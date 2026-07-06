Город встанет в одну очередь: перекрытие дамбы в Санкт-Петербурге парализует движение

Автомобилистов Санкт-Петербурга предупредили о масштабных заторах на дамбе, которые возникнут из-за плановой реконструкции тоннеля судопропускного сооружения С-1. По данным Дирекции комплекса защитных сооружений (КЗС), дорожные работы потребуют введения жестких графиков проезда. Ситуация осложняется тем, что в эти же дни центр Петербурга перекроют для проведения массового спортивного мероприятия, что усилит нагрузку на объездные пути.
Основной этап работ пройдет в период с 6 по 10 июля, когда дорожные службы полностью закроют для движения транспортный отсек на Невской стороне. Весь поток машин, следующий по внутреннему кольцу КАД, будет перенаправлен, что неминуемо приведет к формированию очередей на подъездах к защитным сооружениям. Специалисты КЗС просят водителей заранее планировать маршруты, учитывая, что пробки на КАД в этот период могут стать критическими.
Дополнительные неудобства создаст работа строительной спецтехники непосредственно на трассе. Перед въездом в тоннель предусмотрены краткосрочные технологические паузы длительностью от 7 до 10 минут, во время которых движение будет полностью блокироваться. Как сообщает rosbalt.ru, такие меры необходимы для безопасного маневрирования тяжелых машин и доставки материалов в ремонтную зону.
"Подобные летние работы на дамбе — неизбежная часть эксплуатации сложного инженерного объекта, однако для горожан это всегда стресс, особенно на фоне продолжающихся ограничений в других частях транспортной сети", — объяснила в беседе с Pravda.Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.
Власти призывают собственников электромобилей и обычных авто проявлять предельную внимательность при приближении к зоне ремонта. Ориентироваться следует на временные дорожные знаки, разметку и оперативные сообщения на электронных табло. Игнорирование указателей в условиях сужения полос может привести к аварийным ситуациям и полной блокировке участка.
Летний сезон традиционно становится временем испытаний для петербургской логистики: пока КАД стоит в пробках, метро Петербурга уходит на ремонт, лишая жителей привычных альтернатив. Водителям рекомендуют закладывать дополнительно не менее 30-40 минут к привычному времени в пути. Дирекция КЗС приносит извинения за временные неудобства и подчеркивает, что ремонт тоннеля обеспечит его надежную работу в зимний период.
Технологические процессы планового ремонта тоннеля требуют непрерывного цикла, который невозможно прервать без потери качества материалов и нарушения норм безопасности сотрудников.
В указанный период ограничения касаются только Невской стороны (внутреннее кольцо), однако возможны косвенные заторы из-за снижения общей скорости потока и любопытства водителей.
Такие остановки происходят по мере необходимости проезда технологического транспорта, четкого почасового графика для краткосрочных блокировок не существует.
Актуальные сведения о перекрытиях транслируются на информационных табло КЗС, а также доступны в навигационных сервисах, работающих в режиме реального времени.
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