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Финансовые ведомости Приамурья заставили удивиться: регион официально вошел в элитную лигу доходов

Россия » Дальний Восток » Благовещенск

Амурская область демонстрирует финансовый "взлет" в платежных ведомостях. По данным Амурстата, в апреле 2026 года средняя начисленная зарплата в регионе пробила отметку в 101,8 тысячи рублей. Это на 8,2% выше показателей аналогичного периода прошлого года.

Пачка 5000 рублей
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Пачка 5000 рублей

Регион уверенно переходит в лигу территорий с "шестизначными" доходами, хотя распределение средств по отраслям остается неравномерным.

Отраслевые лидеры и аутсайдеры

Самым доходным "цехом" Приамурья стали финансы и страхование. Здесь сотрудники получают в среднем более 145 тысяч рублей. В спину им дышит реальный сектор экономики: на обрабатывающих производствах платят около 140 тысяч, а в добыче полезных ископаемых — 137 тысяч рублей. Транспортная отрасль и логистика также держат высокую планку с показателем в 134 тысячи.

Строители, животноводы и ученые закрепились в "клубе 100+", зарабатывая от 110 до 118 тысяч рублей ежемесячно. Однако на другом конце зарплатной шкалы ситуация иная. Риелторы получают в среднем 38 тысяч рублей, сотрудники сферы услуг — 48 тысяч, а работники торговли и автосервисов едва перешагнули порог в 51 тысячу.

Сфера деятельности Средняя зарплата (руб.)
Финансы и страхование 145 000+
Обрабатывающая промышленность ~140 000
Добыча ископаемых 137 000
Операции с недвижимостью 38 000

Ситуация на рынке труда

Рост доходов сопровождается стабильностью в кадровом секторе. На конец мая в регионе официально зарегистрировано всего 1,6 тысячи безработных. Подавляющее большинство из них — 1,5 тысячи человек — получают государственные пособия. Дефицит кадров в высокооплачиваемых отраслях заставляет работодателей "разогревать" рынок, повышая ставки для привлечения специалистов.

"Рост зарплат в Амурской области подпитывают крупные инфраструктурные проекты и госинвестиции. Однако мы видим серьезный разрыв между промышленным ядром и сервисным сектором. Пока добыча и стройка 'пылесосят' кадры высокими чеками, малый бизнес и сфера услуг вынуждены выживать в условиях жесточайшей конкуренции за линейный персонал", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

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Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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