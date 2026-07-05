Во Владимире новая метеостанция позволит точечно применять реагенты на городских дорогах

Владимир продолжает выстраивать цифровую дорожную сеть. На улице Муромской установили вторую автоматическую дорожную метеостанцию (АДМС). Сейчас специалисты настраивают оборудование и проводят пуск. Первый такой объект появился на площади Победы еще в прошлом году и подтвердил свою эффективность.
Новая станция — это компактный, но мощный аналитический узел. Она заменяет собой целый штат синоптиков, собирая данные в режиме реального времени. Система мониторит не только базовые параметры вроде давления и влажности, но и специфические дорожные показатели.
"Внедрение таких систем — это переход от интуитивного управления дорогами к инженерному расчету. Датчики видят не просто дождь, а состав пленки на асфальте: лед, иней или снежную кашу. Это позволяет дорожным службам реагировать точечно, экономить реагенты и предотвращать аварии еще до их начала", — объяснила в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.
АДМС работает как бортовой компьютер города. Она фиксирует скорость и направление ветра, интенсивность осадков и даже толщину отложений на покрытии. Эти данные позволяют выстроить точный график обработки трасс в зимний период.
|Локация
|Статус
|Площадь Победы
|Работает с 2023 года
|Ул. Муромская, 8
|Монтаж и пусконаладка (2024)
|Большая Нижегородская / Добросельская
|Установка до 2027 года
Развертывание интеллектуальной транспортной системы идет по графику. К 2027 году во Владимирской агломерации появятся еще две метеостанции: на Большой Нижегородской (у дома № 94А) и на Добросельской (у дома № 178). Это замкнет контур мониторинга основных въездов в город.
"Для регионального бюджета такие вложения — это игра вдолгую. Мы снижаем износ дорожного полотна за счет правильной эксплуатации и сокращаем количество ДТП, вызванных погодными качелями. Автоматизация убирает человеческий фактор из цепочки принятия решений", — отметил в интервью Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.
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