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В Комсомольске-на-Амуре началось строительство комплекса из трех 18-этажных жилых домов

Россия » Дальний Восток » Хабаровск

В Комсомольске-на-Амуре стройка трех жилых башен вошла в фазу активного подъема. Застройщик "Основа" возводит 18-этажные монолитные корпуса, которые свяжут единым одноэтажным стилобатом. На площади в 25 тысяч квадратных метров разместят 451 квартиру. Проект ориентирован на массового покупателя: в базе преобладают "однушки" (198) и "двушки" (185), на долю трехкомнатных лотов пришлось 68 позиций.

Новостройки
Фото: commons.wikimedia.org by Товболатов, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Новостройки

Рабочие зашли на площадку в марте 2026 года и ведут монтаж параллельно на всех участках. В первом корпусе уже залили фундаментную плиту и сформировали стены цоколя. Во втором и третьем домах сейчас завершают подготовку основания. Синхронный график должен уберечь проект от долгостроя: финал монолитных работ намечен на конец 2026 года.

"Для города это не просто квадратные метры, а новый стандарт городской среды. Важно, что застройщик берет на себя социальные обязательства — девять квартир отойдут в муниципальный фонд", — подчеркнул губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин.

Строительная база и сроки

Проект не ограничивается только жилыми стенами. В архитектурный план включили фасадную подсветку и зонирование дворов. Вместо привычного асфальтового пустыря обещают спортивные площадки, игровые городки и упорядоченный паркинг. Судя по темпам, сдача объекта состоится в III квартале 2028 года.

Этап Дедлайн
Завершение монолитного каркаса Конец 2026 года
Благоустройство территории Первая половина 2028 года
Ввод в эксплуатацию III квартал 2028 года

Пока Комсомольск-на-Амуре наращивает жилой фонд, соседние регионы решают более приземленные задачи. Например, во Владивостоке пересмотрели бюджет, чтобы закрыть долги и профинансировать городскую инфраструктуру. В то же время на юге страны, в Анапе и Новороссийске вводят лимиты на бензин из-за логистического перегрева в разгар туристического сезона.

"Приток инвестиций в жилищное строительство в индустриальных центрах Востока — это индикатор стабильности. Важно, чтобы динамика новостроек подкреплялась бюджетной устойчивостью муниципалитетов", — отметил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Инфраструктурные изменения коснулись и других сфер ДФО. На Камчатке зафиксировали рост аварийности на дорогах, что требует немедленной модернизации трасс, а в Якутии открыли обновленный центр управления полетами для работы со школьными спутниками. Для желающих вложиться в промышленность Приморья готовят аукцион на месторождение вольфрама, что может изменить экономический ландшафт края.

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Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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