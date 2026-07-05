Горький финал британской сказки на улицах Астрахани: спецтехника завершит историю заброшенного кафе

В Астрахани готовят к сносу одну из самых узнаваемых, но запущенных площадок общепита — двухэтажный английский автобус-кафе London Bus на улице Кубанской. Городская администрация издала постановление о принудительном демонтаже объекта. Судя по всему, собственник вовремя не продлил аренду земли, что превратило стилизованную точку в незаконный самострой.

Фото: Pravda.Ru by Анна Демидова is licensed under Все права защищены Мальчик и автобус с граффити в Астрахани

Под раздачу попал не только знаменитый красный даблдекер. Муниципальные службы планируют зачистить весь прилегающий сквер от декораций, которые за годы простоя превратились в груду металлолома. В списке на вылет значатся уличные часы, скамьи, телефонная будка в британском стиле, светофор и четыре фигуры гвардейцев. Если владелец не вывезет имущество своими силами, за дело возьмется спецтехника мэрии.

Лондонский уголок на Кубанской уже давно напоминает декорации к фильму о постапокалипсисе. Кафе закрылось несколько лет назад, и с тех пор территория деградирует. Стекла в автобусе и телефонной будке выбиты, фасады и лавки густо покрыты граффити, а пластиковые солдатики облезли. Некогда уютная зона превратилась в магнит для вандалов. Несмотря на то что на борту автобуса висит объявление о покупке, желающих инвестировать в «британское наследие» Астрахани, похоже, не нашлось.

"Проблема подобных объектов часто кроется в просчетах на этапе запуска: неудачная локация у шумной трассы и высокие затраты на содержание специфической техники съели маржу. Сейчас мы видим логичный финал — когда бизнес перестает генерировать доход, он моментально становится обузой для городской среды", — отметил в беседе с Pravda.Ru специалист по недвижимости и рынку жилья в регионах Артур Волков.

Бизнес на колесах: мода уходит в тираж

Формат London Bus был на пике популярности около десяти лет назад. Тогда предприниматели в Краснодаре, Ростове-на-Дону и Севастополе активно скупали списанные британские автобусы, превращая их в семейные бургерные. Астраханский филиал предлагал стандартное меню: пиццу и фастфуд. Однако в отличие от соседей, местный проект не выдержал проверки временем.

Город Статус аналогичного проекта Ростов-на-Дону Действующий объект, выставлен на продажу за 6,5 млн рублей Астрахань Заброшен, подлежит принудительному демонтажу по решению мэрии

Расправа с «лондонским» кафе проходит в рамках большой ревизии городского пространства. Вместе с автобусом на улице Кубанской, 17а, под снос пойдут еще 22 объекта в разных районах города. В основном это нелегальные киоски, заборы и навесы, которые портят архитектурный облик и занимают муниципальную землю без разрешительных документов.

"Для муниципалитетов сейчас приоритет — очистка улиц от визуального шума и незаконных конструкций. Если договор аренды истек, любые постройки на участке становятся юридическим мусором, который город обязан убрать для обеспечения безопасности и порядка", — объяснила Pravda.Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

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