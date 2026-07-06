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Генетика или жесткий расчет: синхронный успех близнецов в Алтайском крае перевернул представление о подготовке

Россия » Сибирь » Барнаул

В Алтайском крае зафиксирован уникальный случай в истории единого госэкзамена. Два брата-близнеца из Заринска, Александр и Сергей Половниковы, одновременно получили по 100 баллов на ЕГЭ по физике. Выпускники стали единственными обладателями высшего результата в своей школе, подтвердив статус золотых медалистов.

учебники
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
учебники

Секрет подготовки: от двух часов до сорока минут

По мнению педагога Геннадия Полякова, решающую роль сыграл механизм здорового соперничества между братьями. Учитель сознательно усложнял траекторию обучения, предлагая близнецам задачи повышенной сложности. Динамика прогресса впечатляет: если в начале обучения на первую часть экзамена уходило два академических часа, то к финалу 11-го класса братья "щелкали" её всего за 40 минут.

"Результаты братьев Половниковых — это не просто везение, а индикатор того, как адресные инвестиции в таланты на местах приносят отдачу. Важно, чтобы такие кадры оставались в крае, а для этого необходимо продолжать финансирование социальной инфраструктуры и создавать рабочие места в высокотехнологичных секторах", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Как региональная система образования растит лидеров

Подготовка будущих стобалльников вышла далеко за пределы стандартной школьной программы. Система строилась на комбинации дополнительных факультативов, интенсивных консультаций и олимпиадного движения. Участие в интеллектуальных состязаниях федерального уровня позволило ребятам заранее претендовать на места в вузах без вступительных испытаний.

"Подобная концентрация успеха в одной семье и одной школе всегда завязана на качестве управления образовательной средой. Мы видим, что развитие муниципальных нормативов и поддержка квалифицированных педагогов позволяют сельским и районным школам конкурировать с элитными гимназиями", — отметила в беседе с Pravda.Ru юрист по региональному законодательству Светлана Фёдорова.

Параметр Результат близнецов
Баллы ЕГЭ по физике 100 у каждого
Школьные награды Две золотые медали
Время решения I части Сократилось в 3 раза

Развитие талантов в регионе идет параллельно с обновлением городской среды и инфраструктуры. Например, в Барнауле сейчас активно занимаются вопросами безопасности и благоустройства, что делает малые города более привлекательными для жизни молодежи. Одновременно с этим аграрный сектор ставит рекорды: край начал поставлять редкие корнеплоды на экспорт в страны СНГ.

Ответы на популярные вопросы

Были ли подобные случаи в Алтайском крае раньше?

Нет, это первый официально зафиксированный случай в регионе, когда братья-близнецы синхронно получили 100 баллов на ЕГЭ по одному предмету.

Дает ли сто баллов право на автоматическое поступление?

Максимальный балл гарантирует приоритет, однако братья также имеют льготы за победы в олимпиадах, которые позволяют поступить без экзаменов.

Кто готовил выпускников?

Основную подготовку вел учитель физики заринской школы Геннадий Поляков, используя методику индивидуального усложнения задач.

По каким еще предметам выпускники получили высокие баллы?

Минобрнауки выделяет физику как профильный успех, другие результаты подтверждены получением золотых медалей за общую успеваемость.

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Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
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