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Битва за литры в Чите: наглость перекупщиков вынудила волонтеров создать реестры

Россия » Сибирь » Чита

Забайкалье погрузилось в топливный анабиоз: очереди на заправках "Роснефти" растянулись на километры, а ожидание у колонки превратилось в полноценную рабочую смену. Пока власти пытаются разрулить логистику, на передовую вышли волонтеры. Добровольцы, регулирующие автопоток, вскрыли неожиданную причину коллапса: панический долив 10-15 литров "до полного". Этот психологический маневр водителей окончательно забил дорожные артерии региона.

АЗС
Фото: Freepik by Designed by Freepik
АЗС

Синдром "полного бака": почему растут очереди

Главным врагом пропускной способности АЗС стал страх остаться с пустым баком. Волонтеры, работающие в Чите с 1 июля, фиксируют: значительная часть водителей приезжает на заправку не по необходимости, а ради психологического комфорта. Даже если в баке осталось три четверти бензина, люди стоят часами, чтобы влить недостающие литры.

"Уважаемые забайкальцы! Просим воздержаться от излишнего посещения АЗС. Сегодня на многих АЗС сложная ситуация, при этом граждане приезжают заправиться до полного бака (имея запас в баке). Заливают по 10-15 литров. В итоге имеем ажиотаж и создание новых очередей. Убедительно просим не приезжать на АЗС с наполненным баком!" — пишет в топливных чатах волонтёр Наталья Куземская.

Ситуацию усугубляет тот факт, что лимит бензина 15 литров на некоторых станциях уже стал реальностью из-за задержек на железной дороге. Однако попытки заправиться впрок превращают систему в замкнутый круг. Чем чаще люди заезжают на АЗС, тем медленнее движется хвост очереди.

Бизнес на дефиците: перекупщики и лжеинвалиды

Дефицит мгновенно породил теневой рынок. Волонтеры раскрыли целую индустрию услуг: от продажи мест в "живой очереди" до использования подставных машин. Замечено, что одни и те же лица мелькают на колонках по несколько раз в день. Дельцы занимают места спозаранку, а затем перепродают их тем, кто не готов терять полдня под палящим солнцем.

Вскрылись и более экзотические способы обхода правил. Активисты столкнулись с использованием знаков "Инвалид" для проезда вне очереди, причем зачастую за рулем оказываются вполне здоровые предприимчивые граждане. Чтобы пресечь хаос, добровольцы начали вести рукописные реестры, вычеркивая "фантомные" автомобили, которые записываются в списки, но физически не присутствуют на трассе.

"Такой ажиотаж — классическая ловушка для экономики региона. Когда каждый пытается создать индивидуальный резерв, общая система парализуется. Мы видим не только транспортную проблему, но и избыточную нагрузку на оборотные средства АЗС, которым приходится работать на пределе логистических возможностей", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Волонтерский патруль и полиция против канистр

Иногда борьба за топливо переходит в открытые конфликты. На АЗС по улице Космонавтов едва не случилась давка, когда водитель "Газели" попытался тайно заправить огромную плоскую канистру, спрятанную в кузове. Маневр пресекли волонтеры. Когда нарушитель зашел на второй круг, пытаясь вклиниться в поток повторно, добровольцы вызвали наряд ДПС. В итоге предприимчивый шофер покинул заправку на эвакуаторе.

Нарушение Последствие / Меры
Долив до 15 литров Увеличение очереди в 2-3 раза
Перепродажа мест Аннулирование записи волонтерами
Скрытые емкости Вызов ДПС и эвакуация авто

Давление на инфраструктуру возрастает на фоне общей неопределенности. В то время как одни сети, такие как БРК в Чите, полностью прекращают продажу АИ-92 населению, нагрузка на "Роснефть" становится критической. Волонтеры предупреждают: если жители не сменят тактику "долива", город может встать в одну бесконечную пробку.

"С точки зрения административного регулирования, ситуация балансирует на грани. Пока волонтеры действуют на общественных началах, их списки носят рекомендательный характер. Однако при угрозе общественному порядку муниципальные нормативы позволяют вводить более жесткий контроль за очередями с привлечением полиции", — отметила в беседе с Pravda.Ru юрист Светлана Фёдорова.

Ответы на популярные вопросы

Зачем волонтеры ведут списки на АЗС?

Для борьбы с "перекупами" и машинами-призраками, которые создают искусственную толкучку в очереди.

Почему нельзя заправлять канистры?

В условиях дефицита это расценивается как создание запасов для перепродажи, что запрещено внутренними правилами АЗС в период ограничений.

Будет ли полиция дежурить на заправках постоянно?

Сотрудники ДПС привлекаются избирательно при возникновении конфликтов или выявлении технических нарушений у автомобилей.

Как ускорить очередь на АЗС?

Главная рекомендация властей и добровольцев — не приезжать на заправку, если бак заполнен более чем наполовину.

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Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
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