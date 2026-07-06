Чужой в наших водах: амазонский хищник в Астрахани поставил рыбные запасы под удар

В акватории Астрахани зафиксировано появление тропических хищников — пресноводных медуз Craspedocusta sowerbii. Гидробионты, чьей родиной является Амазонка, были замечены местными жителями в Приволжском Затоне. Находка уже вызвала тревогу у ученых: вид официально включен в список 100 наиболее опасных инвазивных угроз для экосистемы России.

Фото: Pravda.Ru by Алёна Малова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Глубоководная медуза-призрак

Сотрудники Каспийского филиала Института океанологии имени П. П. Ширшова РАН оперативно отобрали живые образцы для первичного анализа. На данный момент особи заспиртованы и готовятся к отправке в столичную лабораторию для проведения генетической экспертизы. Пока биологи выясняют, как именно амазонский гость преодолел тысячи километров, регион готовится к возможным последствиям для рыбных запасов.

Пути миграции амазонского хищника

Появление Краспедокусты в российских широтах — это сложная логистическая цепочка, где природа и человек работают в тандеме. Специалисты рассматривают три основных маршрута "доставки" инвазивного вида. Медузы могли прибыть с балластными водами торговых судов, через систему Волго-Донского канала или с помощью перелетных птиц, переносящих микроскопические полипы на лапах.

Подобные экологические сюрпризы часто становятся следствием изменения климата на фоне промышленного освоения территорий. Для Астрахани, где уже фиксировались масштабные разливы технологических смесей, появление новых биологических угроз требует усиленного контроля за состоянием водной среды.

"Вторжение Краспедокусты в дельту Волги свидетельствует об изменении температурного режима и химического состава воды. Для местных экосистем это всегда стресс тест: пришлый вид не имеет здесь естественных врагов и начинает агрессивно доминировать, вытесняя местных обитателей", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru эколог Игорь Степанов.

Удар по кормовой базе Волги

Проблема не в эстетике, а в аппетите. Краспедокуста — активный хищник. Медуза питается зоопланктоном, буквально "вычищая" воду от корма, который жизненно необходим молоди рыб. Учитывая, что символ региона — вобла - и без того находится на грани исчезновения, появление конкурента-обжоры может стать фатальным фактором.

Угроза Последствия для региона Пищевая конкуренция Резкое сокращение численности планктоядных рыб. Расселение Захват новых участков дельты через систему проток.

На фоне этих рисков даже успехи местных предприятий, активно осваивающих экспорт продукции в Африку, могут быть омрачены снижением биологической продуктивности Волжского бассейна. Экономика АПК и рыболовства напрямую зависит от стабильности речной фауны.

"Ситуация с кормовой базой в низовьях Волги и без того сложная из-за гидрологических сбоев. Если популяция медуз закрепится, мы увидим падение урожайности ценных пород рыб. Это вопрос не только биологии, но и продовольственной безопасности юга", — объяснил в беседе с Pravda.Ru аграрный эксперт Виктор Смирнов.

Прогнозы и планы мониторинга

Институт океанологии намерен провести полную инвентаризацию городских водоемов Астрахани, чтобы оценить масштаб "заселения". Ученым предстоит понять, как долго медуза сможет удерживать плацдарм в дельте и насколько далеко продвинется вглубь реки.

Ответы на популярные вопросы

Опасна ли Краспедокуста для человека?

Для людей эта медуза в целом безвредна. Её жалящие клетки слишком слабы, чтобы пробить кожу человека, хотя у аллергиков могут возникнуть легкие раздражения при прямом контакте.

Может ли медуза пережить астраханскую зиму?

В холодное время медуза превращается в микроскопические полипы, которые способны зимовать на дне. Летом, когда вода прогревается до тропических значений, они снова превращаются в активных медуз.

Как медуза влияет на рыбалку?

Напрямую на крючок она не ловится, но массовое размножение медуз уменьшает количество рыбы в водоеме из-за дефицита пропитания для мальков.

Что делать, если увидел медузу в затоне?

Желательно сфотографировать её с привязкой к местности и сообщить в региональный филиал Института океанологии РАН для фиксации точки распространения.

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