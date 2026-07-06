Город встанет в одну очередь: перекрытие дамбы в Санкт-Петербурге парализует движение

Автомобилистов Санкт-Петербурга предупредили о масштабных заторах на дамбе, которые возникнут из-за плановой реконструкции тоннеля судопропускного сооружения С-1. По данным Дирекции комплекса защитных сооружений (КЗС), дорожные работы потребуют введения жестких графиков проезда. Ситуация осложняется тем, что в эти же дни центр Петербурга перекроют для проведения массового спортивного мероприятия, что усилит нагрузку на объездные пути.

Фото: commons.wikimedia.org by Alexey Komarov, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Выборгская набережная

График ограничений на внутреннем кольце КАД

Основной этап работ пройдет в период с 6 по 10 июля, когда дорожные службы полностью закроют для движения транспортный отсек на Невской стороне. Весь поток машин, следующий по внутреннему кольцу КАД, будет перенаправлен, что неминуемо приведет к формированию очередей на подъездах к защитным сооружениям. Специалисты КЗС просят водителей заранее планировать маршруты, учитывая, что пробки на КАД в этот период могут стать критическими.

Дополнительные неудобства создаст работа строительной спецтехники непосредственно на трассе. Перед въездом в тоннель предусмотрены краткосрочные технологические паузы длительностью от 7 до 10 минут, во время которых движение будет полностью блокироваться. Как сообщает rosbalt.ru, такие меры необходимы для безопасного маневрирования тяжелых машин и доставки материалов в ремонтную зону.

"Подобные летние работы на дамбе — неизбежная часть эксплуатации сложного инженерного объекта, однако для горожан это всегда стресс, особенно на фоне продолжающихся ограничений в других частях транспортной сети", — объяснила в беседе с Pravda.Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Рекомендации для водителей и безопасность

Власти призывают собственников электромобилей и обычных авто проявлять предельную внимательность при приближении к зоне ремонта. Ориентироваться следует на временные дорожные знаки, разметку и оперативные сообщения на электронных табло. Игнорирование указателей в условиях сужения полос может привести к аварийным ситуациям и полной блокировке участка.

Летний сезон традиционно становится временем испытаний для петербургской логистики: пока КАД стоит в пробках, метро Петербурга уходит на ремонт, лишая жителей привычных альтернатив. Водителям рекомендуют закладывать дополнительно не менее 30-40 минут к привычному времени в пути. Дирекция КЗС приносит извинения за временные неудобства и подчеркивает, что ремонт тоннеля обеспечит его надежную работу в зимний период.

Ответы на популярные вопросы о ремонте на дамбе

Почему работы нельзя проводить ночью для исключения пробок?

Технологические процессы планового ремонта тоннеля требуют непрерывного цикла, который невозможно прервать без потери качества материалов и нарушения норм безопасности сотрудников.

Будет ли ограничено движение по внешнему кольцу КАД?

В указанный период ограничения касаются только Невской стороны (внутреннее кольцо), однако возможны косвенные заторы из-за снижения общей скорости потока и любопытства водителей.

Как часто будут перекрывать въезд на 10 минут?

Такие остановки происходят по мере необходимости проезда технологического транспорта, четкого почасового графика для краткосрочных блокировок не существует.

Где можно отслеживать актуальную ситуацию на дамбе онлайн?

Актуальные сведения о перекрытиях транслируются на информационных табло КЗС, а также доступны в навигационных сервисах, работающих в режиме реального времени.

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