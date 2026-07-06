Пять профессий в одном флаконе: столичные власти делают ставку на универсальных мастеров

Московские колледжи завершили масштабный цикл подготовки кадров, переориентировав учебные программы под запросы мегаполиса. В этом году лидером по числу выпускников стало сестринское дело — дипломы получили 4,1 тысячи человек. Однако акцент сместился в сторону высокотехнологичных отраслей и стройплощадок, где план благоустройства Москвы требует притока молодых специалистов.
IT-сектор пополнился 2,7 тысячами специалистов в области программирования и информационных систем. Особое внимание уделили тем, кто будет развивать городскую среду: возводить дома, дороги и метро. Мэр столицы отметил, что выпускники, освоившие информационное моделирование, теперь считаются самыми высокооплачиваемыми кадрами в строительной отрасли. Им предстоит не только проектировать жилые массивы, но и решать сложные инженерные задачи.
Городской заказ сформировал спрос на "универсальных солдат" промышленности. Впервые выпущены наладчики оборудования, владеющие пятью квалификациями одновременно. Это новый тип рабочих, способных закрывать сложные участки в механообработке. Аналогичный подход применили и в спорте: тренеры теперь не просто учат играть в волейбол или футбол, а глубоко разбираются в биомеханике и физиологии, что снижает риски для здоровья атлетов.
Система среднего профессионального образования перешла на модель, где 70% времени занимает реальная работа. Обучение проходит непосредственно у будущих работодателей — на заводах, в клиниках и крупных логистических хабах, где спрос на площади и кадры растет ежегодно.
|Направление
|Количество выпускников
|Сестринское дело
|4,1 тыс. человек
|IT и программирование
|2,7 тыс. человек
Такой подход делает вчерашних студентов востребованными в любых условиях.
"Молодые специалисты не боятся экспериментировать и предлагать нестандартные решения. А их быстрая адаптация к новым инструментам помогает компаниям успешно конкурировать на рынке", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru эксперт по рынку труда Ирина Костина.
Около 70% всего учебного плана теперь отведено под работу на реальных объектах и предприятиях.
Специалисты по информационному моделированию (BIM-технологии) возглавляют рейтинг самых высокооплачиваемых кадров в строительстве.
Помимо профильного вида спорта, они изучают основы анатомии, физиологии и биомеханики для обеспечения безопасности тренировок.
Это выпускники технических направлений, которые осваивают сразу пять различных квалификаций в рамках одного курса обучения.
Уникальный хищник с архаичными чертами ломает устоявшиеся представления о возможностях рыб, в одиночку меняя баланс сил в замкнутых и открытых водных системах.