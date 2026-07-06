Спрятаться больше не получится: космический надзор в Амурской области лишит земли нарушителей

Власти Амурской области разворачивают масштабную систему космического слежения за использованием сельскохозяйственных угодий. Губернатор Василий Орлов поручил внедрить спутниковый мониторинг во всех районах региона после успешных испытаний в Белогорском округе. Система позволяет дистанционно выявлять заброшенные поля и нецелевое использование ресурсов, экономя время инспекторов и исключая человеческий фактор.

Фото: Own work by Константин Лосевский, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Заброшенный дом

Итоги пилотного проекта в Белогорском округе

Эксперимент по внедрению космического ока длился полгода. За это время в Белогорском округе проинспектировали 28 участков сельхозназначения. Спутниковые снимки оказались точнее наземных выездов: нарушения зафиксировали на 25 объектах площадью свыше 3,6 тысячи гектаров. Чаще всего аграрии используют землю не по назначению или вовсе игнорируют её обработку.

Технология позволяет не просто видеть границы участков, но и анализировать историю их эксплуатации. По архивным кадрам специалисты оценивают севооборот, качество вспашки и состояние растительности в разные годы. Такая прозрачность делает невозможным сокрытие реального положения дел на фермерских хозяйствах, претендующих на господдержку и гранты.

"Спутниковый мониторинг — это прежде всего инструмент для оценки продовольственной безопасности и эффективности использования земельного банка. Если гектары простаивают или зарастают бурьяном, регион недополучает продукцию и налоги, а риск возникновения лесных пожаров на заброшенных угодьях возрастает в разы", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru аграрный эксперт Виктор Смирнов.

Результаты сервиса "Земконтроль"

Министерство имущественных отношений Амурской области уже протестировало сервис на арендованных землях. Общий масштаб проверок в этом году охватывает 85 тысяч гектаров. Промежуточные итоги выявили серьезную проблему: более 18 тысяч гектаров земли простаивают без всякой обработки. Кроме того, спутник "засек" 40 участков, которые обрабатываются незаконно — без оформления соответствующих прав и оплаты аренды.

Показатель мониторинга Выявленные факты Полное неиспользование земель 18 000 гектаров Самозахват и работа без прав 40 земельных участков Нарушения в пилотном округе 89% обследованных земель

Губернатор Василий Орлов рекомендовал распространить опыт Белогорского округа на все муниципалитеты, где развито сельское хозяйство. По его словам, сервис дает достоверную информацию о границах угодий и их реальной площади, что критически важно для планирования экономики. Для контроля качества таких данных могут привлекаться эксперты по технологиям контроля.

"Цифровизация земельного контроля неизбежно приведет к пересмотру кадастровой стоимости и арендных ставок. Юридически значимые снимки из космоса станут весомым аргументом в судах при изъятии земель у недобросовестных собственников, которые годами не вводят участки в оборот", — разъяснила в беседе с Pravda.Ru юрист Светлана Фёдорова.

Ответы на популярные вопросы

Зачем нужен спутниковый мониторинг, если есть инспекторы?

Спутник охватывает огромные территории одновременно, что физически невозможно для пеших групп. Это позволяет выявлять нарушения на ранних стадиях без затрат на логистику.

Что именно видит система из космоса?

Сервис фиксирует вегетацию растений, следы сельхозтехники, изменение рельефа и точные границы распашки. Видно, если вместо зерновых поле заросло лесом или застроено складами.

Каковы последствия для нарушителей?

За нецелевое использование земли грозят штрафы, расторжение договоров аренды или принудительное изъятие участка через суд.

Внедрят ли систему в других районах?

Да, губернатор поручил масштабировать технологию "Земконтроль" на все аграрные муниципалитеты Приамурья в ближайшее время.

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