Финансовые ведомости Приамурья заставили удивиться: регион официально вошел в элитную лигу доходов

Амурская область демонстрирует финансовый "взлет" в платежных ведомостях. По данным Амурстата, в апреле 2026 года средняя начисленная зарплата в регионе пробила отметку в 101,8 тысячи рублей. Это на 8,2% выше показателей аналогичного периода прошлого года.
Регион уверенно переходит в лигу территорий с "шестизначными" доходами, хотя распределение средств по отраслям остается неравномерным.
Самым доходным "цехом" Приамурья стали финансы и страхование. Здесь сотрудники получают в среднем более 145 тысяч рублей. В спину им дышит реальный сектор экономики: на обрабатывающих производствах платят около 140 тысяч, а в добыче полезных ископаемых — 137 тысяч рублей. Транспортная отрасль и логистика также держат высокую планку с показателем в 134 тысячи.
Строители, животноводы и ученые закрепились в "клубе 100+", зарабатывая от 110 до 118 тысяч рублей ежемесячно. Однако на другом конце зарплатной шкалы ситуация иная. Риелторы получают в среднем 38 тысяч рублей, сотрудники сферы услуг — 48 тысяч, а работники торговли и автосервисов едва перешагнули порог в 51 тысячу.
|Сфера деятельности
|Средняя зарплата (руб.)
|Финансы и страхование
|145 000+
|Обрабатывающая промышленность
|~140 000
|Добыча ископаемых
|137 000
|Операции с недвижимостью
|38 000
Рост доходов сопровождается стабильностью в кадровом секторе. На конец мая в регионе официально зарегистрировано всего 1,6 тысячи безработных. Подавляющее большинство из них — 1,5 тысячи человек — получают государственные пособия. Дефицит кадров в высокооплачиваемых отраслях заставляет работодателей "разогревать" рынок, повышая ставки для привлечения специалистов.
"Рост зарплат в Амурской области подпитывают крупные инфраструктурные проекты и госинвестиции. Однако мы видим серьезный разрыв между промышленным ядром и сервисным сектором. Пока добыча и стройка 'пылесосят' кадры высокими чеками, малый бизнес и сфера услуг вынуждены выживать в условиях жесточайшей конкуренции за линейный персонал", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.
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