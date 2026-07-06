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Россия » Юг » Симферополь

Крымская бальнеология переживает настоящий ренессанс: донные отложения соленых озер полуострова стали востребованным продуктом как у туристов, так и у местных жителей. Главный технолог Крымской гидрогеологической режимно-эксплуатационной станции Валентин Иваницкий в эфире радио "Спутник в Крыму" напомнил, что еще Плиний-старший во II веке до н. э. называл Сакское озеро "землей исцеляющей".

Санаторий
Фото: cctr.ru by АО "Центральный совет по туризму и отдыху" (холдинг), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Санаторий

Секрет состава: почему Саки обходят Мертвое море

Уникальность сакской грязи заключается в ее сложной трехкомпонентной структуре. Сочетание минеральных веществ, органики и специфических химических соединений позволяет врачам эффективно работать более чем со 100 видами различных заболеваний. Несмотря на текущую ситуацию в Крыму, интерес к природному ресурсу постоянно растет.

"В свое время мы провели сравнительный анализ сакской грязи с раскрученным брендом — грязями Мертвого моря. Так вот, аминокислот, липидов и витаминов в сакских грязях в 2-3 раза больше, чем в грязях Мертвого моря. Сакские грязи — живые, потому что наша минерализация, которую мы искусственно поддерживаем, позволяет сохранять органические вещества, моноподобные вещества, глиогенные стимуляторы в тех необходимых кондициях, которые усиливают лечебные свойства грязи", — объяснил Валентин Иваницкий.

Поддержание "живой" среды требует стабильности экосистемы.

"Природные богатства Крыма — это фундамент региональной экономики. Сохранение уникальных месторождений требует не только соблюдения технологий добычи, но и жесткого контроля над экологической обстановкой в прилегающих районах, чтобы сохранить инвестиционную привлекательность курортов", — отметил в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.

География поставок и промышленный масштаб

Сегодня лечебный ресурс поставляется в 90 крымских санаториев, большинство из которых работают круглогодично. На материковой части России потребителями продукции являются около 200 профильных учреждений. Развитие логистики, включая строительство новых трасс, таких как обход Алушты, упрощает доставку продукции и доступ пациентов к процедурам.

Важно учитывать, что бальнеология является частью комплексного оздоровления. Врачи напоминают о необходимости профилактики и других угроз: в лесистых зонах полуострова актуальна вакцинация от энцефалита, особенно для любителей активного отдыха.

Параметр сравнения Преимущество Сак и Евпатории
Концентрация витаминов В 2-3 раза выше аналогов Мертвого моря
Биологическая активность Содержит живые органические стимуляторы

"Сельский и оздоровительный туризм в Крыму имеет огромный потенциал для импортозамещения. Сакская грязь — это не просто ископаемое, а бренд, который может стать ключевым для продвижения малых городов полуострова на федеральном уровне", — заявила в беседе с Pravda.Ru обозреватель по туризму Татьяна Зайцева.

Ответы на популярные вопросы

Ответы на популярные вопросы

Чем крымская грязь лучше импортной?

Она содержит в разы больше аминокислот и витаминов благодаря особому режиму минерализации озера.

Где применяют сакскую грязь?

Ее используют более чем в 290 санаториях по всей России для лечения кожных, опорно-двигательных и других заболеваний.

Можно ли самостоятельно добывать грязь?

Специалисты не рекомендуют самолечение, так как кондиции лечебного состава поддерживаются на станции промышленно.

Влияют ли атаки БПЛА на работу курортов?

Профильные учреждения продолжают работу.

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Автор Наталия Смирнова
Наталия Смирнова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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