Энергетика на грани срыва: удары по объектам и обрывы ЛЭП парализовали жизнь в Крыму

Энергосистема Крымского полуострова столкнулась с серьезным техническим сбоем. На Южном берегу Крыма (ЮБК) и в Симферополе зафиксировано массовое отключение электричества. Причиной инцидента стало повреждение высоковольтной линии электропередачи, о чем сообщила глава администрации Алушты Галина Огнева.
Диспетчерские службы зафиксировали обрыв на магистральной линии, что мгновенно обесточило ключевые узлы региона. По данным местных властей, к 8:00 утра Алушта начала получать лишь малую часть необходимой мощности — всего 2 мегаватта. В условиях жесткого дефицита ресурса энергия направляется исключительно на критически важные объекты города.
"По данным Единой дежурно-диспетчерской службы, из-за повреждения высоковольтной линии электропередачи произошло отключение электроснабжения на всем Южном берегу Крыма и в городе Симферополе", — написала Галина Огнева в своих социальных сетях. Она уточнила, что в первую очередь запитаны Алуштинская районная больница и две канализационные насосные станции, чтобы не допустить санитарного кризиса.
"Любая серьезная авария в сетях — это испытание на прочность для регионального кошелька. Восстановление высоковольтных линий требует не только оперативных бригад, но и мгновенной корректировки межбюджетных трансфертов на случай ЧС, чтобы не допустить долгого простоя экономики", — констатировал в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.
Общая ситуация в энергосистеме региона остается напряженной. Ранее, в ночь на понедельник, Севастополь был полностью обесточен. Причиной стали террористические атаки ВСУ на энергетические объекты Крыма. На поврежденных узлах ввели особый режим работы, а социальная инфраструктура города перешла на генераторы и резервные схемы питания.
Губернатор Михаил Развожаев позже сообщил, что энергетикам удалось стабилизировать сеть. К утру большая часть жилого фонда города получила свет, однако риски новых сбоев сохраняются, пока действуют ограничения в Крыму, введенные из-за соображений безопасности.
"Стабильность электроснабжения напрямую зависит от износа сетей. Когда к естественной амортизации добавляются внешние повреждения, система может "сыпаться" по принципу домино. Сейчас критически важно обеспечить бесперебойную работу насосных станций, иначе мы получим коммунальный коллапс", — объяснил в беседе с Pravda.Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.
|Параметр
|Статус работ
|Симферополь и ЮБК
|Выявление места повреждения ЛЭП
|Алушта
|Подача мощности 2 МВт (больницы, КНС)
|Севастополь
|Подключение большинства жилых домов
Восстановление сетей на Южном берегу осложняется горным рельефом и необходимостью тщательной диагностики каждого участка. Ситуация вынуждает власти вводить экстренные ограничения на потребление электричества, чтобы сбалансировать нагрузку.
"Природный рельеф и погодные аномалии всегда повышают риск обрывов. В условиях Крыма любая авария на магистрали — это вызов для дорожного хозяйства и логистики ремонтных бригад, которым нужно оперативно доставить тяжелую технику к месту аварии", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.
Свет пропал на всем Южном берегу Крыма, включая Алушту, а также в Симферополе и Севастополе.
Причиной стали атаки ВСУ на объекты энергетической инфраструктуры полуострова.
Приоритет отдается районным больницам, насосным станциям и другим предприятиям жизнеобеспечения.
Точные сроки зависят от характера повреждений на высоковольтной линии, аварийные бригады работают в круглосуточном режиме.
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