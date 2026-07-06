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Южное солнце больше не плавит асфальт: внедрили решение, которое продлит жизнь дорогам Кубани

Россия » Юг » Краснодар

Дорожная сеть Краснодарского края переходит на режим повышенной выносливости. В рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни" подрядчики начали массово применять износостойкие смеси и цифровой контроль. На ключевых трассах региона, включая подъезды к популярным курортам, укладывают покрытие с адгезионными добавками, которое сопротивляется колейности и летнему зною. На одном из участков работы идут с опережением графика на целый месяц.

Строительство дороги
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Строительство дороги

Цифровая лаборатория и нейросети

В министерстве транспорта и дорожного хозяйства Кубани сделали ставку на высокотехнологичный "фундамент". Теперь на объектах используют искусственный интеллект: нейросети помогают инженерам мгновенно ориентироваться в массивах ГОСТов и технических условий. Это исключает бюрократические простои при возникновении спорных моментов и минимизирует риск инженерных ошибок.

"Применение цифровых инструментов в строительстве — это не дань моде, а способ оптимизировать региональные бюджеты. Использование местных ресурсов в сочетании с точными присадками снижает логистические издержки и позволяет строить больше за те же деньги", — констатировал в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Рецепт долговечности: адгезия и мастика

Основной удар по старым стандартам наносят щебёночно-мастичные асфальтобетонные смеси (ЩМА). В их состав входят стабилизаторы, которые буквально "склеивают" компоненты, не давая битуму плавиться даже под палящим южным солнцем. Адгезионные добавки улучшают сцепление вяжущего вещества с щебнем и песком, что критично для трасс с плотным трафиком.

Технология Эффект
Адгезионные присадки Максимальное сцепление камня и битума, водостойкость
ЩМА-смеси Защита от "волн" и колеи при высоких нагрузках
Лабораторный AI-контроль Соблюдение нормативов без задержек

Особая прочность покрытия востребована на маршрутах, где туристы часто сталкиваются с очередями на АЗС или сложным рельефом. Устойчивость к истиранию продлевает срок службы полотна, отодвигая дату следующего ремонта на несколько лет.

Где уже обновили полотно

Наиболее впечатляющий темп дорожники набрали на трассе Лабинск — Мостовской — граница с КЧР. На отрезке в 5,2 км верхний слой асфальта уже уложен. Благодаря чёткой логистике объект планируют сдать в начале осени, за месяц до контрольного срока.

"Качественное покрытие на подъездах к станицам и малым городам — это вопрос безопасности и комфортной среды. Долговечный асфальт с правильным водоотведением снижает риски аквапланирования при ливнях, которые на Кубани бывают крайне агрессивными", — отметила в беседе с Pravda.Ru специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.

Также масштабные работы затронули Ейский район на подъезде к станице Ясенской и критически важный участок Андреева Гора — Варениковская — Анапа. Это направление традиционно испытывает пиковые нагрузки, когда кризис в отельном секторе сменяется наплывом автотуристов, стремящихся к морю.

Ответы на популярные вопросы

Почему старый асфальт быстро разрушается под солнцем?

Обычный битум размягчается при высоких температурах, что приводит к выдавливанию колеи грузовиками. Новые смеси со стабилизаторами удерживают форму покрытия.

Что дает применение искусственного интеллекта?

ИИ ускоряет проверку материалов на соответствие ГОСТам, позволяя инженерам принимать решения прямо на объекте, а не ждать ответа из центральных ведомств.

Помогают ли новые дороги туристам?

Да, износостойкое покрытие на подъездах к Анапе и Ейску делает путь безопаснее, даже когда трафик возрастает в разы, а погода готовит удар стихии.

Будут ли эти технологии применяться в городах?

Методы укладки ЩМА уже внедряются на магистральных улицах Краснодара и в приморских кластерах, где важна не только прочность, но и снижение уровня шума от колес.

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Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
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