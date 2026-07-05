Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Профессия превращается в проходной двор: актёр из "Папиных дочек" жёстко прошёлся по медийным лицам без диплома
Индийские ученые создали модель плаценты на чипе для изучения репродуктивного здоровья человека
Пробег перестал быть главным ориентиром: привычная замена масла может сократить ресурс двигателя
Слишком высокая цена счастья: свадьба в Нью-Йорке совпала с уходом близкого человека
Тревога в астраханских селах: распространение заразы привело к блокаде транспортных узлов
Опасный народный метод: что категорически нельзя мазать на кожу, если вы обгорели
Томатная бомба на зиму: вкуснее любого кетчупа и в сто раз полезнее покупной химии
В Комсомольске-на-Амуре началось строительство комплекса из трех 18-этажных жилых домов
Жара превратит прогулку в пытку: как выгулять собаку в летний период и не пожалеть об этом

Горький финал британской сказки на улицах Астрахани: спецтехника завершит историю заброшенного кафе

Россия » Юг » Астрахань

В Астрахани готовят к сносу одну из самых узнаваемых, но запущенных площадок общепита — двухэтажный английский автобус-кафе London Bus на улице Кубанской. Городская администрация издала постановление о принудительном демонтаже объекта. Судя по всему, собственник вовремя не продлил аренду земли, что превратило стилизованную точку в незаконный самострой.

Мальчик и автобус с граффити в Астрахани
Фото: Pravda.Ru by Анна Демидова is licensed under Все права защищены
Мальчик и автобус с граффити в Астрахани

Под раздачу попал не только знаменитый красный даблдекер. Муниципальные службы планируют зачистить весь прилегающий сквер от декораций, которые за годы простоя превратились в груду металлолома. В списке на вылет значатся уличные часы, скамьи, телефонная будка в британском стиле, светофор и четыре фигуры гвардейцев. Если владелец не вывезет имущество своими силами, за дело возьмется спецтехника мэрии.

Лондонский уголок на Кубанской уже давно напоминает декорации к фильму о постапокалипсисе. Кафе закрылось несколько лет назад, и с тех пор территория деградирует. Стекла в автобусе и телефонной будке выбиты, фасады и лавки густо покрыты граффити, а пластиковые солдатики облезли. Некогда уютная зона превратилась в магнит для вандалов. Несмотря на то что на борту автобуса висит объявление о покупке, желающих инвестировать в «британское наследие» Астрахани, похоже, не нашлось.

"Проблема подобных объектов часто кроется в просчетах на этапе запуска: неудачная локация у шумной трассы и высокие затраты на содержание специфической техники съели маржу. Сейчас мы видим логичный финал — когда бизнес перестает генерировать доход, он моментально становится обузой для городской среды", — отметил в беседе с Pravda.Ru специалист по недвижимости и рынку жилья в регионах Артур Волков.

Бизнес на колесах: мода уходит в тираж

Формат London Bus был на пике популярности около десяти лет назад. Тогда предприниматели в Краснодаре, Ростове-на-Дону и Севастополе активно скупали списанные британские автобусы, превращая их в семейные бургерные. Астраханский филиал предлагал стандартное меню: пиццу и фастфуд. Однако в отличие от соседей, местный проект не выдержал проверки временем.

Город Статус аналогичного проекта
Ростов-на-Дону Действующий объект, выставлен на продажу за 6,5 млн рублей
Астрахань Заброшен, подлежит принудительному демонтажу по решению мэрии

Расправа с «лондонским» кафе проходит в рамках большой ревизии городского пространства. Вместе с автобусом на улице Кубанской, 17а, под снос пойдут еще 22 объекта в разных районах города. В основном это нелегальные киоски, заборы и навесы, которые портят архитектурный облик и занимают муниципальную землю без разрешительных документов.

"Для муниципалитетов сейчас приоритет — очистка улиц от визуального шума и незаконных конструкций. Если договор аренды истек, любые постройки на участке становятся юридическим мусором, который город обязан убрать для обеспечения безопасности и порядка", — объяснила Pravda.Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Читайте также

Экспертная проверка: специалист по недвижимости и рынку жилья в регионах Артур Волков, специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Крушение официальной версии по подрыву Северных потоков грозит Берлину катастрофой
Евросоюз
Крушение официальной версии по подрыву Северных потоков грозит Берлину катастрофой
Битва за наследство началась заранее: Ксения Собчак предрекла крах брака сына с девушкой из региона
Шоу-бизнес
Битва за наследство началась заранее: Ксения Собчак предрекла крах брака сына с девушкой из региона
Добро пожаловать в Средневековье: от немцев требуют забыть про ванны и мытье автомобилей
Мир. Новости мира
Добро пожаловать в Средневековье: от немцев требуют забыть про ванны и мытье автомобилей
Популярное
Звенящая тишина вместо мира: Москва полностью сломала хитрый сценарий Трампа по Украине

Неожиданная тактика российской делегации на ключевом саммите привела к системному сбою в аппарате Белого дома и радикальной смене курса западных стратегов.

Звенящая тишина вместо мира: Москва полностью сломала хитрый сценарий Трампа по Украине
Больше никакого пара и кипятка: лучший метод стерилизации банок для идеальных заготовок
Больше никакого пара и кипятка: лучший метод стерилизации банок для идеальных заготовок
Она выползает на берег и охотится как зверь: эта рыба нарушает одно правило природы за другим
Провал израильской спецоперации: самолет с дипломатами Ирана чудом ушел от гибели в небе
Польша экстренно рвёт связи с Украиной совсем не по причине исторических разногласий Любовь Степушова Опасный секрет в Балтийском море: правда о диверсии развалила бы всю коалицию Запада Юрий Бочаров Творцы напуганы зря: легендарный режиссер предсказал финал противостояния человека и нейросетей Анжела Якубовская
Ещё вчера за него дрались, сегодня — уговаривают купить: легенда неожиданно сдала позиции
Нет жалоб — значит годен: новые правила фильтрации в Минобороны лишат многих права на комиссию
Тихий океан на вес золота: реальные затраты на Дальний Восток заставляют пересмотреть маршруты
Тихий океан на вес золота: реальные затраты на Дальний Восток заставляют пересмотреть маршруты
Последние материалы
Слишком много грязной лжи: Елена Корикова призналась, что именно заставило её исчезнуть из кино
Стены буквально давили в пустой квартире: Клава Кока призналась в личной драме прямо на сцене
Во Владимире новая метеостанция позволит точечно применять реагенты на городских дорогах
Недра чужой планеты показали зубы: необычный состав метеорита перепутал планы ведущих планетологов
Горький финал британской сказки на улицах Астрахани: спецтехника завершит историю заброшенного кафе
Спасаем помидоры от потопа: что добавить в почву, чтобы корни не сгнили после ливней
Секреты опытных путешественников: как обмануть весы в аэропорту абсолютно законно
Финансовые ведомости Приамурья заставили удивиться: регион официально вошел в элитную лигу доходов
Нефтяной кран открывается: OPEC+ готовится к заливке рынка
Хабаровский край замер в ожидании большой воды: стремительный подъем уровня лишил поселки покоя
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.