Видимость на нуле, скорость под 60: улица в Петрозаводске стала испытанием для пешеходов

2:36 Your browser does not support the audio element. Россия Северо-Запад Петрозаводск

Жители петрозаводской Древлянки превратились в невольных каскадеров на улице Хейкконена. После свежего ремонта дорога стала удобным полигоном для гонщиков, но смертельной ловушкой для пешеходов. Здесь нет ни одной "зебры", хотя поток машин, особенно в вечерние часы, напоминает скоростное шоссе.

Фото: https://unsplash.com by Chris Barbalis is licensed under Free Пешеходный переход

Слепая зона здесь повсюду: крутой поворот и густые заросли кустарника полностью перекрывают обзор. Водители, не видя знаков ограничения скорости, выжимают 60 км/ч и выше, нередко выходя на опасный обгон. Люди вынуждены пересекать асфальт, ориентируясь буквально на слух — визуально заметить летящий автомобиль из-за "зеленки" невозможно.

"В дорожном строительстве проектирование маршрутов должно идти в связке с реальным трафиком. Если отремонтированное полотно провоцирует водителя на разгон, а пешеходных связей нет — это прямая ошибка инфраструктурного планирования. Одних обещаний вырубить кусты здесь мало", — отметила в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Местные власти обещали провести ревизию участка еще летом. Чиновники планировали обследовать видимость именно в период активной вегетации растений. Однако, по словам горожан в социальных сетях, дальше бумажных планов дело не двинулось. В заложниках ситуации оказались мамы с колясками и школьники, чей путь домой превратился в игру на выживание.

"Для подобных участков существуют четкие нормативы по установке переходов и искусственных неровностей. Если ГИБДД или мэрия бездействуют, жителям стоит подавать коллективную жалобу в прокуратуру, чтобы принудить муниципалитет к выполнению нормативов безопасности", — объяснила юрист Светлана Фёдорова.

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