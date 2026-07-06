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Энергетика на грани срыва: удары по объектам и обрывы ЛЭП парализовали жизнь в Крыму

Россия » Юг » Симферополь

Энергосистема Крымского полуострова столкнулась с серьезным техническим сбоем. На Южном берегу Крыма (ЮБК) и в Симферополе зафиксировано массовое отключение электричества. Причиной инцидента стало повреждение высоковольтной линии электропередачи, о чем сообщила глава администрации Алушты Галина Огнева.

Крым, Алушта
Фото: Pravda.Ru by Инна Новикова is licensed under All Rights Reserved
Крым, Алушта

Масштаб аварии и приоритеты подачи энергии

Диспетчерские службы зафиксировали обрыв на магистральной линии, что мгновенно обесточило ключевые узлы региона. По данным местных властей, к 8:00 утра Алушта начала получать лишь малую часть необходимой мощности — всего 2 мегаватта. В условиях жесткого дефицита ресурса энергия направляется исключительно на критически важные объекты города.

"По данным Единой дежурно-диспетчерской службы, из-за повреждения высоковольтной линии электропередачи произошло отключение электроснабжения на всем Южном берегу Крыма и в городе Симферополе", — написала Галина Огнева в своих социальных сетях. Она уточнила, что в первую очередь запитаны Алуштинская районная больница и две канализационные насосные станции, чтобы не допустить санитарного кризиса.

"Любая серьезная авария в сетях — это испытание на прочность для регионального кошелька. Восстановление высоковольтных линий требует не только оперативных бригад, но и мгновенной корректировки межбюджетных трансфертов на случай ЧС, чтобы не допустить долгого простоя экономики", — констатировал в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Севастополь: последствия атак ВСУ

Общая ситуация в энергосистеме региона остается напряженной. Ранее, в ночь на понедельник, Севастополь был полностью обесточен. Причиной стали террористические атаки ВСУ на энергетические объекты Крыма. На поврежденных узлах ввели особый режим работы, а социальная инфраструктура города перешла на генераторы и резервные схемы питания.

Губернатор Михаил Развожаев позже сообщил, что энергетикам удалось стабилизировать сеть. К утру большая часть жилого фонда города получила свет, однако риски новых сбоев сохраняются, пока действуют ограничения в Крыму, введенные из-за соображений безопасности.

"Стабильность электроснабжения напрямую зависит от износа сетей. Когда к естественной амортизации добавляются внешние повреждения, система может "сыпаться" по принципу домино. Сейчас критически важно обеспечить бесперебойную работу насосных станций, иначе мы получим коммунальный коллапс", — объяснил в беседе с Pravda.Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.

Параметр Статус работ
Симферополь и ЮБК Выявление места повреждения ЛЭП
Алушта Подача мощности 2 МВт (больницы, КНС)
Севастополь Подключение большинства жилых домов

Оценка экспертов и риски инфраструктуры

Восстановление сетей на Южном берегу осложняется горным рельефом и необходимостью тщательной диагностики каждого участка. Ситуация вынуждает власти вводить экстренные ограничения на потребление электричества, чтобы сбалансировать нагрузку.

"Природный рельеф и погодные аномалии всегда повышают риск обрывов. В условиях Крыма любая авария на магистрали — это вызов для дорожного хозяйства и логистики ремонтных бригад, которым нужно оперативно доставить тяжелую технику к месту аварии", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.

Ответы на популярные вопросы

Где именно произошло отключение?

Свет пропал на всем Южном берегу Крыма, включая Алушту, а также в Симферополе и Севастополе.

Почему Севастополь остался без электричества ночью?

Причиной стали атаки ВСУ на объекты энергетической инфраструктуры полуострова.

Какие объекты подключают в первую очередь?

Приоритет отдается районным больницам, насосным станциям и другим предприятиям жизнеобеспечения.

Есть ли график восстановления снабжения?

Точные сроки зависят от характера повреждений на высоковольтной линии, аварийные бригады работают в круглосуточном режиме.

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Экспертная проверка: региональный экономист Валерий Козлов, эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех, специалист по инфраструктуре Ольга Морозова
Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
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