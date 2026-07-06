Пять профессий в одном флаконе: столичные власти делают ставку на универсальных мастеров

Московские колледжи завершили масштабный цикл подготовки кадров, переориентировав учебные программы под запросы мегаполиса. В этом году лидером по числу выпускников стало сестринское дело — дипломы получили 4,1 тысячи человек. Однако акцент сместился в сторону высокотехнологичных отраслей и стройплощадок, где план благоустройства Москвы требует притока молодых специалистов.

Фото: mos.ru by Без автора, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ студенты

Цифра и бетон: лидеры индустрии

IT-сектор пополнился 2,7 тысячами специалистов в области программирования и информационных систем. Особое внимание уделили тем, кто будет развивать городскую среду: возводить дома, дороги и метро. Мэр столицы отметил, что выпускники, освоившие информационное моделирование, теперь считаются самыми высокооплачиваемыми кадрами в строительной отрасли. Им предстоит не только проектировать жилые массивы, но и решать сложные инженерные задачи.

Мультимастера и универсальный спорт

Городской заказ сформировал спрос на "универсальных солдат" промышленности. Впервые выпущены наладчики оборудования, владеющие пятью квалификациями одновременно. Это новый тип рабочих, способных закрывать сложные участки в механообработке. Аналогичный подход применили и в спорте: тренеры теперь не просто учат играть в волейбол или футбол, а глубоко разбираются в биомеханике и физиологии, что снижает риски для здоровья атлетов.

Новый стандарт: практика на производстве

Система среднего профессионального образования перешла на модель, где 70% времени занимает реальная работа. Обучение проходит непосредственно у будущих работодателей — на заводах, в клиниках и крупных логистических хабах, где спрос на площади и кадры растет ежегодно.

Направление Количество выпускников Сестринское дело 4,1 тыс. человек IT и программирование 2,7 тыс. человек

Такой подход делает вчерашних студентов востребованными в любых условиях.

"Молодые специалисты не боятся экспериментировать и предлагать нестандартные решения. А их быстрая адаптация к новым инструментам помогает компаниям успешно конкурировать на рынке", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru эксперт по рынку труда Ирина Костина.

Ответы на популярные вопросы

Сколько времени студенты проводят на практике?

Около 70% всего учебного плана теперь отведено под работу на реальных объектах и предприятиях.

Какие строительные профессии сейчас самые прибыльные?

Специалисты по информационному моделированию (BIM-технологии) возглавляют рейтинг самых высокооплачиваемых кадров в строительстве.

В чем особенность подготовки спортивных наставников?

Помимо профильного вида спорта, они изучают основы анатомии, физиологии и биомеханики для обеспечения безопасности тренировок.

Кто такие мультидисциплинарные мастера?

Это выпускники технических направлений, которые осваивают сразу пять различных квалификаций в рамках одного курса обучения.

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