодателей в штатном режиме.
Нет, система сама проверяет право на 10-процентный зазор. Если вы подпадаете под новые правила, уведомление придет в личный кабинет Госуслуг автоматически.
Нет, правило действует как разовый спасательный круг. При очередном продлении пособия через год доход семьи должен будет строго соответствовать установленным нормам без учета 10-процентного превышения.
Уникальный хищник с архаичными чертами ломает устоявшиеся представления о возможностях рыб, в одиночку меняя баланс сил в замкнутых и открытых водных системах.