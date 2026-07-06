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Деньги достались не всем: расслоение доходов в Татарстане привело к опасному перекосу

Россия » Поволжье » Казань
Пачка 5000 рублей
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Пачка 5000 рублей

Рынок труда Татарстана столкнулся с серьезным расслоением доходов: пока в IT-секторе и финансах зарплатные ведомости бьют рекорды, в сфере услуг и агропроме доходы едва поспевают за инфляцией. В условиях жесткой экономии ресурсов бизнес перераспределяет фонд оплаты труда, делая ставку на дефицитных инженеров и программистов, оставляя сервисную инфраструктуру в зоне низких заработков.

Статистика и реальные цифры

По данным Татарстанстата, средний номинальный заработок в республике по итогам первого квартала 2026 года составил 94,1 тысячи рублей. На бумаге прирост выглядит внушительно — 15,7% к прошлому году. Однако покупательная способность этого дохода выросла значительно скромнее. С поправкой на рост цен реальный прирост составил лишь 8,2%.

"Мы видим классический перекос: бюджеты промышленных гигантов растут, а малый бизнес и сфера услуг вынуждены урезать расходы на персонал, чтобы просто остаться на плаву. Для многих регионов это сигнал о скрытых рисках в качестве жизни населения", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Тревожным сигналом для экономики региона становится тот факт, что в 12 из 20 ключевых отраслей зарплаты не дотягивают до средних значений. Чтобы исправить ситуацию, власти уже начали масштабный аудит кадрового потенциала, пытаясь спрогнозировать потребности экономики до 2032 года.

Лидеры и аутсайдеры рынка

Разрыв между самой прибыльной и самой низкооплачиваемой отраслями в Татарстане превысил 2,5 раза. Пока сотрудники IT-компаний и ученые получают шестизначные суммы, работники гостиниц и фермерских хозяйств с трудом преодолевают планку в 60 тысяч рублей. Ситуация в агросекторе осложняется не только кадровым голодом, но и общим дефицитом ресурсов, который в периоды заготовок переводит хозяйства в режим экстренной экономии.

Отрасль экономики Средняя зарплата (руб.)
Информация и связь (IT) 149 600
Финансы и страхование 143 800
Научные разработки 141 200
Сельское хозяйство 68 100
Гостиницы и общепит 62 300
Операции с недвижимостью 58 800

"Зарплаты в сельском хозяйстве и общепите остаются низкими из-за высокой доли сезонности и низкой маржинальности бизнеса в этих сегментах. Без активной господдержки агробизнеса и выхода на экспортные рынки переломить этот тренд невозможно", — разъяснил аграрный эксперт Виктор Смирнов.

Голод на рабочие специальности

Интересная динамика наблюдается среди рабочих профессий. Несмотря на низкие средние показатели в ряде отраслей, точечный спрос на квалифицированных "синих воротничков" заставляет работодателей платить больше. В дефиците слесари, сварщики и водители большегрузов. Чтобы закрыть бреши, республика делает ставку на молодежь, развивая студенческие отряды и выдачу квалификационных свидетельств прямо во время обучения.

Параллельно с этим меняется система государственного управления на местах. Чтобы повысить ответственность чиновников, Правительство Татарстана уже ограничило сроки работы врио глав районов. Это должно ускорить принятие решений по развитию территорий и созданию там новых рабочих мест с конкурентной оплатой труда.

Ответы на популярные вопросы

Почему средняя зарплата высокая, а я получаю меньше?

Средний показатель — это "средняя температура по больнице". Он завышается за счет сверхдоходов в IT-секторе, добыче нефти и финансах, тогда как 60% отраслей получают ниже этого уровня.

Какие профессии гарантируют доход выше 140 тысяч рублей?

В лидерах находятся специалисты в области информационной безопасности, системные архитекторы, финансовые аналитики и ученые, занимающиеся прикладными исследованиями.

Помогают ли власти многодетным компенсировать низкие доходы?

Да, в регионах вводятся адресные меры. Например, в Лениногорском районе семьям с семью и более детьми выплачивают по сто тысяч рублей для поддержки их финансовой устойчивости.

Меняется ли ситуация с нехваткой инженеров?

Республика пересматривает учебные планы на 7 лет вперед, увеличивая количество бюджетных мест в технических вузах, чтобы насытить рынок востребованными кадрами.

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Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
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