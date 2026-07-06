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139 семей получили пособие задним числом: Соцфонд Брянщины пересмотрел отказы автоматически

Россия » Центр » Брянск

Социальный конвейер Брянской области перенастроили в пользу многодетных семей. Региональное отделение Соцфонда (СФР) провело ревизию отказных решений, в результате которой 139 семей получили право на единое пособие. Ранее их заявки отклоняли из-за незначительного — в пределах 10% — превышения порога доходов.

Деньги
Фото: Freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Деньги

Механика процесса оказалась полностью автоматической. Родителям не пришлось обивать пороги кабинетов, собирать справки или подавать новые заявления. Система сама отфильтровала спорные случаи и запустила выплаты. Суммарно на счета льготников уже направили более 7,5 млн рублей.

"Такой пересмотр — это своего рода социальный амортизатор, который сглаживает жесткие границы критериев нуждаемости. Однако важно понимать: этот алгоритм срабатывает лишь однажды. Если семья уже воспользовалась правом на выплату при небольшом избытке дохода, то при следующем продлении льгота не активируется", — объяснила в беседе с Pravda. Ru эксперт по социальной политике и демографии регионов Елена Романова.

Цифры и условия

Сумма ежемесячного транша для этих семей составляет 8450 рублей. Это ровно половина детского прожиточного минимума в регионе, который на 2026 год утвержден в размере 16 901 рубля.

Параметр выплаты Значение
Количество семей 139
Размер пособия 8450 рублей (50% минимума)
Общий бюджет пересмотра 7,5 млн рублей

Параллельно в регионе готовятся к еще одной корректировке социальных счетов. С 1 августа в области пересчитают пенсии тем жителям, которые продолжали работать в 2025 году. Процесс также пройдет без участия пенсионеров — данные поступят в СФР от работодателей в штатном режиме.

Ответы на популярные вопросы

Нужно ли идти в Соцфонд, если пришел отказ из-за лишних 200-500 рублей дохода?

Нет, система сама проверяет право на 10-процентный зазор. Если вы подпадаете под новые правила, уведомление придет в личный кабинет Госуслуг автоматически.

Можно ли пользоваться этой поблажкой каждый год?

Нет, правило действует как разовый спасательный круг. При очередном продлении пособия через год доход семьи должен будет строго соответствовать установленным нормам без учета 10-процентного превышения.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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