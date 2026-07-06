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Одна пачка в руки: с чем связан внезапный дефицит сахара в омских супермаркетах

Россия » Сибирь » Омск

Омский ритейл тестирует систему "одна пачка в руки" на фоне ценовых качелей. В крупных торговых центрах города ввели жесткий лимит на продажу сахара от локального производителя АО "Омское". За килограмм песка просят около 65 рублей, что заметно выгоднее предложений федеральных сетей, где стоимость продуктов начинается от 70 рублей.

сахар
Фото: freepik by pvproductions, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
сахар

Почему пустеют полки

Ограничения могут быть как маркетинговым ходом для стимулирования спроса, так и защитным барьером против перекупщиков. С начала года сахар в регионе прибавил в цене почти 11%. Сейчас средний ценник по области зафиксировался на отметке 74 рубля, хотя это все еще на несколько рублей дешевле, чем в среднем по Сибири. Ситуация осложняется тем, что аграрный сектор сталкивается с ростом затрат на логистику и обслуживание техники.

"Лимиты в рознице — это классический механизм сдерживания ажиотажа. Когда разрыв между ценой у местного производителя и сетевым ритейлом становится ощутимым, возникает риск мгновенного вымывания товара с полок спекулянтами. Продавцы просто страхуют наличие продукции для обычного покупателя", — разъяснил в беседе с Pravda. Ru аграрный эксперт Виктор Смирнов.

Динамика цен и топливный вопрос

Параллельно с продовольственным рынком лихорадит и заправочные станции. В Омской области действует норма: не более 40 литров бензина в один бак, канистры под запретом. На фоне соседних регионов омские ценники выглядят сдержанно: АИ-95 стоит до 67,3 рубля, тогда как в Новосибирске и Тюмени цифры на табло порой уходят в заоблачные пике, достигая 140-190 рублей за литр.

Товар Установленный лимит
Сахар (местный) 1 упаковка в одни руки
Бензин (АИ-92/95) 40 литров строго в бак

Такая разница в ценах с соседями провоцирует "бензиновый туризм", что вынуждает власти и бизнес держать оборону с помощью нормирования выдачи. На ситуацию накладываются и климатические аномалии, которые в этом сезоне уже побили столетние рекорды и заставляют нервничать сельхозпроизводителей.

"Нормирование потребления бензина и базовых продуктов — это попытка сохранить стабильность внутри субъекта при резком диссонансе цен с соседями. Для бюджета важно не допустить дефицита, который неизбежно приведет к новому витку инфляции", — констатировал в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Ответы на популярные вопросы

Законно ли ограничение продажи сахара "в одни руки"?

Магазины имеют право устанавливать лимиты в рамках публичной оферты для предотвращения оптовых закупок розничными клиентами.

Почему омский сахар дешевле сетевого?

Разница обусловлена отсутствием длинных логистических цепочек и прямыми поставками от местного завода в торговый центр.

Можно ли заправить канистру на омских АЗС?

В данный момент действует ограничение: отпуск топлива разрешен только непосредственно в топливный бак автомобиля.

Связаны ли лимиты с дефицитом товара в регионе?

Официальные лица связывают это с мерами против ажиотажа, а не с физическим отсутствием запасов на складах.

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Экспертная проверка: аграрный эксперт Виктор Смирнов, региональный экономист Валерий Козлов
Автор Дейл Фостер
Дейл Фостер — журналист с 4-летним опытом. Специализируется на региональных новостях, общественной жизни и повседневных событиях в России
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