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Тревога в астраханских селах: распространение заразы привело к блокаде транспортных узлов

Россия » Юг » Астрахань

В Ахтубинском районе Астраханской области объявлена ветеринарная тревога. В селах Батаевка и Рождественка зафиксирована вспышка узелкового дерматита. Опасный вирус стремительно меняет распорядок жизни местных аграриев: вокруг очагов инфекции установлена "красная зона" радиусом 10 километров.

Ветеринар наносит синюю краску на корову в коровнике
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Ветеринар наносит синюю краску на корову в коровнике

Механика карантина работает жестко. Власти полностью заблокировали перемещение скота в границах неблагополучной территории. Под запрет попал не только вывоз животных, но и оборот любой профильной продукции, включая молоко. Жителям настоятельно рекомендовано не пересекать границы опасного периметра, чтобы не стать невольными переносчиками болезни.

Узелковый дерматит действует как агрессивный захватчик, не делая различий между видами. Вирус атакует коров, коз, овец и буйволов. Симптомы проявляются резко: от температурных скачков до образования болезненных узлов на коже, поражения глаз и органов дыхания. Без экстренной изоляции очагов инфекция способна за короткий срок выкопать глубокую яму в бюджете животноводческих хозяйств региона.

Мнение профильного ведомства

"Для купирования подобных угроз решающее значение имеет скорость блокировки транспортных узлов между частными подворьями. Вирус крайне живуч, и без жесткой дисциплины в вопросах вывоза продукции мы рискуем столкнуться с переходом ситуации в затяжной кризис", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова.

Сейчас в Ахтубинском районе развернуты мобильные посты. Ветеринарные службы проводят обход дворов, чтобы оценить масштаб бедствия и предотвратить дальнейшее распространение заразы по области.

Ограничение Текущий режим
Транспортировка скота Полный запрет в радиусе 10 км
Продажа молока Приостановлена до снятия карантина
Доступ посторонних Ограничен для минимизации рисков

Ответы на популярные вопросы

Опасен ли узелковый дерматит для человека?

Узелковый дерматит считается специфическим заболеванием животных, однако прямой контакт с зараженными особями и употребление сырого молока из очагов инфекции категорически запрещены из соображений общей безопасности.

Сколько продлится карантин?

Срок снятия ограничений зависит от того, как быстро удастся остановить появление новых случаев заболевания. Обычно режим действует до полного выздоровления или утилизации больных животных и проведения финальной дезинфекции.

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Автор Анжела Антонова
Анжела Антонова — журналист, интервьюер, корреспондент Правды.Ру
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